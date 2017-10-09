«Райффайзенбанк» интегрировал интернет-эквайринг с сервисом по аренде касс

«Райффайзенбанк» и «АТОЛ» сообщили о разработке совместного платежного решения для торгово-сервисных предприятий из сферы e-commerce. Оно позволяет производить безналичные расчеты за товары или услуги через интернет в полном соответствии с федеральным законом 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники…»).

Благодаря новой технологии бизнес-клиенты банка могут не только принимать электронные платежи по картам международных платежных систем Visa International, MasterCard Worldwide и национальной российской системы «Мир». Теперь в момент расчетов у них будут автоматически формироваться онлайн-чеки, отправляться покупателям на электронную почту или в SMS и через оператора фискальных данных (ОФД) – налоговой.

В основе созданного решения – интеграция интернет-эквайринга «Райффайзенбанка» и сервиса по аренде онлайн-касс «АТОЛ Онлайн». Совместно разработанный функционал даст бизнесу возможность реализовать требования 54-ФЗ быстро, с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.

«"Райффайзенбанк" стал одним из первых в России банков, внедривших технологию фискализации платежей, которая так необходима сейчас интернет-магазинам, – сказала Юлия Носова, руководитель бизнес-проекта АТОЛ Онлайн. – Подключив сервис АТОЛ Онлайн, клиент банка получит не просто онлайн-кассы с фискальными накопителями в аренду. Ему будет предоставлена помощь в регистрации касс в налоговой; услуги оператора фискальных данных, уже включенные в тариф; личный кабинет пользователя для мониторинга состояния касс и управления ими; сервисное обслуживание аппаратов и гарантию их непрерывной работы».

Решение «Райффайзенбанка» и «АТОЛ» имеет многоуровневую защиту данных. Например, безопасность каждого платежа обеспечивается с помощью его трехэтапной проверки (процессинговый центр банка – банковская система фрод-мониторинга – платежная система), проведения транзакции по сертифицированному протоколу 3-D Secure, индивидуальной настройки лимитов для предотвращения мошеннических операций в интернет-эквайринге.

Передача информации из онлайн-кассы в системы ОФД и ФНС России выполняется по новым протоколам взаимодействия, специально разработанным в связи с принятием поправок в 54-ФЗ. Сами арендованные кассы размещаются в дата-центре уровня надежности Tier III. Это, в частности, гарантирует бесперебойную работу аппаратов и постоянный доступ в интернет.

«Сегодня пользователи интернет-эквайринга Райффайзенбанка – предприятия разного масштаба деятельности – от индивидуальных предпринимателей до торговых сетей с мировым именем. Среди них как компании, делающие первые шаги в онлайн-коммерции, так и игроки с многолетним опытом в развитии интернет-продаж, – сказал Крохин, руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка. – Но для каждого из этих клиентов одинаково важно, чтобы банковские платежные инструменты и сервисы максимально отвечали их бизнес-задачам и имели мощную технологическую основу. Яркое тому подтверждение – ситуация на рынке, вызванная поправками в 54-ФЗ. Резко вырос спрос на решения, которые комплексно отвечают потребностям в приеме, фискализации платежей и сопутствующих услугах. Рады отметить, что интеграция с АТОЛ Онлайн позволила нам достойно ответить на этот вызов рынка».

Стоимость услуг в рамках сервиса «АТОЛ Онлайн» для пользователей интернет-эквайринга «Райффайзенбанка» включает цену приобретения фискального накопителя — 5200 руб. единовременно при подключении каждой арендованной кассы – и цену аренды кассы: один аппарат – 3000 руб. в месяц, два и более – 2000 руб. в месяц за каждый. Тестирование сервиса предоставляется бесплатно.