Россиян законодательно переведут на отечественные дистанционные счетчики воды и электричества
«Умное ЖКХ» для российских «умных городов»
CNews продолжает изучение проекта раздела «Умный город» программы «Цифровая экономика». Этот документ был подготовлен «Ростелекомом» с участием отраслевого сообщества и с учетом замечаний Минстроя.
Документ состоит из шести разделов: «Координация мероприятий», «Умное ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство», «Цифровое строительство», «Транспорт», «Доступная, экологическая и безопасная среда» и «Инновационная инфраструктура». В данном материале речь идет о разделе «Умное ЖКХ».
Россиянам установят дистанционные счетчики ЖКХ отечественного производства
Первая задача «Умного ЖКХ» – повысить оперативность и прозрачность учета топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и коммунальных ресурсов на этапах их генерации, распределения и потребления путем внедрения цифровых технологий дистанционного съема показаний приборов учета, в том числе с индивидуальных, квартирных и общедомовых приборов-счетчиков.
Сначала в разрезе регионов и муниципалитетов будет проведен анализ существующих коммерческих потерь и прочих издержек в сфере предоставления ТЭР, коммунальных ресурсов и услуг. Также будет проведен анализ потребностей и возможностей дистанционного съема, передачи и предоставления в электронной форме данных о потреблении соответствующих ресурсов. Будет обеспечена возможность предоставления данных о потреблении соответствующих ресурсов в режиме реального времени, в том числе с помощью интернета.
Затем будут разработаны и утверждены требования к приборам учета, обеспечивающие дистанционный съем показаний, включая индивидуальные, квартирные и общедомовые счетчики, а также требованию к самой процедуре дистанционного съема информации с них. При этом будут учитываться меры по стимулированию рынка отечественных приборов учета в условиях конкуренции с продукцией зарубежных поставщиков.
Законодательно будет закреплено в рамках осуществления капитального ремонта многоквартирного дома обязательное проведение работ по установке приборов учета с функцией дистанционной передачи показаний. Заранее обговаривается, что указанные изменения должны будут вступить в силу не ранее 1 июля 2019 г.
|Показатели и индикаторы
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Координация реализации направления "Умный город"
|Количество «умных» агломераций (количество агломераций), шт.
|-
|2
|2
|2
|2
|5
|Количество городов концепции «Умные города России», - участников ТОП-10 Рейтинга «Умных городов стран ЕАЭС»
|-
|5
|5
|6
|6
|6
|Количество городов концепции «Умные города России», вошедших в ТОП-50 приоритетных международных рейтингов по направлению «Умный город»
|-
|3
|3
|4
|5
|6
|«Умное» ЖКХ
|Доля новых потребителей (в том числе домохозяйств в новостройках) и потребителей, заменивших приборы учета в течение 2018-2020г. (в том числе в ходе капитального ремонта), которые применяют приборы дистанционного учета потребления тепло-, энерго- и коммунальных ресурсов, %
|-
|50
|90
|90
|90
|95
|Доля выездных проверок контрольно-надзорных органов с целью контроля объектов генерации и распределения ТЭР и коммунальных ресурсов по сравнению с 2018 годом, %
|-
|-5
|-10
|-15
|-20
|-30
|Доля заявлений на подключение к сетям электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, поданных в электронном виде, %
|5
|40
|50
|60
|70
|90
|Доступная, комфортная и безопасная для здоровья граждан окружающая среда
|Уровень загрязнения по основным загрязнителям атмосферного воздуха в городах концепции «Умные города России», по сравнению с 2018 годом, %
|-
|-
|5
|10
|10
|20
|Охват населения цифровыми сервисами информирования о состоянии окружающей среды, %
|-
|-
|10
|25
|40
|50
|Количество городов концепции «Умные города России», в которых 75% решений об управлении городским ресурсами принимается с использованием интегрированной цифровой платформы управления, шт.
|-
|-
|-
|-
|15
|50
|Доля пользователей цифровых сервисов городов концепции «Умные города России», функционирующих с использованием городских открытых данных (доля городского населения), %
|-
|10
|15
|20
|20
|25
|Доля решений, принятых с участием граждан городов концепции «Умные города России», о развитии и функционировании городов путем электронного голосования
|-
|10
|20
|50
|70
|90
|Количество городов концепции «Умные города России», в которых проводят на регулярной основе мониторинг общественного мнения и удовлетворенности граждан уровнем качества жизни с использованием цифровых сервисов анализа в социальных сетях, группах мессенджеров и блогах
|10
|50
|50
|50
|50
|50
|Инновационная инфраструктура
|Годовой объем налоговых и таможенных платежей резидентов технопарков в бюджеты всех уровней на 1 кв. метр занимаемой площади вырос по сравнению с 2018 годом, %
|-
|15
|23
|35
|50
|60
|Количество патентных заявок на изобретения в «умных» городах в год в расчете на 10 тыс. человек, шт.
