Xiaomi представила в России смартфон Mi A3 с 48-МП тройной камерой. Цены

Xiaomi анонсировала запуск Mi A3 – нового устройства лучшей в своем классе линейки смартфонов на базе Android One. Mi A3 получил 48-мегапиксельную тройную камеру, подэкранный сканер отпечатков пальцев, обновленный дизайн и аккумулятор повышенной емкости.

«Наша линейка Android One, которая включает в себя Mi A1 и Mi A2, всегда пользовалась огромной популярностью и имела исключительную репутацию», – сказал старший вице-президент Xiaomi Ван Сян (Wang Xiang). – «Мы уверены, что Mi A3 будет и впредь превосходить ожидания наших пользователей, предлагая невероятный опыт использования Android по честной цене».

«Мы очень рады укрепить наше партнерство с Xiaomi и добавить еще одно замечательное устройство в портфель Android One в этом году», – сказал директор партнерских программ Google Джон Голд (Jon Gold). – «Новый Mi A3 предлагает современное и простое в использовании программное обеспечение со встроенной защитой от вредоносных программ и регулярными обновлениями, обеспечивающими безопасность пользователей».

На задней панели Mi A3 расположена тройная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором (размер – 1/2”) для создания дневных фотографий в сверхвысоком разрешении. 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор интеллектуально распознает, когда пользователи пытаются захватить больше пространства в кадре, и рекомендует переключиться в ультраширокоугольный режим для более оптимальной съемки. Вдобавок к этому, встроенная функция распознавания сцен с искусственным интеллектом (ИИ) автоматически редактирует фотографии.

На передней панели Mi A3 находится фронтальная камера с 32-мегапиксельным сенсором с ИИ, который объединяет 4 пикселя в один большой размером 1,6 мкм и позволяет захватывать больше деталей в условиях низкой освещенности.

Благодаря функции для съемки панорамных селфи, которая позволяет создавать групповые фотографии, пользователям больше не нужно переключаться на основную камеру, использовать селфи палку или обрезать людей в кадре. Функция спуска затвора при помощи ладони исключает возможность дрожания камеры от нажатия кнопки, а начать обратный отсчет до создания идеального селфи можно простым жестом.

Mi A3 оснащен большим 6,088" AMOLED дисплеем с каплевидным вырезом, который быстро реагирует на касания, имеет повышенную энергоэффективность, а также более яркие цвета и более глубокий черный. Mi A3 получил улучшенный подэкранный сканер отпечатков пальцев с увеличенной на 15% площадью реагирования для более безопасного опыта использования. Количество пикселей и размер сканера были увеличены вдвое по сравнению с предыдущем поколением, что повысило надежность и на 30% увеличило успешность разблокировки в экстремальных условиях – от сухих пальцев до яркого освещения и сверхнизких температур.

Компактный размер устройства (его вес составляет 173,8 г, толщина 8,475 мм) дает возможность приверженцам мультизадачности использовать телефон одной рукой.

Задняя и передняя панели Mi A3 покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, что обеспечивает по-настоящему надежный и удобный опыт использования устройства. Важно отметить, что несмотря на компактный форм-фактор Mi A3, нам удалось не жертвовать его аудио возможностями – смартфон получил ультрасовременную аудиосистему и 3,5-мм разъем.

Mi A3 доступен в трех расцветках: «Особый серый», «Оригинальный белый» и «Необычный синий». Нанопокрытие создает голографический эффект в белом и синем цветовых вариантах.

Mi A3 оснащен аккумулятором емкостью 4030 мАч, ставшим самым мощным в серии Mi A на сегодняшний день. Аккумулятор повышенной емкости в сочетании с эффективностью Android One обеспечивает надежность работы и дополнительные возможности при использовании смартфона для пользователей, ведущих активный образ жизни. Устройство поддерживает зарядку мощностью до 18 Вт через USB Type-C. Кроме того, Mi A3 может похвастаться более плавной производительностью и более быстрой скоростью работы, а также улучшенными возможностями ИИ для тех, кто использует такие функции, как Beautify с ИИ и Google Lens.

Mi A3 работает на Android One и поддерживает последнюю прошивку Android 9 Pie прямо из коробки. Пользователи могут насладиться последними инновациями от Google и всегда оставаться продуктивными с Google Ассистентом, а также приложениями «Цифровое Благополучие» и Wind Down.

Стоимость версии Mi A3 с 4 ГБ + 64 ГБ составит 16 990 рублей, версии с 4 ГБ + 128 ГБ - 18 990 рублей. В продажу устройство поступит 16 августа в сети официальных магазинов Mi Store и у других розничных партнеров. 9 августа, в рамках акции в официальном онлайн-магазине Mi.com и в AliExpress Tmall, смартфон можно будет приобрести по специальной цене 13 990 рублей.