Росреестр потратил 120 млн на ИТ, которыми не пользуется

Реализуя проект по регистрации прав на недвижимость, Росреестр неэффективно израсходовал 119,9 млн руб., которые занял у МБРР. Деньги пошли на закупку оборудования и ПО, которые в итоге не пригодились проекту.

Проверка Счетной палаты

Росреестр неэффективно потратил 119,9 млн руб., полученных на осуществление проекта «Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость». Средства были предоставлены в качестве займа Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Неэффективность их расходования обосновала Счетная палата, проверившая реализацию проекта в 2007-2016 гг. По мнению контрольного ведомства, Росреестр неэффективно планировал закупки и неэффективно использовал федеральное имущество на указанную сумму.

Оборудование для макрорегиональных центров

В частности, в рамках проекта «Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость» на базе некоторых управлений Росреестра предполагалось создать так называемые макрорегиональные центры — инстанции, объединяющие несколько региональных управлений ведомства. Счетная палата обнаружила, что два таких центра так и не были открыты, однако для них было поставлено оборудование и ПО.

Например, были закуплены серверные комплексы, системы хранения данных, ленточные библиотеки, маршрутизаторы, коммутаторы, консоли, комплекты блоков распределения питания, монтажные шкафы, комплекты рабочей документации и права на использование ПО общей стоимостью 94,9 млн руб. Вся эта продукция в настоящий момент не используется в рамках осуществляемого проекта.

Макрорегиональные центры должны были быть созданы на базе управлений Росреестра по Башкортостану и Татарстану. Первый центр должен был объединить четыре управления Росреестра, которые отвечают за Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Республику Марий Эл и Пензенскую область. Второй центр должен был объединить пять управлений: по Тыве, Алтайскому краю, Магаданской области, Чукотскому автономному округу, Новосибирской области, а также Иркутской области.

Криптографическое оборудование

Кроме того, в рамках проекта в 2012 г. в территориальные управления Росреестра и филиалы ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» было поставлено 4377 комплектов криптографического оборудования с установленным на них ПО «Застава-офис». Общая стоимость указанных комплектов составила 80,8 млн руб. Как выяснила проверка, 1357 таких комплектов, то есть 31% от всех приобретенных, не используется с 2013 г. Общая стоимость комплектов, которые не используются, составляет 25 млн руб.

Счетная палата считает, что Росреестр зря потратил 120 млн руб. на ИТ

«Застава-офис» представляет собой VPN/FW-агент, который входит в состав программного комплекса VPN/FW «Застава». В комплексе он выполняет функцию шлюза безопасности, а также работает как сетевой пакетный фильтр в той сети, где установлен. Кроме того, «Застава-офис» отвечает за шифрование, включая распределение ключей, и проверяет целостность данных.

Продукт разработан российской компанией «Элвис-плюс». В сентябре 2017 г. он был сертифицирован Федеральной службой безопасности (ФСБ) на предмет соответствия требованиям к средствам шифрования, которые не работают с гостайной. Также была сертифицирована способность продукта работать в сфере защиты электронной подписи по классу КС3.

Заем в МБРР

Соглашение о займе было подписано с МБРР в сентябре 2007 г. Изначальная сумма займа составляла $50 млн, уточненная — $32,2 млн. Всего на проект по регистрации прав на недвижимость было выделено $101,5 млн, из них $51,5 млн было предоставлено государством в качестве софинансирования. По данным Счетной палаты, реализация проекта заняла восемь лет вместо запланированных шести. Расходованием выделенных средств заведовал Росреестр.

В целом средства МБРР расходовались гораздо медленнее, чем предполагалось. По состоянию на 1 января 2017 г. Минфин погасил основной долг по займу, а также выплатил проценты. При этом к 1 января 2017 г. Росреестром было потрачено на проект $63,03 млн, из которых $31,25 млн составляли средства МБРР, а еще $31,78 млн – средства софинансирования.

В общей сложности в рамках проекта Росреестр заключил 39 контрактов. Среди них есть контракты на закупку товаров, работ и услуг, а также на оказание консультационных услуг и услуг по повышению квалификации сотрудников Росреестра. Общая стоимость контрактов составила $54,4 млн и 211,9 млн руб.