|-
|1
|1
|2
|2
|3
|Цифровое строительство и территориальное планирование
|Доля проектируемых объектов недвижимости, проходящих проверки на соответствие требованиям и нормативам без участия человека (от общего количества проектируемых объектов), %
|10
|20
|30
|50
|70
|90
Источник: CNews Analytics
Также в законодательство будут внесены изменения, предусматривающие, что размер платы за коммунальные услуг будет рассчитываться, исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемым по дистанционно снятым показаниям с приборов учета. При этом будет учитываться повышающий коэффициент к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги.
Информация с счетчиков ЖКХ будет храниться на территории России
Авторы документа надеются, что к концу 2019 г. им удастся создать условия для широкого внедрения приборов учета с дистанционным съемом информации. До конца 2020 г. будут обеспечены условия, при которых вся информация, дистанционно снимаемая с таких приборов, будет храниться на территории России. А на конец 2021 г. все потребители в новостройках, построенных в 2020-2021 гг., будут применять приборы учета с дистанционным передачи информации.
Также до конца 2021 г. будут внедрены и интегрированы с городскими информационными системами отраслевые цифровые платформы мониторинга и управления ТЭР, коммунальными ресурсами и услугами на основе технологий индустриального интернета с учетом необходимости автоматизированного учета аварий, перерывов и отклонений параметров качества в предоставлении ресурсов и услуг.
До конца 2022 г. не менее половины установленных приборов учета с дистанционным съемом информации будут отечественного производства. 90% потребителей, заменивших приборы учета в ходе капитального ремонта в течение 2018-2020 гг., будут применять приборы с дистанционным съемом информации.
До конца 2024 г. 70% домохозяйств будут передавать данные о потреблении коммунальных ресурсов и услуг в дистанционном режиме. При этом не менее 80% установленных приборов учета с дистанционным съемом информации будет отечественного производства.
К этому моменты расходы сбытовых компаний на обход и проверку показаний приборов учета будут сокращены на 10% по сравнению с 2018 г. Объем коммерческих потерь на этапе сбыта ТЭР и коммунальных ресурсов будет снижен на 5% по сравнению с 2018 г.
Коммунальные сети автоматизируют и обеспечат кибер-физическими системами
Другое направление раздела – повышение надежности генерации и доставки ТЭР и коммунальных ресурсов потребителям за счет повышения уровня автоматизации и внедрения кибер-физических систем. С этой целью сначала будет проведен анализ существующих потерь и уровня аварийности сетей снабжения и распределения ТЭР и коммунальных ресурсов и разработано методическое обеспечение для повышения уровня автоматизации и внедрения кибер-физических систем.
В III квартале 2019 г. будут созданы условия для внедрения систем оперативного мониторинга и контроля технического состояния объектов генерации и распределения ТЭР и коммунальных ресурсов в целях применения хозяйствующими субъектами систем предикативной аналитики.
В том числе законодательно будут установлены требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию и сервисное обслуживание объектов топливно-энергетического комплекса, которые отнесены к объектам высокой и средней категории опасности. При этом будет учитываться необходимость осуществлять сбор, хранение и обработку технологических данных с использованием технических средств, размещенных на территории России.
До конца 2020 г. будет обеспечен переход на риск-ориентированное управление объектами генерации и доставки ТЭР и коммунальных ресурсов, а также повышение качества прогнозирования состояния объектов путем внедрения цифровых моделей объектов и средств предикативной аналитики их состояния.
До конца 2021 г. в пяти городах будут проведены «пилотные» проекты по внедрению элементов концепции «безлюдного производства» с применением кибер-физических систем и технологий индустриального интернета на объектах генерации и доставки ТЭР, водоснабжения и водоотведения.
До конца 2024 г. в 25 городах будут запущены «пилотные» проекты по дистанционному контролю, мониторингу и прогнозированию состояния объектов генерации, распределения и сбыта ТЭР и коммунальных ресурсов. К этому моменту потери теплоносителей в сетях теплоснабжения будут сокращены на 10% по сравнению с 2018 г., аналогичным образом будет сокращено и количество прорывов трубопроводов в сетях водоснабжения.
