Microsoft нечаянно слила в Сеть список ограничений Windows 10 для смартфонов и планшетов

Microsoft опубликовала, а потом сразу же удалила перечень ограничений, присутствующих в версии Windows 10 для устройств на базе процессоров ARM. Как оказалось, система не поддерживает драйвера x86 и 64-битные приложения.

Ограниченная Windows 10

Компания Microsoft опубликовала список ограничений, которые имеет версия ОС Windows 10 для процессоров архитектуры ARM, которые используются в смартфонах и планшетах. Профильные СМИ предполагают, что список был опубликован непреднамеренно, поскольку компания вскоре его удалила, однако ресурс Thurrott успел поделиться с пользователями интернета своей копией. Пресса сходится во мнении, что этот набор ограничений не должен помешать нормальной работе обычного пользователя на ПК.

Одной из самых примечательных особенностей Windows 10 для ARM стала невозможность использовать драйверы x86. ОС позволяет запускать приложения x86, но драйверы можно использовать только ARM64. Это может превратиться в проблему для тех пользователей, которые используют устаревшие периферийные устройства. В целом ограничения по драйверам в новой системе напоминают те, которые действуют в Windows 10 S, пишет издание The Verge.

Также Windows 10 для ARM не поддерживает Windows Hypervisor Platform, что лишает пользователю возможности запустить на устройстве в виртуальную машину Hyper-V.

Неработающие приложения

Еще одним ограничением стало отсутствие поддержки 64-битных приложений, хотя в будущем компания намерена ее добавить. Также Windows 10 для ARM не поддерживает игры и приложения, в которых использована библиотека OpenGL версии выше чем 1.1, или же если для нее требуется аппаратное ускорение. Кроме того, на ОС не запускаются игры, в которых используются технологии, предотвращающие читинг.

Версия Windows 10 для архитектуры ARM имеет ряд ограничений

Также возможна некорректная работа приложений, предназначенных для кастомизации ПК под конкретного пользователя. Речь идет о так называемых вспомогательных технологиях — приложениях, через которые осуществляется управление техническими средствами реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Сюда же относятся редакторы метода ввода, позволяющие вводить символы, которых нет на клавиатуре — например, китайские или японские иероглифы.

Помимо этого, возможен сбой в работе приложений, использующих Shell Extensions — набор функций Windows API, который позволяет встраивать некоторые функции приложений в оболочку Windows. В частности, это может привести к отказу Dropbox. Такие приложения должны быть изначально скомпилированы для ARM.

Кроме того, могут работать некорректно приложения, которые считают, что если устройство создано на базе ARM-процессора, то на нем должна быть установлена мобильная версия Windows. Эта проблема затронет небольшое количество приложение, изначально написанных для Windows Phone.

ARM-ноутбуки с Windows 10

В декабре 2016 г. Microsoft объявила, что ее ОС Windows 10 будет использоваться в устройствах, созданных на базе процессоров Qualcomm архитектуры ARM. В мае 2017 г. Qualcomm подписала с Asus, Lenovo и HP соглашение, по которому они начали создание линейки ПК под управлением Windows на базе мобильного процессора Snapdragon 835.

В декабре 2017 г. компании HP и Asus представили потребителю первые в мире полноценные ПК на базе процессоров архитектуры ARM, созданные на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 835 под управлением ОС Windows 10. HP выполнила устройство в форм-факторе трансформера, Asus — ноутбука, экран которого разворачивается на 360 градусов. Ноутбук от HP называется Envy X2, Asus назвала устройство NovaGo.

Основное достоинство ARM-ноутбуков заключается в длительном сроке автономной работы. Энергоэффективный процессор позволяет Envy X2 без подзарядки в течение 20 часов проигрывать видео стандарта 1080p и более 700 часов находится в режиме ожидания, утверждает HP. Вице-президент Microsoft Терри Майерсон (Terry Myerson) утверждает, что пользовался ноутбуком неделю без подзарядки.