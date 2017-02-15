Бывший акционер «Яндекса» и «Mail.ru» вынул $1,1 млрд из Apple, чтобы вложиться в Google и Microsoft

Миллиардер Чейз Коулман продал в конце 2016 г. свой последний пакет акций Apple стоимостью более $400 млн. Одновременно он вложил в Google и Microsoft более чем по $100 млн в каждую. Также в конце 2016 г. миллиардер Уоррен Баффет увеличил свою долю в Apple в четыре раза, что позволило ему заработать на растущих акциях более $1 млрд с начала 2017 г.

Инвестиции Коулмана

Инвестиционная фирма Tiger Global, принадлежащая американскому миллиардеру Чейзу Коулману (Chase Coleman), отозвала свою ставку в Apple, чтобы вложиться в Google и Microsoft. В IV кв. 2016 г. фирма избавилась от своих последних акций Apple на сумму $407 млн. В том же квартале Alphabet, материнская компания Google, получила от Коулмана $148 млн, а Microsoft – $132 млн. Инвестиционный капитал Tiger Global, распределенный по всему миру, оценивается примерно в $20 млрд.

В конце 2015 г. Tiger Global инвестировала в Apple порядка $1,1 млрд, купив пакет в 106 млн акций. На тот момент это была четвертая по величине ставка из всех, которыми фирма владела в различных предприятиях. Таким образом, Apple присоединилась к кругу крупных ИТ-структур и медиакомпаний, в которые инвестировала Tiger Global: помимо ее бумаг, Коулману принадлежало 3,19 млн акций Amazon и 17,9 млн акций Netflix. Кроме того, в портфеле долгосрочных инвестиций Tiger Global присутствовали Facebook и LinkedIn. Также эта фирма являлась инвестором компании «Яндекс», пока не продала свой пакет акций в 2014 г. Помимо этого, в разное время Tiger Global вкладывалась в Mail.ru Group и торговую веб-площадку Wikimart.ru.

В течение 2016 г. Коулман постепенно распродавал приобретенные акции Apple, полностью завершив это процесс к концу года. Освободившиеся средства были вложены в другие проекты. Помимо Google и Microsoft, в минувшем квартале Tiger Global инвестировала $481 млн в автобизнес Fiat. Также фирма увеличила более чем на треть свои ставки в торговых веб-площадках Priceline и JD.com, где Коулману теперь принадлежит $1,84 млрд и $1,16 млрд соответственно.

Акции Apple выросли с начала 2017 г. на 16,6%, принеся значительную прибыль инвесторам

Инвестиции Баффета

Одновременно с действиями Коулмана другая инвестиционная фирма, американская Berkshire Hathaway, принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффету (Warren Buffett), увеличила свою долю в Apple почти в четыре раза: с 15,23 млн акций до 57,36 млн. Бумаги были приобретены в том же IV кв. 2016 г.

Инвестиции Баффета быстро себя оправдали: с начала 2017 г. Berkshire Hathaway заработала на акциях Apple около $1,1 млрд, подсчитал The Wall Street Journal. Это связано с быстрым ростом курса – за последние 1,5 месяца бумаги Apple подорожали на 16,6% (для сравнения: в IV кв. 2016 г. их рост составил 2,5%). Примечательно, что в этот же период акции самой Berkshire Hathaway выросли на 2,4%, достигнув рекордно высокой отметки. Всего в настоящий момент инвестиции фирмы Баффета в различные акции по всему миру составляют порядка $148 млрд.

Помимо Apple, Баффет вложился в минувшем квартале в оператора спутникового радиовещания Sirius XM, производителя семян Monsanto, и продемонстрировал большой интерес к американским авиакомпаниям, увеличив в несколько раз свою ставку в некоторых из них.

Инвестиции Apple

Сама Apple также является активным инвестором. В декабре 2016 г. стало известно, что компания ведет переговоры об инвестициях в размере $1 млрд в SoftBank Vision Fund, который создадут в 2017 г. японский SoftBank и Саудовская Аравия. Цель инвестиций – выйти за узкие рамки мобильного сегмента. Капитал фонда SoftBank, созданного для финансирования ИТ-отрасли, должен составить $100 млрд. В мае 2016 г. Apple вложила также $1 млрд в китайского оператора перевозок Didi Chuxing.

Также в декабре 2016 г. компания с помощью инвестиций решила проблему возможного запрета своей продукции в 260-миллионной Индонезии. С начала 2017 г. в Индонезии начал действовать закон, по которому все LTE-смартфоны, продаваемые в стране, должны иметь на 30% локальное происхождение. В результате Apple согласилась стать местным инвестором, обязавшись вложить за три года $44 млн в центр разработки приложений для iOS.