КРОК создал для PepsiCo глобальную цифровую телеком-платформу

КРОК создал отказоустойчивую систему корпоративной IP-телефонии, унифицированных коммуникаций, видеоконференцсвязи, а также развернул Wi-Fi-инфраструктуру для территориально-распределенных подразделений, входящих в компанию PepsiCo в России. Это позволило объединить сотрудников в общую информационную среду, ускорить внутренние коммуникации, перевести ряд ключевых бизнес-процессов в онлайн-режим, а также повысить прозрачность процесса управления телеком сервисами.

PepsiCo активно расширялась на рынке последние несколько лет. Заказчику потребовалась надежная основа –– гибко управляемая телеком-инфраструктура и современные ИТ-сервисы на ее базе, которая позволила бы центральному офису и региональным подразделениям работать в едином коммуникационном поле.

В рамках проекта КРОК интегрировал локальные системы телефонии в единую корпоративную сеть. Это позволило ИТ-службе заказчика централизованно управлять телеком-инфраструктурой, а коллегам более оперативно взаимодействовать между собой. Теперь сотрудники PepsiCo пользуются единым номерным планом с коротким пятизначным номером. Чтобы обеспечить эффективное выполнение складских операций, КРОК развернул на производственных объектах компании Wi-Fi-инфраструктуру. Также благодаря высокоскоростному Wi-Fi более 1500 сотрудников центрального офиса PepsiCo в Москве получили онлайн-доступ к внутрикорпоративным ресурсам со своих мобильных устройств.

«Перед ИТ-службой PepsiCo стояла сложная задача –– нужно было одновременно улучшить качество и скорость работы телеком-сервисов, и при этом сократить затраты на сервисное обслуживание оборудования. За счет цифровой телеком платформы мы получили единую бесшовную среду для взаимодействия сотрудников холдинга, обеспечили централизованный и оперативный менеджмент телефонных сервисов. Благодаря КРОК мы также получили мощный задел для дальнейшего цифрового развития. Проект будет масштабирован, и в ближайшее время к телеком-платформе будут подключены другие наши площадки», –– сказал менеджер по компьютерным сетям PepsiCo Антон Нешта.

Чтобы упростить управление локальными телефонными станциями и оптимизировать затраты на сервисное обслуживание, КРОК заменил устаревшее телеком-оборудование на современное от Avaya в единой системе корпоративной IP-телефонии. PepsiCo включает более 100 территориально-распределённых площадок (офисы, производства, склады, заводы), у каждой из которых ранее была своя отдельная телефонная станция. Техническое обслуживание такой ИКТ-инфраструктуры требовало от заказчика высоких операционных затрат. Ранее, чтобы добавить в сеть дополнительный номер, ИТ-специалистам приходилось вручную менять настройки в каждой телефонной станции. Сейчас этот процесс полностью автоматизирован и занимает несколько минут.

Преимуществом модернизированной телеком-платформы стала экономия заказчика на покупке лицензий для региональных офисов и складов. Теперь PepsiCo в рамках центральной телефонной станции использует единый пул лицензий, которые в любой момент времени можно применить при регистрации новых телефонных номеров на локальных площадках.

Для ИТ-службы PepsiCo цифровая платформа стала коммуникационным базисом, позволяющим гибко масштабировать телеком-сеть. Она позволяет быстро добавлять новые производственные площадки в единую ИКТ-инфраструктуру, устранять неполадки на сети, создавать или интегрировать новые ИТ-сервисы, например, техподдержку внутренних пользователей.

Автоматизировать работу производственных объектов PepsiCo позволит развернутая КРОК Wi-Fi-инфраструктура. Чтобы обеспечить полное покрытие складских площадок, был выполнен комплекс работ по радиообследованию, проектированию, внедрению беспроводной сети передачи данных. Беспроводные терминалы сбора данных, сканнеры штрих-кодов и RFID меток и пр. оборудование, с которым работает персонал компании на складах, были интегрированы в систему складского учета.

Большая часть сотрудников московского офиса PepsiCo работают в пространстве open space со своих мобильных устройств в формате agile-команд. Для того, чтобы обеспечить сотрудников компании мгновенным доступом к внутренним информационным ресурсам (маркетинговые данные, CRM, документооборот и пр.) с телефонов, планшетов, ноутбуков, КРОК развернула высокоскоростной Wi-Fi. Взаимодействие осуществляется по внутрикорпоративным каналам коммуникации — IP-телефония, эл. почта, мессенджеры.

Для того, чтобы сотрудники PepsiCo, включая топ-менеджмент, могли более оперативно решать бизнес-задачи с коллегами из регионов, КРОК внедрил систему видеоконференцсвязи, что позволило заказчику снизить расходы на командировки.

«При развертывании Wi-Fi в московском офисе PepsiCo, в котором работает более 1500 сотрудников, нашим инженерам отводилось на проведение работ всего несколько нерабочих часов в день. Бизнес-процессы компании не должны были останавливаться ни на минуту. За несколько выходных и праздничных дней мы провели комплексный аудит ИКТ-инфраструктуры, осуществили радиообследование и радиопланирование –– изменили топологию и логику работы сети, исключив низкопроизводительное оборудование и добавили новые точки доступа, протянули необходимое количество кабелей подключения. Нам удалось за рекордно короткий срок создать эффективное и экологичное решение для заказчика с минимальным уровнем радиоизлучения», –– отметил руководитель направления голосовых решений компании КРОК Сергей Малиновский.