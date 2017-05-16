Власти обвинили РЭА Минэнерго в срыве миллиардного проекта ГИС ТЭК

Выбившийся из графика более чем на полтора года проект создания госинформсистемы топливно-энергетического комплекса России привлек внимание Счетной палаты. По итогам проверки ведомство заключило, что вина за провал лежит не на ИТ-подрядчике, которым выступил «Ланит», а на госзаказчике в лице профильного агентства при Минэнерго.

Счетная палата проверила ГИС ТЭК

Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК) не была сдана в эксплуатацию в 2016 г., несмотря на выделенные на нее деньги и осуществленные работы, а расходование бюджетных средств осуществлялось с нарушением требований законодательства. К таким выводам пришла Счетная палата, проведя проверку реализации проекта в 2014-2016 гг.

Напомним, ГИС ТЭК подразумевает собой систему для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса страны. Обязанность по ее созданию возложена государством на ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) при Минэнерго. Исполнителем главного 607-миллионного контракта в конце 2014 г. по итогам конкурса стал ИТ-интегратор «Ланит». Заказчик намеревался принять работы до 1 октября 2015 г., однако по факту этого не произошло до сих пор. Задержка привела к тому, что в начале 2017 г. РЭА и «Ланит» были вынуждены обменяться исками на сотни миллионов рублей.

Как можно заключить из доклада директора Департамента Счетной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на ТЭК, транспорт, дорожное хозяйство Олега Чернявского, всю ответственность за срыв проекта ведомство склонно возлагать на РЭА и на Минэнерго. На возможность ненадлежащего исполнения своих обязательств подрядчиком агентства чиновник ни разу не указывает.

В срыве проекта ГИС ТЭК Счетная палата обвинила РЭА Минэнерго

В РЭА и «Ланите» на момент публикации материала не прокомментировали CNews выводы надзорного ведомства. В марте 2017 г. в «Ланите» в пресс-службе «Ланита» заверяли CNews, что с точки зрения компании причины временных задержек проекта в основном находились в организационной плоскости, фактически также перекладывая тем самым ответственность на РЭА.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить представление в РЭА, информационное письмо в Минэнерго, а также информацию об итогах и отчет о результатах контрольного мероприятия в Госудуму и Совет Федерации.

О том, что проект начинает выбиваться из графика, CNews узнал еще в ноябре 2015 г. Однако тогда в РЭА заверили редакцию, что рассчитывают полностью принять систему уже в декабре.

Список претензии к госзаказчику

Объем бюджетных ассигнований, направленных Минэнерго на создание ГИС ТЭК в период 2014-2016 гг., составил 968,1 млн, говорится в докладе. Планы информатизации Минэнерго утверждались с превышением установленных Минкомсвязи сроков, и эти планы не в полной мере соответствовали установленным формам. «Кроме того, в план информатизации Минэнерго на 2014 г. мероприятия по созданию ГИС ТЭК не включались, хотя финансирование их осуществлялось», — отмечается в сообщении Счетной палаты.

В 2014-2016 гг. в отсутствие утвержденных планов информатизации агентством принято обязательств по созданию ГИС ТЭК на общую сумму p862,3 млн. руб. Из-за некачественного планирования расходов и нарушения сроков на конец 2014 г. образовался остаток бюджетных средств в p357 млн. (69% выделенного объема). В 2015 г. остаток составил более 10% от годового объема.

«Планирование бюджетных ассигнований на эксплуатацию ГИС ТЭК осуществлялось Минэнерго без учета фактических сроков ее создания, — отмечают чиновники. — В результате ассигнования на эксплуатацию в сумме p271,9 млн, предусмотренные в федеральном бюджете на 2016 г., по целевому назначению не использовались и в конце года в полном объеме были перераспределены».

РЭА в ходе проекта не было обеспечено качественное проведение закупочных процедур. Из-за этого их участниками подавались многочисленные жалобы в ФАС на нарушения положений закона «О контрактной системе». «Некачественное составление аукционной документации, а также ненадлежащая приемка привели к поставке оборудования, непригодного для создания информационной системы, — гласит заключение Счетной палаты. — Например, при приемке системы хранения данных резервирующего контура стоимостью 70,5 млн не было выявлено его несоответствие заявленным требованиям. Указанное несоответствие было выявлено только при проведении дополнительной экспертизы. Отсутствие указанного оборудования не позволяет обеспечить функционирование ИС в полном объеме. К настоящему времени за счет банковской гарантии возмещены расходы на приобретение вышеуказанного оборудования только на 24 млн из 70 млн».

