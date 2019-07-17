Segezha Group внедрит цифровую платформу управления на базе SAP S/4HANA

SAP, Segezha Group, МТС и BearingPoint объявили о старте цифровой трансформации и внедрения комплексной системы управления предприятием на базе SAP S/4HANA и SAP Central Finance. Проект рассчитан на 1,5 года, трансформация объединит четыре предприятия по производству бумаги, упаковки, фанеры и пиломатериалов, а также пять участков лесозаготовки. Среди ожидаемых бизнес-эффектов – улучшение точности планирования и исполнения производства, значительное сокращение аварийных простоев оборудования и складских запасов, оптимизация транспортных расходов, а также ускорение подготовки различных финансовых планов и сценариев. Партнером по внедрению выступит компания BearingPoint. Технологической основой проекта станет инфраструктура облачного провайдера #CloudMTS (входит в группу МТС).

Планируется, что новая платформа заменит более 100 производственных и управленческих систем и позволит создать цифровое ядро компании, которое поддержит рост и высокие требования к управлению затратами. Проект уникальный по процессному и функциональному охвату: созданная система будет поддерживать бизнес-функции пяти различных видов производственной деятельности.

В ходе проекта процессы управления производством, качеством, снабжением и запасами, складами, ремонтом, сбытом и транспортировкой будут объединены на базе единой платформы. Доступ к информации со всех производственных участков будет осуществляться через удобный, интуитивно понятный интерфейс, доступный на любых устройствах, включая планшеты и смартфоны.

На уровне управляющей компании Segezha Group будет создано решение по управлению финансовым планированием и бюджетированием, консолидированной управленческой и МСФО отчетности, а также по централизованному управлению денежными средствами для всех предприятий группы. Ключевым элементом данного решения будет система SAP Central Finance, позволяющая в режиме реального времени получать всю первичную информацию со всех предприятий группы. Возможность работать с данными в реальном времени позволит значительно сократить срок закрытия периода.

Цифровая платформа управления для Segezha Group будет размещена в частном облаке, созданном в собственном дата-центре МТС – «Авантаж». Провайдер #CloudMTS обеспечит внедрение, эксплуатацию и сервисное обслуживание инфраструктуры проекта как на уровне облака, так и ИТ-оборудования. Провайдер также будет осуществлять администрирование и поддержку работы комплекса систем SAP в облаке, в том числе внедрение и сопровождение технического базиса платформы. Надежность и непрерывность работы бизнес-систем будет обеспечена высокой отказоустойчивостью инфраструктуры #CloudMTS: размещением в собственном дата-центре, сертифицированном по стандарту Tier-III, использованием каналов связи МТС и полным резервным копированием всех данных.

«Платформа SAP S/4HANA — система нового поколения, которая позволяет использовать актуальные бизнес-модели, ускоряет разработку приложений и в режиме реального времени предоставляет аналитику, крайне необходимую для принятия взвешенных решений. Это позволит нашей компании существенно повысить эффективность бизнес-процессов, что в свою очередь обеспечит более быстрый рост и развитие компании. Эффекты от проекта будут носить комплексный характер и в результате станут базой для повышения конкурентоспособности Segezha Group и выхода компании на новые рынки», – отметил Павел Вахнин, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group.

«Segezha Group – яркий пример динамичной быстроразвивающейся компании. В состав группы сегодня входит более 30 производственных активов в лесной и целлюлозно-бумажной индустрии. Для того, чтобы добиться централизованного сбора данных о результатах деятельности предприятий, контролировать обоснованность расходов и поддерживать управление цепями поставок, необходимо серьезное ИТ-подспорье. SAP S/4HANA – это цифровое ядро бизнеса. Это и система для качественной перестройки бизнеса, и платформа для дальнейших цифровых инициатив компании», – отметил Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Облака становятся основой цифровизации бизнеса, позволяя быстрее внедрять комплексные ИТ-проекты, такие как реализует Segezha Group. Использование облачных технологий обеспечит более оперативное внедрение и дальнейшее масштабирование цифровой платформы компании. Мы рады, что сможем применить в этом проекте накопленную экспертизу и опыт #CloudMTS по построению масштабных облачных инфраструктур для ведущих российских компаний. Это не первый опыт совместных проектов с Segezha Group: компания пользуется телеком-сервисами и каналам связи МТС, есть ряд реализованных проектов по системной интеграции», – сказал Олег Мотовилов, директор облачного провайдера #CloudMTS.

«Мы рады стать партнером Segezha Group в цифровой трансформации бизнеса и внедрению передовой системы SAP S/4HANA; и уверены, что наш опыт реализации комплексных проектов позволит Segezha Group достигнуть ожидаемых результатов», – отметил Александр Зюзюкин, партнер компании BearingPoint.

В дальнейшем планируется тираж созданных шаблонных решений на остальные предприятия Segezha Group. Масштабируемость системы позволит по мере необходимости запускать новые бизнес-процессы. В частности, планируется реализация процесса интегрированного бизнес-планирования и управления надежностью, систем прогноза и машинного обучения в различных функциональных направлениях и множества различных инновационных сценариев.