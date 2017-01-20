Google провалила поставки «убийцы iPhone» по всему миру

Google не сумела наладить эффективную дистрибуцию смартфонов Google Pixel, из-за чего они не могут успешно конкурировать с iPhone 7, как изначально планировала компания. Некоторые комплектации Pixel можно купить только в интернете и только с 3-месячной задержкой. Причина – разрыв партнерства Google с мировыми производителями смартфонов.

Google лишилась каналов сбыта для Pixel

Компания Google столкнулась с трудностями в распространении смартфонов Google Pixel и Pixel XL, выпущенных в октябре 2016 г. Смартфоны так и не появились в продаже во многих регионах мира. Это отбросило аппарат, который позиционируется как один из основных конкурентов iPhone 7, далеко назад в соревновании, пишет ресурс The Verge.

The Verge называет Pixel «лучшим Android-смартфоном, который можно купить», и подчеркивает, что купить его как раз достаточно трудно. Причина – отсутствие у Google налаженных каналов сбыта. Компания лишилась этих каналов, когда отказалась в прошлом году сотрудничать с вендорами Samsung, LG, HTC, Huawei и Motorola, совместно с которыми производила мобильные устройства под логотипом Nexus. Вместо этого Google решила самостоятельно разработать премиальный смартфон Pixel. В итого телефон появился в продаже, но доступ к логистическим цепочкам и сетям дистрибуции мировых смартфонных брендов у него отрезан.

Отметим, что в России Pixel тоже не должны были появиться в продаже, однако они все же просочились в нашу страну.

Проблема дистрибуции Pixel

Купить смартфон Pixel сейчас можно в основном по интернету. Однако и это проблематично сделать – например, модель Pixel XL с объемом памяти в 128 ГБ в последний раз была доступна в США для заказа онлайн 30 ноября 2016 г. Об этом свидетельствуют данные ресурса NowInStock.net, который отслеживает предложения интернет-магазинов.

У Google подписано соглашение на эксклюзивную дистрибуцию Pixel с компанией Verizon Wireless, крупнейшим мобильным оператором США. Но, заказав на сайте Verizon модель Pixel XL сегодня, покупатель сможет получить ее только во второй половине марта. В большинстве розничных магазинов Verizon эта модель также отсутствует. Пробив смартфон несколько раз по внутренней сети магазинов Verizon, сотрудники The Verge каждый раз видели, что его нет в наличии.

Смартфон Google Pixel позиционируется как основной конкурент iPhone 7

Кроме того, в магазинах Verizon проблематично купить даже обычный Pixel с диагональю экрана 5 дюймов и памятью 128 ГБ. Онлайн-заказы этой модели тоже начали выполняться с задержкой. Если покупатель хочет приобрести ее в черном цвете, ему придется ждать до февраля, если в белом – до марта. Это достаточно долгий срок, чтобы потребитель предпочел купить вместо Pixel другой смартфон, например, iPhone или Galaxy S7, которые доставят быстрее, отмечает The Verge.

Еще одним дистрибьютором Pixel является крупнейшая в США сеть магазинов электроники Best Buy. Но эта сеть, во-первых, продает только Pixel с памятью 32 ГБ, а во-вторых, тоже испытывает проблемы с наличием модели.

Проблема спроса и предложения

Ни Google, ни Verizon еще не обнародовали данные о продажах Pixel, но аналитики предполагают, что в магазинах Verizon смартфон разбирают хорошо, пишет The Verge. Однако высокий спрос не может быть достаточной причиной для того, чтобы модель отсутствовала в наличии.

Многие популярные модели, включая iPhone 7, сталкиваются с проблемой дефицита в первые недели после выпуска, но потом она рассасывается. iPhone 7 было трудно достать в сентябре-октябре 2016 г., но не сейчас. Кроме того, он есть у многих поставщиков и во многих розничных сетях.

Компания Google, совместно с HTC, производителем Pixel, не в состоянии конкурировать с сетью всемирной дистрибуции Apple, делает вывод The Verge. На вопрос издания, почему Pixel до сих пор является дефицитным продуктом, в Google ответили, что «спрос на модель значительно превышает предложение».

Характеристики Google Pixel

Google Pixel – это первый смартфон, выпущенный под собственным брендом Google. Аппарат был представлен в октябре 2016 г. Он позиционируется как серьезный конкурент последним моделям смартфонов Samsung и Apple. Примечательные особенности модели – наличие голосового помощника Google Assistant, выдающиеся характеристики камеры и расширенные возможности виртуальной реальности.

Google Pixel оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), флагманский Pixel XL имеет 5,5-дюймовый экран с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Оба аппарата созданы на базе процессора Qualcomm Snapdragon 821 и оснащены 4 ГБ оперативной памяти, а также встроенным хранилищем, в зависимости от модели, на 32 ГБ или 128 ГБ.

Основная камера смартфонов имеет разрешение 12 Мп с «крупными» 1,55-микрометровыми пикселями и оснащена оптической системой с апертурой f/2.0, фазовым автофокусом и системой оптической стабилизации. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Емкость аккумулятора Google Pixel составляет 2770 мАч, у модели Pixel XL батарея мощнее – 3450 мАч.