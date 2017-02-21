В России взрывной рост продаж 4G-смартфонов

Согласно данным исследования J’son & Partners Consulting, российский рынок смартфонов вырос за прошлый год на 4,4%. Среди ключевых тенденций – рост спроса на LTE-гаджеты и активность китайских вендоров. Продажи смартфонов с поддержкой 4G выросли вдвое.

Динамика российского рынка смартфонов и мобильных телефонов

Согласно данным свежего исследования «Российский рынок смартфонов и мобильных телефонов», проведенного J’son & Partners Consulting по итогам прошедшего года, объем российского рынка смартфонов в 2016 г. в натуральном выражении составил 26,4 млн устройств. По сравнению с 2015 г. рынок вырос на 4,4%, по сравнению с 2014 г. увеличился на 1%. Аналитики компании связывают это с постепенным восстановлением рынка смартфонов после девальвации рубля и с тем, что пользователи начинают привыкать к новым реалиям и адаптироваться к новым ценам на устройства.

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов (суммарных продаж мобильных телефонов и смартфонов) в 2016 г. составила около 71% в натуральном выражении, что на 5% выше, чем годом ранее.

Алексей Широков, директор департамента закупок компании «Евросеть»: «Рынок смартфонов начинает постепенно восстанавливаться. Очевидно, что российский рынок сотовых телефонов и смартфонов уверенно стабилизируется, прежде всего за счет роста продаж смартфонов. Смартфоны демонстрируют положительную динамику в количестве продаж. Данная тенденция обусловлена увеличением доли устройств, приобретаемых в кредит. Если в прошлом году политика банков в отношении потребительского кредитования была сдержанной и банки неохотно выдавали населению заемные средства, то в 2016 году их мировоззрение изменилось, и количество кредитов заметно возросло. Ретейлеры, в свою очередь, предлагают покупателям большое количество кредитных продуктов с максимальной выгодой. Мы видим, что люди стали чаще покупать более дорогие модели смартфонов, поэтому средняя цена на рынке выросла. Смартфон, который еще вчера стоил на несколько тысяч дороже, стал доступен по более привлекательной цене, что позволило населению приобретать премиум-устройства. Таким образом, апрельское снижение цен прокачало практически все сегменты, но особенно премиальные смартфоны, от 20 тыс. рублей».

Рост продаж смартфонов продолжает оказывать влияние на многие смежные рынки, в том числе и на рынок обычных мобильных телефонов. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок мобильных телефонов продолжил снижаться в 2016 г. и составил 10,8 млн устройств.

Продажи смартфонов в России

Кнопочные телефоны по-прежнему занимают около трети рынка мобильных терминалов, они до сих пор востребованы у приезжих, пенсионеров, детей, а также в качестве второй трубки у пользователей смартфонов.

Вместе с продажами в натуральном выражении снижается и средняя стоимость данных телефонов: по оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 г. она снизилась на 6% по отношению к 2015 г. и составила 1,7 тыс. руб.

Продажи обычных мобильных телефонов в России

Сергей Тихонов, менеджер по коммуникациям компании «Связной», отметил: «По данным «Связного», рынок смартфонов в России в 2016 г. увеличился как в штуках, так и в рублях. На рост в 2016 г. повлияло несколько факторов. Смартфон становится все более универсальным устройством. С развитием технологий один гаджет может совместить в себе всё больше полезных функций. Смартфон частично заменяет цифровой фотоаппарат, ноутбук, персональный ПК. Фаблеты (смартфоны с диагональю более 5 дюймов) за счет оптимального для покупателя размера успешно конкурируют с планшетами и электронными книгами. На положительную динамику в сегменте смартфонов также повлияло увеличение доступности кредитных продуктов по сравнению с 2015 г. Наличие широкого выбора кредитных продуктов, в особенности программ рассрочки, доступных в салонах крупных ретейлеров, позволяет покупателям снизить нагрузку на собственный бюджет и распределить ее на длительный срок. Среди факторов роста продаж смартфонов в 2016 г. можно также выделить отложенный спрос 2015 г. и продолжающийся процесс замены покупателями обычных мобильных телефонов смартфонами. Напомним, что в период ажиотажа октября-декабря 2014 г. спрос на смартфоны вырос значительно – многие клиенты, опасаясь роста цен на электронику, купили себе умный телефон в период скачка курсов».