Также чиновники считают, что планирование закупок производилось без учета фактических сроков реализации мероприятий. Например, сроки проведения конкурса на создание подсистемы защиты информации не учитывали степень реализации других мероприятий по созданию системы. Это привело к превышению общего срока окончания работ по договору на 130 дней.

Работа над ГИС ТЭК не обеспечила создание всех необходимых условий для ее эксплуатации. Так, распоряжением Правительства определен перечень подлежащих утверждению Минэнерго форм предоставления субъектами системы ТЭК информации для их включения в данную систему. Однако Минэнерго данная работа должным образом не организована. За три с лишним года после подписания распоряжения Правительства, касающегося форм предоставления в ГИС инфформации, Минэнерго было утверждено только 100 из 622 таких форм.

Кроме того, РЭА не была обеспечена подготовка необходимого числа администраторов и пользователей системы. При установленном показателе 1,5 тыс. человек фактически подготовлен 571 — 38%. «При этом Минэнерго проверки соблюдения условий Соглашения непосредственно в агентстве не проводило», — говорится в заключении.

Так же РЭА нарушались требования инструкции по применению единого плана счетов при отражении в бухгалтерском учете отдельных фактов хозяйственной жизни. Например, по учету не отражены объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках НИОКР по созданию системы ТЭК. Решений об их оценке агентство не принимало.

Резюме Счетной палаты

«Необходимо отметить, что оценить эффективность использования бюджетных средств на создание информационной системы в настоящее время не представляется возможным в связи с тем, что она не введена в эксплуатацию. Вместе с тем отмеченные недостатки и низкий уровень исполнительской дисциплины негативно влияют на эффективность и результативность бюджетных расходов», — подводит итоги проверки Олег Чернявский.

В каком состоянии пребывает ГИС

Отвечая в конце марта 2017 г. на вопросы CNews о том, в каком состоянии пребывает проект ГИС ТЭК, в департаменте внешних связей РЭА Минэнерго подготовили ответ, консолидированный с «Ланитом». Из него следует, что календарный план к основному 607-миллионному договору определял 17 этапов выполнения работ. «Шестнадцать из них завершены — подписаны акты сдачи-приемки», — заверили заказчик и исполнитель.

Далее партнеры сообщили, что при разработке системы было решено отказаться от использования лицензионного ПО в пользу софта, разработанного на базе открытого исходного кода. «Это позволило снизить стоимость поддержки, обеспечило независимость от зарубежных поставщиков и возможность проводить техническую поддержку программного обеспечения ГИС ТЭК силами отечественных ИТ-специалистов», — говорилось в письме.

По заверению сторон, в настоящий момент разработка ГИС ТЭК и ее опытная эксплуатация завершены. Ведутся приемо-сдаточные испытания, которые прописаны в 17 этапе: проверка всей выполненной работы на соответствие госконтракту и связанным нормативным актам. Проверяется каждое требование ТЗ, тестируется каждая функция, фиксируются и устраняются замечания заказчика. Запустить систему в промышленную эксплуатацию заказчик планировал в 2017 г.

Причины задержки проекта

В рамках того же консолидированного комментария в РЭА и «Ланите» утверждают, что сроки реализации проекта увеличились, поскольку возникали неочевидные на этапе конкурсных процедур трудности.

«Выяснилось, что существующая нормативная база требует значительной переработки и актуализации, — заверяли стороны. — В частности, распоряжение Правительства от 26 декабря 2013 г. № 2556-р не отражает как реальных потребностей Министерства энергетики в предоставляемой с помощью системы информации, так и возможностей субъектов предоставлять эту информацию. Это привело к необходимости проведения дополнительных работ по актуализации нормативной базы и переработке системы».

Также, по утверждению партнеров, на увеличение сроков сказались сложности в организации совместной работы и в синхронизации действий большого числа участников процесса. «Над проектом работали 12 департаментов Минэнерго, десятки субъектов ТЭК — поставщиков данных и сторонние организации, каждый из которых имел свое мнение, — говорилось в письме. — Помимо этого, было решено продлить опытную эксплуатацию ГИС ТЭК до декабря 2016 г., так как РЭА и Минэнерго посчитали недостаточным продолжительность законтрактованной опытной эксплуатации системы».

В итоге акты сдачи-приемки работ не были подписаны в установленные календарным планом сроки. «Поэтому РЭА, руководствуясь постановлением Правительства от 25 ноября 2013 года № 1063, рассчитал пени и подал иск в арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с “Ланита” полученную в результате расчета сумму, высказав тем самым претензии только к срокам выполнения работ», — завершалось письмо ремаркой РЭА.