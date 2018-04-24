Россиян законодательно переведут на отечественные дистанционные счетчики воды и электричества

В рамках проекта раздела «Умный город» программы «Цифровая экономика» планируется обеспечить повсеместный переход россиян на дистанционные приборы учета ЖКХ, причем преимущественно отечественного производства. Также в «цифровизацию» ресурсоснабжающих организаций будет привлечено не менее 10 млрд руб. частных инвестиций.

«Умное ЖКХ» для российских «умных городов»

CNews продолжает изучение проекта раздела «Умный город» программы «Цифровая экономика». Этот документ был подготовлен «Ростелекомом» с участием отраслевого сообщества и с учетом замечаний Минстроя.

Документ состоит из шести разделов: «Координация мероприятий», «Умное ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство», «Цифровое строительство», «Транспорт», «Доступная, экологическая и безопасная среда» и «Инновационная инфраструктура». В данном материале речь идет о разделе «Умное ЖКХ».

Россиянам установят дистанционные счетчики ЖКХ отечественного производства

Первая задача «Умного ЖКХ» – повысить оперативность и прозрачность учета топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и коммунальных ресурсов на этапах их генерации, распределения и потребления путем внедрения цифровых технологий дистанционного съема показаний приборов учета, в том числе с индивидуальных, квартирных и общедомовых приборов-счетчиков.

Сначала в разрезе регионов и муниципалитетов будет проведен анализ существующих коммерческих потерь и прочих издержек в сфере предоставления ТЭР, коммунальных ресурсов и услуг. Также будет проведен анализ потребностей и возможностей дистанционного съема, передачи и предоставления в электронной форме данных о потреблении соответствующих ресурсов. Будет обеспечена возможность предоставления данных о потреблении соответствующих ресурсов в режиме реального времени, в том числе с помощью интернета.

Затем будут разработаны и утверждены требования к приборам учета, обеспечивающие дистанционный съем показаний, включая индивидуальные, квартирные и общедомовые счетчики, а также требованию к самой процедуре дистанционного съема информации с них. При этом будут учитываться меры по стимулированию рынка отечественных приборов учета в условиях конкуренции с продукцией зарубежных поставщиков.

Законодательно будет закреплено в рамках осуществления капитального ремонта многоквартирного дома обязательное проведение работ по установке приборов учета с функцией дистанционной передачи показаний. Заранее обговаривается, что указанные изменения должны будут вступить в силу не ранее 1 июля 2019 г.

Плановые показатели проекта раздела «Умные города» программы «Цифровая экономика»

Показатели и индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Координация реализации направления "Умный город" Количество «умных» агломераций (количество агломераций), шт. - 2 2 2 2 5 Количество городов концепции «Умные города России», - участников ТОП-10 Рейтинга «Умных городов стран ЕАЭС» - 5 5 6 6 6 Количество городов концепции «Умные города России», вошедших в ТОП-50 приоритетных международных рейтингов по направлению «Умный город» - 3 3 4 5 6 «Умное» ЖКХ Доля новых потребителей (в том числе домохозяйств в новостройках) и потребителей, заменивших приборы учета в течение 2018-2020г. (в том числе в ходе капитального ремонта), которые применяют приборы дистанционного учета потребления тепло-, энерго- и коммунальных ресурсов, % - 50 90 90 90 95 Доля выездных проверок контрольно-надзорных органов с целью контроля объектов генерации и распределения ТЭР и коммунальных ресурсов по сравнению с 2018 годом, % - -5 -10 -15 -20 -30 Доля заявлений на подключение к сетям электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, поданных в электронном виде, % 5 40 50 60 70 90 Доступная, комфортная и безопасная для здоровья граждан окружающая среда Уровень загрязнения по основным загрязнителям атмосферного воздуха в городах концепции «Умные города России», по сравнению с 2018 годом, % - - 5 10 10 20 Охват населения цифровыми сервисами информирования о состоянии окружающей среды, % - - 10 25 40 50 Количество городов концепции «Умные города России», в которых 75% решений об управлении городским ресурсами принимается с использованием интегрированной цифровой платформы управления, шт. - - - - 15 50 Доля пользователей цифровых сервисов городов концепции «Умные города России», функционирующих с использованием городских открытых данных (доля городского населения), % - 10 15 20 20 25 Доля решений, принятых с участием граждан городов концепции «Умные города России», о развитии и функционировании городов путем электронного голосования - 10 20 50 70 90 Количество городов концепции «Умные города России», в которых проводят на регулярной основе мониторинг общественного мнения и удовлетворенности граждан уровнем качества жизни с использованием цифровых сервисов анализа в социальных сетях, группах мессенджеров и блогах 10 50 50 50 50 50 Инновационная инфраструктура Годовой объем налоговых и таможенных платежей резидентов технопарков в бюджеты всех уровней на 1 кв. метр занимаемой площади вырос по сравнению с 2018 годом, % - 15 23 35 50 60 Количество патентных заявок на изобретения в «умных» городах в год в расчете на 10 тыс. человек, шт. - 1 1 2 2 3 Цифровое строительство и территориальное планирование Доля проектируемых объектов недвижимости, проходящих проверки на соответствие требованиям и нормативам без участия человека (от общего количества проектируемых объектов), % 10 20 30 50 70 90