Взрывной рост смартфонов с поддержкой LTE

В 2016 г. каждый второй проданный смартфон поддерживал технологию 4G (высокоскоростной передачи данных LTE). Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли в 2016 г. более чем в два раза по сравнению с 2015 г.

Основными драйверами роста рынка являются увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение их средней стоимости, а также выросший спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.

Средняя розничная стоимость смартфонов выросла в 2016 г. на 22% по сравнению с прошлым годом и составила 12,1 тыс. руб. Это самый высокий показатель средней розничной стоимости смартфона с 2009 г.

На увеличение стоимости по сравнению с прошлым годом повлиял растущий спрос на устройства ценовой категории «выше 15 тысяч рублей», чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж устройств, приобретаемых в кредит.

Кирилл Шибанов, генеральный директор «Мегафон Ритейл» отметил, что «средняя цена проданного в 2016 г. в фирменных салонах «Мегафона» смартфона выросла на 38,5%, до 7501 руб. против 5390 руб. в 2015. Это связано с тем, что потребители свыклись с экономической ситуацией и постепенно адаптируются к ее условиям. Повышается покупательская активность, в прошлом году клиенты покупали в «Мегафон Ритейл» более дорогие смартфоны. Мы видим перераспределение рынка от бюджетных аппаратов (хиты продаж 2015 г.) к аппаратам среднего и высокого ценового сегмента. Как правило, аппараты стоимостью от 10 тыс. руб. обладают высокой производительностью, большим и качественным экраном и поддержкой LTE.

Рост диагонали дисплея смартфонов

Средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в России в 2016 г., составила 4,6 дюйма. Доля смартфонов с диагональю 5 и более дюймов выросла с 31% в 2015 г. до 46% в 2016 г.

Рост диагонали дисплея смартфонов

Рост продаж смартфонов с большой диагональю дисплея, по мнению аналитиков компании, влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и приложений.

Рост доли китайских производителей

Тенденция, зарождавшиеся еще до начала экономического кризиса, получила продолжение после девальвации рубля. Ряд популярных при формировании российского рынка смартфонов производителей – Sony, HTC, Nokia/Microsoft– по итогам 2016 г. суммарно занимали лишь 5% рынка смартфонов в натуральном выражении. Их место занимают китайские компании, продающие устройства по более привлекательной цене.

В 2016 г., по оценкам J’son & Partners Consulting, в первой десятке самых продаваемых производителей в России китайские компании занимают половину позиций.

О перспективах российского рынка

Сергей Тихонов, «Связной»: «Мы ожидаем, что в 2017 г. смартфоны продолжат оставаться ключевыми устройствами для коммуникации («первым экраном») и по-прежнему будут влиять на продажи других категорий персональной электроники. По нашим прогнозам, штучные продажи смартфонов в России в 2017 г. как минимум сохранятся на уровне 2016 г. Неснижающаяся популярность смартфонов станет драйвером роста отдельных категорий персональной электроники (например, smart-wearables) и продолжит негативно влиять на продажи в других сегментах (например, в категории планшетов, цифровых фотоаппаратов, электронных книг и др.)».

Кирилл Шибанов, «Мегафон Ритейл»: «В салонах «Мегафон Ритейл» по итогам 9 месяцев 2016 г. из общего числа проданных телефонов около 62% – смартфоны. Потенциал увеличения проникновения в ближайшие годы есть, поэтому мы уверены, что в 2017 г. проникновение смартфонов в абонентскую базу «Мегафона» продолжит расти. Количество цифровых клиентов, которые активно используют возможности мобильного интернета и приложений, также будет увеличиваться. При этом кнопочные телефоны, хоть и вытесняются смартфонами, но у определенных категорий абонентов (прежде всего дети, пожилые люди) будут по-прежнему популярны. Со временем их количество будет сокращаться, но полностью с рынка они не уйдут».

Алексей Широков, «Евросеть»: «Мы ожидаем, что в 2017 г. продолжится восстановление рынка сотовых телефонов и смартфонов: в количестве его показатели будут варьироваться в пределах данных прошлого года или в самых незначительных положительных приростах. Среди тенденций, на которые меньше всего влияет экономический фактор, можно отметить продолжающийся рост популярности смартфонов с диагональю дисплея более 5 дюймов (фаблетов), а также увеличивающуюся популярность гаджетов с поддержкой LTE».