«Тинькофф Мобайл» добавил новые приложения в безлимитные сервисы

«Тинькофф Мобайл» пополнил безлимитные сервисы новыми приложениями. В «Музыке» появились «Яндекс.Радио», Deezer, Spotify, в «Мессенджерах» — IMO.IM. Теперь у «Тинькофф Мобайл» самый объемный пакет с музыкой — 10 наиболее популярных приложений для аудио-стриминга за 59 рублей в месяц.

Безлимитные приложения «Тинькофф Мобайл» можно выбрать без пакета гигабайт или минут. Абоненты могут пользоваться сразу несколькими безлимитными пакетами в различных категориях: Музыка: «Яндекс.Музыка», Apple Music, Google Play Music, SoundCloud, Zvooq, Boom (то есть музыка «ВКонтакте» и «Одноклассников»), Shazam, Яндекс.Радио, Deezer и Spotify — 59 рублей; мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, «ТамТам», iMessage и IMO.IM —59 рублей; социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat и Tinder — 59 рублей; видео и фильмы: YouTube, «Google Play Фильмы», «iTunes Видео», Twitch, Rutube и Vimeo —159 рублей.

Получить подробную информацию о безлимитных сервисах можно на сайте «Тинькофф Мобайла».