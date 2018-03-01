«Дом.ru Бизнес» предложил клиентам возможность перейти на IPv6

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приступил к рабочей эксплуатации современного сетевого протокола IPv6. В рамках услуги «Доступ к IPv6» оператор готов выдавать IP-адреса шестой версии и обеспечивать плавную миграцию корпоративных клиентов с IPv4.

Переход на протокол IPv6 является необходимым процессом, который позволит обеспечивать доступ в нтернет всем пользователям и устройствам, комфортно работать в Сети, несмотря на постоянное увеличение их числа.

IPv4 – четвертая версия IP-протокола и первая широко используемая в мире – появилась еще в 1981 году. IPv4 позволяет использовать около 4,23 млрд IP-адресов – уникальных номеров, который получает компьютер или любое другое устройство при подключении к интернету. Проблему исчерпания запаса IPv4 решает переход на IPv6 – новую версию протокола. Ее внедрили американские и европейские провайдеры, а также крупнейшие генераторы трафика в мире (Google, Facebook, YouTube, Microsoft Bing, Yahoo) и в России (Яндекс, ВКонтакте).

Клиенты услуги интернет от «Дом.ru Бизнес» могут подключить IPv6, обратившись к персональному менеджеру или оставив заявку в Личном кабинете на сайте компании. Полученный IP-адрес можно использовать при работе с сайтами, которые перешли на IPv6 и предоставляют доступ к своему контенту по этому протоколу. Параллельно автоматически у клиента остается второй IP-адрес по протоколу IPv4 – для сайтов, которые пока не поддерживают IPv6.

Использование IPv6 позволяет сделать интернет-сервисы более надежными и безопасными, а сеть – более устойчивой к атакам. Например, протокол значительно затрудняет атаки с использованием подложных адресов (IP-спуфинг): маршрутизаторы и межсетевые экраны обеспечивают более надежную защиту от «анонимных» атак и усиленную безопасность при передаче финансовых данных.

Также IPv6 повышает производительность приложений для бизнеса, в частности, систем биллинга, обработки заказов и CRM. Протокол позволяет упростить управление сетями, эффективнее управлять трафиком мультимедийных и критичных к задержкам приложений, ускорить работу VPN, VoIP и унифицированных коммуникаций за счет более совершенных механизмов обеспечения качества сервиса, повышения показателей стабильности скорости доступа. Воспользоваться всеми преимущества IPv6 корпоративные клиенты «Дом.ru Бизнес» смогут при наличии соответствующего клиентского оборудования.

«Переход на IPv6 обеспечит нам возможность и в будущем предоставлять услуги связи высокого качества, а нашим клиентам – не беспокоиться о размерах сетевых сегментов. Уже сейчас они могут вместе с нами адаптироваться к быстрому росту, новым технологиям и потребностям», – отметила директор по B2B «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес») Елена Венцлавович.