Источник: CNews Analytics

Также в законодательство будут внесены изменения, предусматривающие, что размер платы за коммунальные услуг будет рассчитываться, исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемым по дистанционно снятым показаниям с приборов учета. При этом будет учитываться повышающий коэффициент к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги.

Информация с счетчиков ЖКХ будет храниться на территории России

Авторы документа надеются, что к концу 2019 г. им удастся создать условия для широкого внедрения приборов учета с дистанционным съемом информации. До конца 2020 г. будут обеспечены условия, при которых вся информация, дистанционно снимаемая с таких приборов, будет храниться на территории России. А на конец 2021 г. все потребители в новостройках, построенных в 2020-2021 гг., будут применять приборы учета с дистанционным передачи информации.

Также до конца 2021 г. будут внедрены и интегрированы с городскими информационными системами отраслевые цифровые платформы мониторинга и управления ТЭР, коммунальными ресурсами и услугами на основе технологий индустриального интернета с учетом необходимости автоматизированного учета аварий, перерывов и отклонений параметров качества в предоставлении ресурсов и услуг.

До конца 2022 г. не менее половины установленных приборов учета с дистанционным съемом информации будут отечественного производства. 90% потребителей, заменивших приборы учета в ходе капитального ремонта в течение 2018-2020 гг., будут применять приборы с дистанционным съемом информации.

До конца 2024 г. 70% домохозяйств будут передавать данные о потреблении коммунальных ресурсов и услуг в дистанционном режиме. При этом не менее 80% установленных приборов учета с дистанционным съемом информации будет отечественного производства.

К этому моменты расходы сбытовых компаний на обход и проверку показаний приборов учета будут сокращены на 10% по сравнению с 2018 г. Объем коммерческих потерь на этапе сбыта ТЭР и коммунальных ресурсов будет снижен на 5% по сравнению с 2018 г.

Коммунальные сети автоматизируют и обеспечат кибер-физическими системами

Другое направление раздела – повышение надежности генерации и доставки ТЭР и коммунальных ресурсов потребителям за счет повышения уровня автоматизации и внедрения кибер-физических систем. С этой целью сначала будет проведен анализ существующих потерь и уровня аварийности сетей снабжения и распределения ТЭР и коммунальных ресурсов и разработано методическое обеспечение для повышения уровня автоматизации и внедрения кибер-физических систем.

В III квартале 2019 г. будут созданы условия для внедрения систем оперативного мониторинга и контроля технического состояния объектов генерации и распределения ТЭР и коммунальных ресурсов в целях применения хозяйствующими субъектами систем предикативной аналитики.

В том числе законодательно будут установлены требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию и сервисное обслуживание объектов топливно-энергетического комплекса, которые отнесены к объектам высокой и средней категории опасности. При этом будет учитываться необходимость осуществлять сбор, хранение и обработку технологических данных с использованием технических средств, размещенных на территории России.

До конца 2020 г. будет обеспечен переход на риск-ориентированное управление объектами генерации и доставки ТЭР и коммунальных ресурсов, а также повышение качества прогнозирования состояния объектов путем внедрения цифровых моделей объектов и средств предикативной аналитики их состояния.

До конца 2021 г. в пяти городах будут проведены «пилотные» проекты по внедрению элементов концепции «безлюдного производства» с применением кибер-физических систем и технологий индустриального интернета на объектах генерации и доставки ТЭР, водоснабжения и водоотведения.

До конца 2024 г. в 25 городах будут запущены «пилотные» проекты по дистанционному контролю, мониторингу и прогнозированию состояния объектов генерации, распределения и сбыта ТЭР и коммунальных ресурсов. К этому моменту потери теплоносителей в сетях теплоснабжения будут сокращены на 10% по сравнению с 2018 г., аналогичным образом будет сокращено и количество прорывов трубопроводов в сетях водоснабжения.

10 млрд руб. частных инвестиций в «цифровизацию» ресурсоснабжающих организаций

Другое направление документа заключается в стимулировании ресурсоснабжающих организаций к применению цифровых технологий для повышения собственной эффективности и повышению надежности снабжения ресурсами потребителей. С этой целью сначала будет проведен анализ уровня цифровизации ресурсоснабжающих организаций и выявлена текущая нагрузка контрольно-надзорных органов и объем инвестиций, привлекаемых ресурсоснабжающими организациями.

В III квартале 2019 г. будет определен перечень приоритетных для внедрения ресурсоснабжающими организациями технологий, в том числе цифровых. Будут разработаны дополнительные меры для привлечения инвестиционных средств в проекты ресурсоснабжающих организаций по внедрению цифровых технологий (включая технологии индустриального интернета, предикативной аналитики и др). Также будут внедрены методы информационного обмена о возможностях данных технологий.

До конца 2019 г. будет законодательно закреплена возможность сохранения ресурсоснабжающими организациями фиксированной части полученной экономии от внедрения цифровых технологий в собственном бюджете. В начале 2020 г. будут утверждены отраслевые программы и проекты федеральных органов исполнительной власти, направленные на внедрение цифровых технологий в курируемых ими отраслях.

В том числе речь идет разработке и утверждении отраслевых стандартов применения цифровых технологий, мерах по стимулированию субъектов генерации и доставки ТЭР и коммунальных ресурсов к внедрению технологий предикативной аналитики и индустриального интернета и т.д. Будет запущено пять «пилотных» проектов по цифровизации ресурсоснабжающих организаций с привлечением частных инвестиций.

До конца 2023 г. количество выездных проверок контрольно-надзорных органов с целью контроля объектов генерации и распределения ТЭР и коммунальных ресурсов будет снижено на 30% по сравнению с 2018 г. Также будет привлечено не менее 10 млрд руб. частных инвестиций для внедрения цифровых технологий, в том числе в целях стимулирования ресурсоснабжающих организаций к применению цифровых технологий для повышения собственной эффективности и повышения надежности снабжения ресурсами потребителей.

Договоры на присоединение к коммунальным сетям в электронной форме

Еще одно направление документа заключается в повышении качества услуг по доступу к топливно-энергетическим и коммунальным ресурсам. В начале 2019 г будет проведен анализ текущих процессов и существующих ограничений в части технологического присоединения к электрическим сетям, тепловым сетям, системам водоснабжения и водоотведения, а также изучена возможность перевода их в электронную форму.

До конца 2019 г. услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям, тепловым сетям, системам водоснабжения и водоотведения будут переведены в электронную форму для исключения необходимости обмена документами в бумажной форме в ходе подачи заявлений на получение услуг и процесса их предоставления. Также будет предусмотрена возможность получения потребителями информации о свободных мощностях и отслеживания сроков обработки заявления с использованием цифровых сервисов в интернете.

На конец 2020 г. среднее время подключения к сетям электроснабжения сократиться до 90 дней. А среднее время подключения к сетям теплоснабжения, системам водоснабжения и водоотведения сократилось на 30% по сравнению с 2018 г. До конца 2021 г. половина заявлений на подключение к сетям электро- и теплоснабжения, системам водоснабжения и водоотведения будет подаваться в электронном виде.

До конца 2022 г. будет упрощен переход потребителей топливно-энергетических и коммунальных ресурсов на многозоновые тарифы в зависимости от моделей их потребления путем использования сервисов ресурсоснабжающих компаний в сети интернет. Потребители указанных сервисов будут использовать возможности моделирования экономических эффектов от применения многозоновых тарифов, а 60% обращений на перевод на такой тариф будет осуществляться с использованием интернета.

Внедрение управляющими организациями открытых сервисных информационных продуктов

Еще одно направление документа – повышение эффективности работы управляющих организаций за счет использования открытых сервисных информационных продуктов. Вначале планируется провести анализ существующих эффективных информационных систем и решений для управляющих организаций по предоставлению различных дистанционных сервисов для жителей, включая онлайн-голосование.

До конца 2019 г. будут внедрены меры по стимулированию управляющих организаций, предоставляться дополнительные услуги и сервисы жителям и по внедрению энергоэффективных технологий в многоквартирных домах.

В том числе будет разработано методическое обеспечение и информационный портал для сравнения коэффициентом энергоэффективности домов одного класса, а также оценки стоимости обслуживания домов в зависимости от коэффициента энергоэффективности. Ко II кварталу 2020 г. количество выездных проверок контрольно-надзорных органов будет сокращено на 40% по сравнению с 2018 г.