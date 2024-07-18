Цифровизация сельского хозяйства 2024
В эпоху тотального импортозамещения сельскохозяйственные предприятия перестраивают и развивают ИТ-инфраструктуру, автоматизируя бизнес-процессы при использовании искусственного интеллекта, беспилотников, интернета вещей и других технологий. Однако далеко не все агропромышленные компании находятся в активной фазе импортозамещения: одни продолжают использовать западные решения даже в условиях отсутствия сервисной поддержки, другие переходят на отечественные только в том случае, когда иностранные перестали работать совсем. Однако, по мнению опрошенных CNews экспертов, в перспективе ближайших лет миграция на отечественные разработки будет более интенсивной. В силу особенности отрасли импортонезависимые решения внедряют поэтапно, чтобы не ставить производство на паузу, ведь для сферы АПК любая задержка чревата потерей больших объемов продукции. Поэтому заменять то или иное ПО, «железо» возможно, когда предыдущий этап миграции на новые решения полностью завершен.
18.07.2024
Цифровизация АПК: станут ли сельхозпредприятия ИТ-компаниями
С каждым годом процесс цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли проходит все активнее, что позитивно сказывается на продовольственной безопасности страны. Этому способствуют различные драйверы развития агропромышленного комплекса: создание государственных цифровых систем, запуск ведомственных проектов, рост запроса на импортозамещение, внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта, применение беспилотных летательных аппаратов на территории хозяйств. Несмотря на то, что некоторые компании все еще сталкиваются с трудностями на этапе импортозамещения, опрошенные CNews эксперты указывают на положительную динамику объема российского рынка цифровизации сельского хозяйства.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для сельскохозяйственных предприятий
|№2023
|Название компании
|Выручка от поставки ИТ-решений и услуг предприятиям с/х в 2023 г., ₽млн с НДС *
|Выручка от поставки ИТ-решений и услуг предприятиям с/х в 2022 г., ₽млн с НДС
|Рост выручки 2023/2022 %
|1
|Геомир*
|450
|170
|164,7%
|2
|ФТО
|304
|н/д
|н/д
|3
|Технопром
|156
|н/д
|н/д
|4
|Корус Консалтинг
|153
|н/д
|н/д
|5
|СмартКонтракт(1)
|66
|46
|43,5%
CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для сельскохозяйственных предприятий
Процесс импортозамещения в сфере сельского хозяйства проходит не так стремительно, как, скажем, в финансовом секторе. Однако это вовсе не означает, что предприятия, работающие в отрасли агропромышленного комплекса, не меняют ИТ-ландшафт. Изменения происходят, но поступательно. Одно из них — возможная трансформация структуры рынка. Опрошенные CNews эксперты полагают, что вскоре на рынке появятся крупные игроки с готовым портфелем отечественных решений.Читать полностью
Александр Данченков, «Русагро Тех»: Мы не вправе допустить, чтобы нас взломали, — иначе остановится производство
В «Русагро» развернули собственный Security Operation Center (SOC) и провели централизацию ИБ-служб предприятий агрохолдинга. Эти процессы были запланированы в глобальной стратегии по информационной безопасности, разработку которой для «Русагро» сделала ИТ-компания «Инфосистемы Джет». Для чего нужны были эти изменения, какие выгоды приносит развитие собственной экспертизы в обеспечении информационной безопасности, и почему к разработке стратегии ИБ нужно привлекать экспертов из ИТ-компании, рассказывает руководитель управления информационной безопасности «Русагро Тех» Александр Данченков.Читать полностью
«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования
Интеграция современных технологий, таких как машинное обучение и анализ больших данных, — ключевой фактор успеха агропромышленного бизнеса сегодня. Применение искусственного интеллекта в расчете выполнения полевых работ и сбора урожая помогает снизить присущие отрасли риски, уменьшить расходы на технику, оптимизировать трудозатраты. О том, как в «Русагро» шла разработка отечественных «умных» алгоритмов в сотрудничестве с компанией «Инфосистемы Джет», рассказывают директор по развитию «Русагро Тех» Владимир Горохов и директор по разработке и внедрению ПО компании «Инфосистемы Джет» Максим Андрианов.Читать полностью
Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам
Один из крупнейших агропромышленных холдингов России «Русагро» в 2021 году создал производственный кластер полного цикла на Дальнем Востоке. Сроки были очень сжатыми, а местонахождения производства — вдалеке от крупной инфраструктуры. А еще обязательным условием была мобильность конструкции ЦОДа. Руководитель направления ЦОД Центра сетевых решений ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Всеволод Воробьев рассказывает, как было найдено оптимальное решение, какие у него преимущества и почему агропрому нужны ЦОДы.Читать полностью
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