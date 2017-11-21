«Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов»

«Мегафон» объявил о завершении с опережением строительства сети связи всех действующих стандартов в главной воздушной гавани юга России, включив indoor-покрытие к тестовому рейсу в новый аэропорт. Первые официальные пассажиры «Платова» – министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель cовета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и представители руководства «Мегафон» также смогли оценить качество мобильной связи в новой сети.

«Мегафон» первым среди операторов меньше месяца назад ввёл в эксплуатацию 2 базовые станции с поддержкой 2G/3G/4G+ для обеспечения связью всей территории аэропорта «Платов». А к первому тестовому полету с участием официальных гостей «Мегафон» завершил строительство indoor-покрытия – станций для высокого качества мобильных услуг внутри аэропорта.

«Операторы с опережением планов завершают технические работы на ключевых объектах чемпионата мира по футболу-2018, что гарантирует дальнейшую качественную настройку сетей и мобильных сервисов, – сказал Герман Лопаткин,министр информационных технологий и связи Ростовской области. – Уже в июне мы ожидаем большое количество гостей Чемпионата со всего мира – они должны оставаться на связи и пользоваться высокоскоростным интернетом в любой точке южной столицы. Качество мобильных услуг - один из ключевых параметров в оценке готовности региона к мундиалю и уровня гостеприимства в целом».

«По итогам успешного тестирования новых сегментов сетей «Мегафона» в «Платове» подтверждаем готовность аэропорта к приему большого числа мобильных пользователей. Нашим абонентам доступны не только надежная голосовая связь, но и интернет LTE-Advanced на скоростях до 300 Мбит/с. Средние скорости передачи данных составляют порядка 70 Мбит/с, – сказал Алексей Барков, директор Ростовского отделения компании «Мегафон». – Инфраструктура в аэропорту настроена на высокую пропускную способность и сможет ежедневно обслуживать многотысячный трафик. Аналогичные работы по улучшению качества связи и интернета для наших клиентов мы ведем и в точках проведения спортивно-развлекательных мероприятий в рамках ЧМ-2018».

В донской столице «Мегафон» реализует отдельную техническую программу по улучшению качества покрытия сетей 2G/3G/4G+ на основных объектах мундиаля — тренировочных базах, гостиницах, офисах оргкомитета, фан-зонах. В левобережной зоне уже второй год работают четыре мощные 4G-станции компании, обслуживающие технический персонал спортивной стройки. В июле 2018 года «Мегафон» первым из операторов связи запустил в Ростове-на-Дону сеть LTE-Advanced с передачей данных на скоростях до 300 Мбит/с. Таким ультраскоростным сигналом охвачено до 90% территории города: проекты столь широкого покрытия LTE-Advanced на юге России до сегодняшнего дня не реализовал ещё никто из операторов.

Единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ Чемпионата мира по футболу 2018 назначена госкорпорация «Ростех». Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». «Мегафон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи.