Рост органической выручки Experian за квартал составил 6%

Experian опубликовала итоги коммерческой деятельности за квартал, закончившийся 30 июня 2019 г., в том числе по региону EMEA, включая Россию.

Брайан Кассин, генеральный директор, отметил: «Мы начали год хорошо, в соответствии с нашими ожиданиями: рост общей выручки за I кв. достиг 7% при постоянных обменных курсах, а органическая выручка увеличилась на 6%. При фактических обменных курсах рост составил 4%. Мы с уверенностью смотрим в будущее, и наш прогноз на год остается неизменным».

Experian добилась стабильного роста в Северной Америке, где органическая выручка увеличилась на 8%. Рост общей выручки составил 9%, и в этом немалую роль сыграло наше недавнее приобретение – AllClear ID.

В секторе B2B отмечен рост органической выручки на уровне 8%, что отражает увеличение объемов кредитования, ипотеки и результаты выпуска новых продуктов. Точками роста стали такие области, как кредитование юридических лиц, здравоохранение и аналитика принятия решений. По-прежнему высокую эффективность показывает Ascend, многие крупные клиенты в настоящее время используют модуль «аналитической песочницы». Experian также подписала договоры на новые модули, которые планируется внедрить в этом году.

Направление услуг для частных лиц (Consumer Services) продемонстрировало рост органической выручки в 9%. База участников продолжает расширяться, порадовал прием, оказанный новому сервису Experian Boost. Платформа бесплатных участников на сегодняшний день насчитывает около 21 млн человек; по состоянию на 10 июля 1,2 млн американцев подключились к Experian Boost. Это новый бесплатный сервис, который дает возможность частным лицам вносить данные в их кредитные отчеты с целью улучшения кредитного скорингового балла. Такая возможность способствовала росту выручки от CreditMatch, сервиса сравнения кредитных предложений. В сочетании со стабильным ростом дохода от систем идентификации и защиты персональных данных, а также благодаря партнерским сервисам получен хороший результат.

В Латинской Америке год начался позитивно: рост общей и органической выручки составил 9% при постоянных обменных курсах. Больших успехов достигла Бразилия, включая рост в таких областях, как сведения о физических лицах, сведения о юридических лицах, а также значительный доход от направления услуг для частных лиц, и прежде всего рост выручки от нашего сервиса урегулирования задолженностей Limpa Nome. Количество бесплатных участников к концу квартала возросло до 34 млн. Также отмечен дальнейший рост в испаноязычной Латинской Америке, особенно в Колумбии.

В Великобритании и Ирландии показатели общей и органической выручки оставались неизменными при постоянных обменных курсах.

В сегменте B2B отмечены успехи в отношении органической выручки от работы с данными (Data), которая выросла на 9% вследствие благоприятных тенденций рынка, таких как рост объема кредитования и большой интерес к предварительной квалификации заемщиков. Получен хороший доход от новых продуктов, в том числе от сервисов определения кредитоспособности заемщика с помощью платформ Open Data и от договоров с новыми клиентами на продажи Ascend.

Хорошие перспективы анализа тенденций – услуги в этой области стабильно пользуются спросом. Как и ожидалось, произошло снижение органической выручки от принятия решений (Decisioning) на 13%, что объясняется высокими показателями за I кв. 2018/2019 финансового года, когда было заключено рекордное количество контрактов. В совокупности получилось снижение органической выручки в сегменте B2B на 1%.

Показатели в области услуг для физических лиц в первом квартале продолжали улучшаться и перешли к росту: органическая выручка поднялась на 1%. Быстрыми темпами растет количество бесплатных участников – к концу квартала оно достигло 6,1 млн человек, что способствовало значительному росту CreditMatcher, сервиса по сопоставлению кредитных предложений. Отмечено также небольшое снижение выручки от кредитного мониторинга, поскольку некоторые бесплатные участники повысили класс обслуживания и стали получать платные премиальные услуги.

При постоянных обменных курсах рост общей выручки в EMEA/Азиатско-тихоокеанском регионе, включая Россию составил 6%, в то время как органическая выручка снизилась на 1%. Такое расхождение связано с первым поступлением от приобретения Compuscan.

Хорошие результаты получены в области данных: рост органической выручки достиг 6%, точками роста стали Индия, страны Северной Европы и Италия.

Как и ожидалось, органическая выручка в области принятия решений снизилась на 8% в связи с эффектом высокой базы – рекордно высокими показателями прошлого периода. В масштабах всего региона хорошо идут продажи Ascend, услуг по определению кредитоспособности заемщиков, продуктов и услуг в области принятия решений и предложений маркетплейсов.

В июле завершен процесс миноритарного инвестирования в Grab, многофункциональное приложение бытовых услуг от лидера рынка в Юго-Восточной Азии.

В мае прогнозировалось воздействие валютных курсов на темпы роста эталонной EBIT в размере 1% за финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2020 г. По итогам последних данных о колебаниях валютного курса этот показатель остается неизменным.