10 млрд руб. частных инвестиций в «цифровизацию» ресурсоснабжающих организаций
Другое направление документа заключается в стимулировании ресурсоснабжающих организаций к применению цифровых технологий для повышения собственной эффективности и повышению надежности снабжения ресурсами потребителей. С этой целью сначала будет проведен анализ уровня цифровизации ресурсоснабжающих организаций и выявлена текущая нагрузка контрольно-надзорных органов и объем инвестиций, привлекаемых ресурсоснабжающими организациями.
В III квартале 2019 г. будет определен перечень приоритетных для внедрения ресурсоснабжающими организациями технологий, в том числе цифровых. Будут разработаны дополнительные меры для привлечения инвестиционных средств в проекты ресурсоснабжающих организаций по внедрению цифровых технологий (включая технологии индустриального интернета, предикативной аналитики и др). Также будут внедрены методы информационного обмена о возможностях данных технологий.
До конца 2019 г. будет законодательно закреплена возможность сохранения ресурсоснабжающими организациями фиксированной части полученной экономии от внедрения цифровых технологий в собственном бюджете. В начале 2020 г. будут утверждены отраслевые программы и проекты федеральных органов исполнительной власти, направленные на внедрение цифровых технологий в курируемых ими отраслях.
В том числе речь идет разработке и утверждении отраслевых стандартов применения цифровых технологий, мерах по стимулированию субъектов генерации и доставки ТЭР и коммунальных ресурсов к внедрению технологий предикативной аналитики и индустриального интернета и т.д. Будет запущено пять «пилотных» проектов по цифровизации ресурсоснабжающих организаций с привлечением частных инвестиций.
До конца 2023 г. количество выездных проверок контрольно-надзорных органов с целью контроля объектов генерации и распределения ТЭР и коммунальных ресурсов будет снижено на 30% по сравнению с 2018 г. Также будет привлечено не менее 10 млрд руб. частных инвестиций для внедрения цифровых технологий, в том числе в целях стимулирования ресурсоснабжающих организаций к применению цифровых технологий для повышения собственной эффективности и повышения надежности снабжения ресурсами потребителей.
Договоры на присоединение к коммунальным сетям в электронной форме
Еще одно направление документа заключается в повышении качества услуг по доступу к топливно-энергетическим и коммунальным ресурсам. В начале 2019 г будет проведен анализ текущих процессов и существующих ограничений в части технологического присоединения к электрическим сетям, тепловым сетям, системам водоснабжения и водоотведения, а также изучена возможность перевода их в электронную форму.
До конца 2019 г. услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям, тепловым сетям, системам водоснабжения и водоотведения будут переведены в электронную форму для исключения необходимости обмена документами в бумажной форме в ходе подачи заявлений на получение услуг и процесса их предоставления. Также будет предусмотрена возможность получения потребителями информации о свободных мощностях и отслеживания сроков обработки заявления с использованием цифровых сервисов в интернете.
На конец 2020 г. среднее время подключения к сетям электроснабжения сократиться до 90 дней. А среднее время подключения к сетям теплоснабжения, системам водоснабжения и водоотведения сократилось на 30% по сравнению с 2018 г. До конца 2021 г. половина заявлений на подключение к сетям электро- и теплоснабжения, системам водоснабжения и водоотведения будет подаваться в электронном виде.
До конца 2022 г. будет упрощен переход потребителей топливно-энергетических и коммунальных ресурсов на многозоновые тарифы в зависимости от моделей их потребления путем использования сервисов ресурсоснабжающих компаний в сети интернет. Потребители указанных сервисов будут использовать возможности моделирования экономических эффектов от применения многозоновых тарифов, а 60% обращений на перевод на такой тариф будет осуществляться с использованием интернета.
Внедрение управляющими организациями открытых сервисных информационных продуктов
Еще одно направление документа – повышение эффективности работы управляющих организаций за счет использования открытых сервисных информационных продуктов. Вначале планируется провести анализ существующих эффективных информационных систем и решений для управляющих организаций по предоставлению различных дистанционных сервисов для жителей, включая онлайн-голосование.
До конца 2019 г. будут внедрены меры по стимулированию управляющих организаций, предоставляться дополнительные услуги и сервисы жителям и по внедрению энергоэффективных технологий в многоквартирных домах.
В том числе будет разработано методическое обеспечение и информационный портал для сравнения коэффициентом энергоэффективности домов одного класса, а также оценки стоимости обслуживания домов в зависимости от коэффициента энергоэффективности. Ко II кварталу 2020 г. количество выездных проверок контрольно-надзорных органов будет сокращено на 40% по сравнению с 2018 г.