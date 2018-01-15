ViewSonic представила серию доступных 4K UHD проекторов высокой четкости

ViewSonic представила проекторы PX747-4K и PX727-4K, пополнившие линейку доступных проекторов ViewSonic для дома. Они имеют яркость 3500 и 2200 люмен ANSI соответственно, что обеспечивает изображение с разрешением 4K UHD на экране с диагональю до 300 дюймов.

Адамс Ли (Adams Lee), президент ViewSonic в EMEA и Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил: «В последние годы мы видим все больше и больше контента UHD 4K. Его источники - DVD-плееры 4K UHD Blu-Ray, игровые консоли 4K UHD и растущий рынок платформ онлайн-стриминга. Наши новые проекторы 4K UHD разработаны для удовлетворения растущего спроса пользователей, которые хотят получить от просмотра кинофильмов на большом экране нечто особенное. Наши клиенты смогут выбрать модель, идеально соответствующую освещению в своей гостиной, причем по очень доступной цене. Мы предоставляем им отличную возможность вывести качество домашнего просмотра самого разнообразного контента на новый уровень».

Проекторы ViewSonic 4K UHD используют новейшую технологию XPR для отображения на экране 8,3 млн пикселей. Наиболее заметными преимуществами разрешения 4K UHD являются повышенная четкость и высокая детализация изображения. Оно в 4 раза превышает разрешение Full HD. Добавление функции HDR и совместимость с Rec. 2020 позволяют добиться еще лучшего цвета и контрастности для создания реалистичных изображений.

Даже в помещениях с высоким уровнем освещенности и при дневном свете проектор PX747-4K с яркостью 3500 ANSI люмен обеспечивает четкое, детализированное изображение. Качество высокого разрешения проектора 4K UHD в полной мере проявляет себя при просмотре фильмов, спортивных соревнований и игр на большом экране.

Проектор PX727-4K представляет собой версию с яркостью 2200 люмен ANSI и специально разработан для использования в качестве домашнего кинотеатра, устраиваемого в гостиной комнате. Цветопередача проектора на основе цветового колеса RGBRGB обеспечивает 96% покрытие цветового пространства Rec.709. Это стандартное цветовое пространство для кинематографического контента.

Обе модели имеют два порта HDMI и поддерживают HDCP2.2. Это означает, что можно использовать разнообразные домашние развлекательные устройства с контентом 4K UHD, такие как плееры Blu-Ray и игровые консоли PS4 Pro. Для потоковой передачи медиаконтента прямо на большой экран можно применять внешние модули наподобие Google Chromecast и миниатюрные телевизионные приставки. Их удобно подключать непосредственно к HDMI и USB-портам проекторов, которые выступают также в роли источника питания беспроводных устройств, что исключает необходимость внешнего электропитания.

Все проекторы ViewSonic 4K UHD оснащаются пультами дистанционного управления с подсветкой для удобной работы с проекторами, особенно в условиях низкой освещенности. Срок службы лампы в этих проекторах в режиме SuperEco оценивается в среднем в 15 000 часов. Это означает, что даже самые активные пользователи смогут в течение многих лет наслаждаться развлечениями без необходимости замены лампы.

Для достижения максимального удовольствия от просмотра, корпорация ViewSonic использует в проекторах для домашнего кинотеатра технологию отображения TI DLP® DMD, получившую премию «Оскар». Она применяется в 90% кинотеатров мира, оснащенных цифровыми проекторами, и гарантирует, что устройства PX727-4K и PX747-4K будут точно и в течение длительного времени воспроизводить цвета с высокими собственными коэффициентами контрастности.

Европейский демо-дебют проекторов состоится на стенде компании ViewSonic на выставке ISE 2018 в Амстердаме, 6-9 февраля 2018 года.