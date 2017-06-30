«КРОК» и Addreality помогут увеличить выручку заказчикам с высоким потоком посетителей

«КРОК» объявила о заключении партнерского соглашения с Addreality, российским разработчиком программного обеспечения в области Digital Signage и аналитики поведения клиентов. Сотрудничество «КРОК» позволит заказчикам с высоким потоком посетителей – ритейл, банки, страховые и транспортные компании, рестораны, музеи, офисы обслуживания населения госорганов и пр. не только выстраивать персонализированный real-time маркетинг, но и получать дополнительный доход от показа таргетированной рекламы в многолюдных местах.

В ответ на потребности заказчиков «КРОК» при сотрудничестве с Addreality предоставляет комплексное решение, которое объединяет технологии Digital Signage, видео- и Wi-Fi-аналитики. Благодаря этому служба маркетинга заказчика может достигнуть сразу несколько целей при работе с аудиторией: демонстрировать на любых цифровых устройствах (видеостенах, интерактивных киосках, витринных экранах) таргетированный рекламно-информационный контент, определять эффективность его восприятия потребителями, повышать лояльность покупателей к бренду.

«По данным аналитиков «КРОК», в сравнении со стандартными рекламоносителями, цифровой контент на 28% эффективнее печатных постеров. За счет своей динамичности он привлекает 77% всех посетителей и обеспечивает в 3-10 раз больше продаж», - отметил Дмитрий Шабанов, руководитель направления аудиовизуальных комплексом «КРОК».

С помощью Wi-Fi-аналитики (позволяет идентифицировать посетителей по MAC-адресу их персональных устройств) заказчики, например, ритейловые сети, могут не только выявлять «точки притяжения» покупателей и торговые зоны, пользующиеся наибольшей популярностью, но и определять лояльных посетителей, а также отправлять на их телефоны интересный им контент, например, о старте распродаж или спецпредложениях.

Распознать пол и возраст аудитории, определить, как долго покупатель смотрел на экран с контентом, поможет видеоаналитика. Благодаря этому инструменту банки или страховые компании могут предлагать клиентам в офисах обслуживания актуальные услуги с помощью цифровых дисплеев и измерять отклик посетителей. Транслировать в режиме онлайн информацию на экранах, например, пассажирам аэропорта, прогноз погоды, курсы валют, новости помогает технология Digital Signage, которая умеет «забирать» данные из внешних источников.

«Платформа Addreality может быть применима не только для адресной доставки цифрового контента и оценки эффективности маркетинговых кампаний, но и формирования канала коммуникаций с сотрудниками, а также онлайн информирования и постоянного обучения продавцов-консультантов или сервисных специалистов в точках контакта с клиентами. В этом заключается уникальность нашего комплексного решения. Мы рады войти в число партнеров «КРОК» и помочь заказчикам повысить качество взаимодействия с аудиторией. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, внедряем технологические know-how, такие как поддержка различных производителей оборудования и ОС, новые способы оптимизации контента, удаленное управление оборудованием и пр. Сегодня на платформе Addreality работают более 100 заказчиков, автоматизировано более 4000 точек продаж и офисов обслуживания. В ряде случаев внедренные решения позволили на 17% увеличить выручку и привлечь к бренду новый сегмент покупателей», - отметила Лина Архипова, директор по работе с партнерами Addreality.

ИТ-продукты Addreality соответствуют требованиям отечественных заказчиков, следующих программе импортозамещения. За счет интеграции с системами планирования предприятия (ERP), управления взаимоотношением с клиентами (CRM), управления персоналом Digital Signage позволяет территориально-распределённым компаниям выстраивать систему корпоративных коммуникаций. Так, например, экраны с системой Digital Signage установлены в офисе КРОК – при входе, в лифтовых холлах и коридорах, в переговорных, в столовой и кафе, и позволяют оперативно и единовременно транслировать до каждого сотрудника компании актуальную информацию.

«Мы уже более 10 лет развиваем аудиовизуальное направление. КРОК реализовано свыше 1500 проектов по созданию мультимедиа-комплексов, внедрению Digital Signage в образовательных учреждениях, госсекторе, финансовых организациях, промышленных, производственных и других компаниях. Наши проекты не раз побеждали в рамках мировых конкурсов, например, международной премии InAVation Awards – за создание «Офиса будущего» одного из российских финансовых учреждений, а также 3D-лаборатории МИЭМ НИУ ВШЭ. Более того, в рамках развития компетенций в 2017 году в КРОК был открыт центр решений Intel, на базе которого наши заказчики могут комплексно протестировать решения Addreality. Мы с Addreality рады предоставить эффективный инструмент для взаимодействия с клиентами на качественно новом уровне», - сказал Дмитрий Шабанов.