Lenovo начала российские продажи смартфона Moto Z2 Play и новых модулей Moto Mods. Цена

Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о начале продаж в России смартфона Moto Z2 Play и нового поколения модулей Moto Mods: Moto GamePad для мобильных игр, JBL SoundBoost 2 для высококачественного воспроизведения музыки, Moto TurboPower Pack и Moto Style для быстрой и удобной зарядки.

Смартфон Moto Z2 Play был впервые представлен публике в июне этого года. Как и другие модели линейки Moto Z, новое устройство поддерживает сменные модули Moto Mods, которые значительно расширяют функциональность и удобство использования смартфона. Кроме того, пользователям Moto Z2 Play будет доступен ряд новых возможностей Moto Experiences, таких как фильтр синего цвета, голосовой помощник и система распознавания жестов.

Новый смартфон семейства Moto Z толщине менее 6 мм оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 626, работающим на частотах до 2,2 ГГц, графическим чипом Adreno 506 и оперативной памятью 4 ГБ.

Новинка имеет прочный цельнометаллический корпус и Super AMOLED дисплей с диагональю 5,5-дюймов и разрешением Full HD, обеспечивающий яркую и четкую картинку при широких углах обзора. Емкий аккумулятор поддерживает до 30 часов работы в режиме разговора, а возможность быстрой зарядки позволяет за 15 минут зарядить устройство на 8 часов работы.

Основная камера Moto Z2 Play оснащена лазерной и фазовой системами автофокусировки, а также технологией Dual Pixel. Лазерный автофокус способен работать практически в полной темноте и действует на расстояниях до 5 метров. В свою очередь технология Dual Pixel обеспечивает высокую скорость и точность фокусировки за счет использования двух фотодиодов в каждом пикселе матрицы. Фронтальная камера с разрешением 5 МП имеет собственную двойную вспышку с возможностью коррекции цветовой температуры, что позволяет получать качественные селфи и днем, и ночью.

Смартфоны Moto Z2 Play открывают для пользователей набор функций Moto Experiences. Для тех, кто любит читать со смартфона в вечернее время, будет незаменима функция фильтра синего цвета. При низком внешнем освещении она автоматически регулирует цветопередачу, уменьшая при этом нагрузку на зрение. Голосовой помощник Moto Voice готов быстро предоставить информацию или выполнить команду по голосовому запросу. Например, с помощью него можно узнать прогноз погоды или запустить приложение, не касаясь устройства руками. Обновленный сканер отпечатков пальцев способен распознавать жесты, упрощая управление смартфоном. С его помощью можно возвращаться назад, получать список последних запущенных приложений, переходить к домашнему экрану или блокировать устройство.

Moto Z2 Play поддерживает подключение модулей Moto Mods, которые предлагают пользователям ряд дополнительных функций. Модуль Moto GamePad рассчитан на любителей видеоигр. Он превращает смартфон в полноценную портативную игровую консоль, оснащенную двумя джойстиками и полным набором кнопок для управления. Встроенная батарея на 1035 мАч увеличивает время игры до 8 часов. Второе поколение модулей SoundBoost от JBL дает еще более качественную и детализированную звуковую картину и способно воспроизводить музыку до 10 часов без подзарядки. Водоотталкивающее покрытие защищает модуль от брызг. JBL SoundBoost 2 выполнен в современном эргономичном дизайне и представлен в красном, синем и черном цветах. Новое приложение JBL EQ позволяет настраивать звучание под различные ситуации, музыкальные жанры и личные предпочтения.

Модуль Moto TurboPower Pack оснащен дополнительным аккумулятором на 3490 мАч, который добавляет Moto Z2 Play целый день автономной работы и позволяет заряжать собственную батарею смартфона в ускоренном режиме. Модуль заряжает смартфон на мощности до 15 Вт, а сам заряжается от сети на мощности до 30 Вт, что дает возможность пополнить его аккумулятор на 50% всего за 20 минут.

Модуль Moto Style Shell + Wireless Charge поможет избавиться от проводов и при этом поддерживает быструю зарядку с мощностью до 10 Вт. Подчеркнуть индивидуальность пользователя можно с помощью различных вариантов дизайна корпуса.

Смартфон Moto Z2 Play доступен на российском рынке с конца августа 2017 года. Ориентировочная розничная цена устройства — от 34 990 руб.