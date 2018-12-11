Zyxel начинает российские продажи роутеров LTE3316 и LTE7240

Zyxel добавила в свою линейку LTE устройств два новых роутера – LTE3316 и LTE7240. Устройства обеспечивают отличную скорость, стабильное соединение и располагаю функционалом, позволяющим им стать надежным помощником не только дома, но и в бизнесе.

Zyxel LTE3316-M604 – LTE Cat.6 Wi-Fi маршрутизатор с поддержкой 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) MIMO до 300+867 Мбит/с, 4xLAN GE (1xWAN GE), 1xFXS (CS-Voice/VoLTE) и возможностью подключить 2 внешние LTE антенны SMA. Благодаря поддержке LTE Cat.6 и Wi-Fi AC1200, устройство обеспечивает в два раза большую скорость соединения с базовой станцией оператора, чем устройства LTE Cat.4. Скорость передачи данных достигает 300/50 Мбит/сек (к клиенту/от клиента). LTE3316 работает как с 4G, так и с 3G стандартами.

Кроме соединения по сотовой сети, маршрутизатор способен работать и с проводными WAN соединениями.

В отличие от других устройств на рынке, Zyxel LTE3316 подойдет для организации интернет-канала в небольшом офисе. Маршрутизатор способен создавать защищенное VPN соединение для повышения безопасности корпоративных данных.

Достаточно вставить SIM карту в и включить LTE3316. Маршрутизатор снабжен интуитивно понятным Web интерфейсом, который позволит настроить и запустить устройство за минуты даже неподготовленному пользователю. С помощью приложения «LTE Ally app» потребители могут управлять LTE3316 со своего смартфона или планшета.

Устройство подойдет пользователям, которые хотят быстрое, надежное интернет-соединение, поддержку передачи голоса и свободу от проводов.

Маршрутизатор Zyxel LTE3316 способен работать как в режиме роутера, так и моста, что позволит встроить его в уже существующую сетевую инфраструктуру дома или в офисе.

Уличный 4G LTE маршрутизатор Zyxel LTE7240-M403 получает интернет сигнал от базовой станции мобильного оператора. Это позволяет пользователю настроить LTE соединение как основное или резервное, когда основной проводной Интернет отсутствует. Более того, LTE7240 поддерживает PoE соединение, таким образом проводной сигнал к маршрутизатору поступает одновременно с питанием, избавляя от лишних проводов. Маршрутизатор снабжен высокочувствительными антеннами и защищен от внешних воздействия по стандарту IP56.

Благодаря поддержке режимов роутера и моста, устройство интегрируется в уже существующую инфраструктуру. Можно воспользоваться LTE7240 как обычным маршрутизатором, так и включить его в состав уже существующей сети, подсоединив к точкам доступа и другим сетевым устройствам.

Всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 7 dBi, которыми снабжено устройство, эффективно работают в условиях открытого воздуха. Конструкция антенны позволяет принимать LTE сигнал даже там, где его мощность оставляет желать лучшего.

Обновление прошивки устройства осуществляется «по воздуху», что не требует его демонтажа.

Новинки станут доступны в России в конце декабря 2018 года.