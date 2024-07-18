В эпоху тотального импортозамещения сельскохозяйственные предприятия перестраивают и развивают ИТ-инфраструктуру, автоматизируя бизнес-процессы при использовании искусственного интеллекта, беспилотников, интернета вещей и других технологий. Однако далеко не все агропромышленные компании находятся в активной фазе импортозамещения: одни продолжают использовать западные решения даже в условиях отсутствия сервисной поддержки, другие переходят на отечественные только в том случае, когда иностранные перестали работать совсем. Однако, по мнению опрошенных CNews экспертов, в перспективе ближайших лет миграция на отечественные разработки будет более интенсивной. В силу особенности отрасли импортонезависимые решения внедряют поэтапно, чтобы не ставить производство на паузу, ведь для сферы АПК любая задержка чревата потерей больших объемов продукции. Поэтому заменять то или иное ПО, «железо» возможно, когда предыдущий этап миграции на новые решения полностью завершен.

Подготовлено Генеральный партнёр