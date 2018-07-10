TP-Link представила три новые модели доступных смартфонов Neffos

TP-Link представила три новых смартфона Neffos серий C9/C9A и X9.

Все модели оснащены оболочкой NFUI 8 на базе обновленной и оптимизированной операционной системы Android 8.1 Oreo. Она включает в себя новые настройки и последние обновления пользовательского интерфейса.

Neffos C9 и Neffos C9A – смартфоны, сочетающие преимущества 13-МП камеры Softlight со светодиодной вспышкой и широкого безрамочного дисплея с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+. Технология Full-in-cell и высокий уровень контрастности 1.000:1 обеспечивают яркое изображение высокой четкости.

Основная камера разрешением 13 МП с диафрагмой f/2,2 и быстрым фазовым автофокусом позволяет делать яркие и детализированные фотографии при любом освещении без потери качества. Синий фильтр блокирует попадание инфракрасных лучей в объектив, за счет чего достигается более точная цветопередача.

Фронтальные камеры С9/C9A с разрешением 8 МП/5 МП и 86-градусным широкоугольным объективом подходят для групповых селфи. В камеры интегрированы алгоритмы улучшения изображения от ArcSoft и функция Beautify с 10-уровневым режимом для обработки кадра.

Особое внимание уделено защите личных данных: в смартфоны встроен сканер отпечатков пальцев, а также функция сканера лица AI Face Unlock, оснащенная искусственным интеллектом c распознаванием 106 основных точек, что обеспечивает удобную и безопасную разблокировку экрана.

В смартфоны интегрирован 4G LTE модем, который обеспечивает высокое качество потоковой передачи и стабильную скорость соединения (до 150 МБ/с) при подключении к совместимым сетям. Модели поддерживают двухдиапазонный режим Wi-Fi-подключения и обеспечивают стабильный доступ к высокоскоростным сетям на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Для оптимальной производительности C9 и С9A были протестированы и настроены в собственной Wi-Fi лаборатории TP-Link.

Аккумуляторы смартфонов С9/C9A емкостью 3840 мАч/3020 мАч позволяют сохранить более 90% от первоначальной мощности смартфона в течение 500 циклов зарядок устройства. Модели поддерживают температурный режим от -20 до +60 градусов Цельсия, функция умного энергосбережения Smart Power Saving продлевает работу аккумулятора.

В модели C9A пользователям предлагается три раздельных слота: два для SIM-карт и один для MicroSD. Благодаря этому больше не придется выбирать между выгодным тарифом и расширением внутренней памяти смартфона.

В комплекте со смартфонами С9/C9A поставляется защитный чехол и пленка для защиты экрана.

Смартфон Neffos X9 в стильном корпусе из поликарбоната оснащен безрамочным дисплеем с диагональю 5,99 дюймов, двумя камерами с разрешением 13 МП и 5 МП и восьмиядерным процессором.

Сенсорный безрамочный дисплей составляет 86,4% от фронтальной панели. Он оснащен расширением HD+ и встроенной технологией Full-in-cell для создания яркого изображения. Ночной режим автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от изменения условий освещения. Режим Eye Protection уменьшает нагрузку на глаза, сокращая спектр синего света от экрана на 89%. Сверхпрочное защитное стекло 2.5D Gorilla Glass предотвращает повреждения от ударов.

Две основные камеры оснащены быстрым фазовым автофокусом (0,2 с) и диафрагмой f/2,0, которая обеспечивает глубину резкости снимков в любых условиях освещения. 8 МП фронтальная камера улавливает даже мелкие детали и сохраняет реалистичные цвета, а также отличается широким углом обзора (86 градусов) для съемки групповых селфи.

Фотокамеры также позволяют делать кадры с эффектом боке: благодаря максимальному фокусу объектов на переднем плане и размытости на фоне можно получить снимки высокого качества за считанные секунды. Десятиуровневый режим редактирования фотографий Beautify скрывает несовершенства и подчеркивает достоинства снимков.

Высокая скорость работы X9 достигается благодаря восьмиядерному процессору MTK MT6750, двухъядерному графическому процессору и 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 32 ГБ.

Neffos X9 оснащен аккумулятором 3060 мАч, который сохраняет более 90% ресурса после 500 полных циклов зарядки, что идеально подходит для долгой работы.

В комплекте со смартфоном X9 поставляется защитный чехол, пленка для защиты экрана и гарнитура.

О доступности смартфонов C9/C9A и X9 на российском рынке и рекомендованной розничной цене будет сообщено дополнительно.