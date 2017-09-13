Конференция «Pure//Russia. Начало» состоится в Москве 19 сентября

Pure Storage, Inc, лидер квадранта Gartner и независимый производитель флэш-платформ хранения для клауд-эры, проводит в Москве конференцию «Pure//Russia. Начало» – знаковое ИT-мероприятие, посвященное открытию бизнес-операций Pure Storage на постсоветском пространстве.

Конференция «Pure//Russia. Начало» призвана изменить представление заказчиков об управлении жизненным циклом корпоративных СХД. Более 250 участников из ведущих компаний и банков России соберутся в отеле The Ritz-Carlton Moscow, чтобы узнать о технологиях, которые расширяют границы возможного и успешно работают у 4000 клиентов компании, в том числе многих представителей списка Fortune 500: Apple, AT&T, General Electric, Coca Cola, ConocoPhilips, Facebook, PayPal, Humana и многих других.

В программе – выступление главы представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии Максима Зубарева, стоявшего у истоков развития флэш-технологий в России и отрасли хранения данных в целом; доклады экспертов Pure Storage, Cisco, Citrix, Brocade и CommVault; демонстрация решений и выставка инноваций российских партнеров – «АйТеко», «Инфосистемы Джет», «Открытые Технологии»; розыгрыш призов и шоу-программа.

Основные темы конференции «Pure//Russia. Начало».

Бизнес-модель Evergreen, которая, по мнению IDC, устранила главный недостаток традиционных бизнес моделей и предоставила гораздо более экономичный подход к управлению жизненным циклом.

Эффективные технологии хранения, делающие флэш доступнее диска.

Первая в мире корпоративная флэш-платформе для больших данных.

Стандарты отрасли хранения ближайшего будущего и решения на базе NVMe.

Возможности автопилота системы хранения, без ручного управления.

К участию приглашаются руководители высшего звена (CIO/CTO), ИТ-директоры, руководители ИТ-инфраструктурных подразделений, архитекторы и администраторы СХД/СУБД крупных предприятий и банков России. Конференция «Pure//Russia. Начало» состоится 19 сентября 2017 г.

Участие в «PURE//RUSSIA. НАЧАЛО» бесплатное при условии подтвержденной регистрации. Организаторы имеют право отказать в регистрации, если зарегистрировавшийся не соответствует квалификации аудитории. Организаторы также оставляют за собой право ограничить число бесплатных участников от одной компании в случае исчерпания свободных мест.

Место проведения: отель The Ritz-Carlton, Москва, ул. Тверская, 3. Подробная информация о Форуме и программа доступны на сайте мероприятия.

Партнеры конференции: Cisco, Commvault, Citrix, Brocade, Bull «АйТеко», «Инфосистемы Джет», «Открытые Технологии».