Panasonic представила приложение Compass 2.0 для защищенных бизнес-устройств на Android

Panasonic, поставщик защищенных мобильных устройств для бизнеса, объявила о выпуске обновленного приложения Panasonic Compass 2.0 для планшетов и наладонных устройств Panasonic, работающих под управлением ОС Android.

Panasonic Compass – надстройка платформы Android для безопасного развертывания и управления защищенными бизнес-планшетами и наладонными устройствами Toughbook. Последние дополнения к пакету Compass включают в себя новый запатентованный инструмент быстрой настройки, обновления для системы безопасности на срок до 10 лет после развертывания устройства, а также платформу для корпоративных мобильных приложений (MEAP) и портал сертификации новых приложений для устройств Panasonic Android.

«Количество Android-планшетов и наладонных устройств в корпоративном сегменте растет с каждым годом. Более 60% покупателей считают, что бизнес-устройства на ОС Android еще только внедряются в организациях, а их число будет увеличиваться в течение следующих трех лет», – сказал Роб Блоуэрс, глава направления инженерии и проектного менеджмента компании Panasonic Computer Product Solutions Europe.

Panasonic Compass 2.0 включает пять основных компонентов и предлагает предприятиям все, что нужно для безопасной настройки, развертывания и управления защищенными планшетами и наладонниками Toughbook на базе Android.

Compass Custom позволяет настроить ОС Android в соответствии с требованиями клиента. Параметры варьируются от изменений базового внешнего вида системы до настраиваемого ядра с определенными драйверами через полный доступ к среде сборки.

Обновление прошивки – Compass Air – включает услуги «Прошивка по воздуху» (Firmware over the air, FOTA), «Расширенная прошивка по воздуху» (Advanced FOTA – Firmware Over The Air) и SCOMO (Software Component Management Object – управление компонентами программного обеспечения). Технология FOTA используется для обновлений программ, патчей, системных приложений и драйверов. Обновления отправляются на устройства Panasonic Toughbook дважды в год, как стандартная бесплатная услуга для всех устройств. Advanced FOTA – платная услуга для организаций, которая обеспечивает более высокую степень контроля над обновлениями и включает доступ к функции SCOMO (Software Component Management Object) для контроля над программными компонентами.

Compass Manager предлагает ряд различных инструментов для удаленного управления корпоративными мобильными устройствами, включая лицензирование и сертификацию программного обеспечения для управления мобильностью предприятия (Enterprise Mobility Management, EMM) или управления мобильными устройствами (Mobile Device Management, MDM). Настроить EMM или MDM можно в Toughbook Configuration Centre с помощью QR-кодов, NFC-подключений или USB-флешки.

Новый инструмент Panasonic Rapid Configuration (PARC) позволяет клиентам, не имеющим доступа к этим приложениям или сети передачи данных, настроить более 40 параметров для создания защищенных профилей в консоли конфигурации на базе ПК, которая затем генерирует QR-код для сканирования устройством или устройствами, которые необходимо настроить. Настройка NFC также возможна с использованием PARC.

Все модели Panasonic на ОС Android сертифицированы поставщиками решений для управления мобильностью предприятия (Enterprise Mobility Management, EMM). Чтобы сертифицировать приложение для использования на устройствах Toughbook, его необходимо загрузить на APK-портал. Это гарантирует установку правильной версии приложения и защищает от утечки данных.

MEAP-платформа MCL Mobility Platform для создания и развертывания приложений в различных операционных системах и на различных устройствах обеспечивает централизованное и виртуальное управление всей инфраструктурой мобильных устройств предприятия.

Улучшенная система безопасности Compass Security обеспечивает полную защиту мобильной среды Toughbook Android и позволяет ИТ-администраторам развертывать обновления локально или удаленно с помощью MDM, FOTA или Advanced FOTA. Стандартное обслуживание включает поддержку в течение одного года и предоставляет в среднем два обновления за этот период. Премиум-сервис обеспечивает поддержку в течение трех лет и может быть продлен на срок до пяти лет. Решения сторонних производителей для безопасности и шифрования также могут быть сертифицированы и предварительно установлены по запросу с помощью Compass Manager.

Compass for Enterprise объединяет набор средств для оптимизации работы корпоративных бизнес-устройств. С помощью специального инструмента разработки приложений MCL Developer можно создавать и разворачивать пользовательские бизнес-приложения на устройствах, использующих платформу MCL. Приложения могут быть развернуты в нескольких операционных системах, форм-факторах и моделях устройств. COSU (Corporate Owned, Single Use) и COPE (Corporate Owned, Personally Enabled) устройства позволяют работать с интерфейсом в режиме киоска, обеспечивая персонализированный доступ к функциям и приложениям.

Panasonic Toughbook анонсировала первые Android-модели в 2011 г. Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент защищенных планшетов и наладонных устройств Panasonic на ОС Android с диагональю экрана 4,7; 5; 7; и 10,1 дюйма. В связи с особенностью стандартов беспроводной связи, а также требований по сертификации, не все модели на Android доступны в России и СНГ.

Все новые устройства Toughbook Android сертифицированы Google как рекомендованные защищенные устройства.