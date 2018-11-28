Сбербанк предлагает корейскому бизнесу партнерство в ИТ-отраслях

Сбербанк принял участие в конференции «Корея — Россия. Диалог по экономическому сотрудничеству». На сессии «Цифровая экономика и инновации — новая область сотрудничества» обсуждались перспективы взаимодействия Южной Кореи и России в инновационном секторе, а также меры, необходимые для того, чтобы оно стало успешным и продуктивным.

Управляющий директор дирекции развития цифровой экосистемы Сбербанка Александр Чеботарев поделился практическим опытом создания и развития экосистемы Сбербанка, а также предложил представителям корейского бизнеса и государственным структурам сформировать партнерства по целому ряду отраслей — таких, как электронная коммерция, телемедицина, финтех и биометрия.

В сессии также приняли участие директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин, руководитель проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика РФ» Владимир Месропян, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем, генеральный директор «ВЭБ инновации» Олег Теплов, руководитель проекта по организации международных проектов «Российский экспортный центр» Алексей Сапетко.

Корейскую сторону представляли глава агентства National Information Society Agency, правительственный чиновник из Министерства науки, технологий и ИКТ Мун Ен Шик и советник по науке Посольства Республики Корея Джон Тэк Рел.

Участники сессии рассмотрели перспективы создания зоны свободной торговли и формирования инновационной платформы для поддержки совместных российско-корейских стартапов. В частности, представителям Южной Кореи предложили разместить некоторые товары на площадке Bringly от Яндекс.Маркета. А также использовать медицинский сервис DocDoc не только для туристов из Южной Кореи, но и для российских граждан с подключением южнокорейских клиник.

Цель Сбербанка — сделать жизнь наших клиентов лучше, отметил в своем выступлении Александр Чеботарев. Для этого банк создает партнерства и входит в бизнес компаний, лидирующих на цифровых рынках, особенно в таких сферах, как цифровая торговля, телемедицина, финтех. Благодаря такой политике Сбербанк может предлагать клиентам более широкий спектр услуг, чем просто банковский бизнес.

Спикер напомнил о задаче, поставленной Президентом России перед Правительством и бизнесом, — исправить перекос в сторону сырьевого экспорта, в том числе в торговле с Южной Кореей. Он отметил рост инвестиций Республики Корея в экономику РФ и российскую локализацию производства ряда крупных корейских корпораций.

Александр Чеботарев, управляющий директор дирекции развития цифровой экосистемы Сбербанка, отметил: «Мы готовы развивать партнерские отношения с южнокорейскими компаниями. Перспективные направления включают в себя R&D (развития новых технологий) и цифровой ретейл: у нас крупнейшая торговая площадка в стране, где мы можем выставлять востребованные в России товары из Южной Кореи, такие как косметика, предметы личной гигиены и другие. Еще одним направлением может быть развитие партнерских отношений в сфере эквайринга, что поможет увеличить обороты корейским ретейлерам».

Сбербанк также активно помогает развиваться технологическим стартапам, добавил Александр Чеботарев, напомнив о недавнем заключении партнерского соглашения с 500 startups. Финалисты совместного акселератора могут быть интересны корейским инвесторам, отметил представитель Сбербанка.