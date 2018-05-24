Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях

В мобильном «Облаке Mail.Ru» появилась новая опция для всех, кто фотографирует на смартфон. Приложение автоматически определяет, что именно изображено в кадре, подсказывает названия известных мест и достопримечательностей городов — в том числе тех, где пройдут футбольные матчи в рамках чемпионата мира по футболу.

«Облако Mail.Ru» продолжает развивать собственную технологию компьютерного зрения. Алгоритм научился узнавать конкретные места: памятники, музеи, дворцы, усадьбы и другие шедевры архитектуры, находящиеся в различных городах и странах. Он определяет не только популярные достопримечательности, такие как Храм Василия Блаженного или Большой театр, но и находящиеся вдалеке от туристических маршрутов: например, первый памятник Beatles в России, самая большая площадь в Европе или самое глубокое озеро в мире.

Болельщику, заметившему красивую церковь, скульптуру или старинный особняк, не придется искать его название на карте и описание в Википедии. Достаточно загрузить фото в «Облако Mail.Ru», приложение подскажет: «Чкаловская лестница», «Президентский центр Бориса Ельцина», а также поставит точку в извечном споре туристов — «Исаакиевский» это собор или все-таки «Казанский». Благодаря распознаванию достопримечательностей люди смогут вспомнить, на фоне чего они фотографировались и где были.

«Еще недавно мы печатали фото и дописывали на обороте заметки. Смартфоны вытеснили фотоаппараты, облачные сервисы избавили нас от необходимости распечатывать снимки для альбомов. А потребность осталась: интересно вспомнить, когда и где был сделан кадр, и кто на нем изображен. Сейчас мы работаем над удовлетворением этой потребности. Распознавание достопримечательностей и объектов — первый запуск в направлении автоматических заметок к нашим фотографиям», — сказал руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Егор Ганин.

По прогнозам Ростуризма на мундиаль в Россию ждут более 1,5 млн зарубежных туристов, в том числе, из русскоязычных стран СНГ. Количество россиян, которые отправятся на матчи в города проведения чемпионата мира - Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самару, Казань и Саранск - может оказаться в несколько раз больше.

Для обучения нейросетей, отвечающих за распознавание в Облаке, разработчики включили в наборы данных свыше пяти тысяч сочетаний объектов и сцен, а также достопримечательности более 140 городов России и Европы. И их список со временем будет только расти.

Распознавание объектов и достопримечательностей доступно в свежей версии мобильного приложения Облака Mail.Ru для платформ iOS и Android.