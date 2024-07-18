Цифровизация АПК: станут ли сельхозпредприятия ИТ-компаниями

С каждым годом процесс цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли проходит все активнее, что позитивно сказывается на продовольственной безопасности страны. Этому способствуют различные драйверы развития агропромышленного комплекса: создание государственных цифровых систем, запуск ведомственных проектов, рост запроса на импортозамещение, внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта, применение беспилотных летательных аппаратов на территории хозяйств. Несмотря на то, что некоторые компании все еще сталкиваются с трудностями на этапе импортозамещения, опрошенные CNews эксперты указывают на положительную динамику объема российского рынка цифровизации сельского хозяйства.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для сельскохозяйственных предприятий

№2023 Название компании Выручка от поставки ИТ-решений и услуг предприятиям с/х в 2023 г., ₽млн с НДС * Выручка от поставки ИТ-решений и услуг предприятиям с/х в 2022 г., ₽млн с НДС Рост выручки 2023/2022 %
1 Геомир* 450 170 164,7%
2 ФТО 304 н/д н/д
3 Технопром 156 н/д н/д
4 Корус Консалтинг 153 н/д н/д
5 СмартКонтракт(1) 66 46 43,5%

Источник: CNews Analytics, 2024

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CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для сельскохозяйственных предприятий

Процесс импортозамещения в сфере сельского хозяйства проходит не так стремительно, как, скажем, в финансовом секторе. Однако это вовсе не означает, что предприятия, работающие в отрасли агропромышленного комплекса, не меняют ИТ-ландшафт. Изменения происходят, но поступательно. Одно из них — возможная трансформация структуры рынка. Опрошенные CNews эксперты полагают, что вскоре на рынке появятся крупные игроки с готовым портфелем отечественных решений.

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Александр Данченков
«Русагро Тех»

Александр Данченков, «Русагро Тех»: Мы не вправе допустить, чтобы нас взломали, — иначе остановится производство

В «Русагро» развернули собственный Security Operation Center (SOC) и провели централизацию ИБ-служб предприятий агрохолдинга. Эти процессы были запланированы в глобальной стратегии по информационной безопасности, разработку которой для «Русагро» сделала ИТ-компания «Инфосистемы Джет».  Для чего нужны были эти изменения, какие выгоды приносит развитие собственной экспертизы в обеспечении информационной безопасности, и почему к разработке стратегии ИБ нужно привлекать экспертов из ИТ-компании, рассказывает руководитель управления информационной безопасности «Русагро Тех» Александр Данченков.

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Владимир Горохов, Максим Андрианов
«Русагро Тех», «Инфосистемы Джет»

«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования

Интеграция современных технологий, таких как машинное обучение и анализ больших данных, — ключевой фактор успеха агропромышленного бизнеса сегодня. Применение искусственного интеллекта в расчете выполнения полевых работ и сбора урожая помогает снизить присущие отрасли риски, уменьшить расходы на технику, оптимизировать трудозатраты. О том, как в «Русагро» шла разработка отечественных «умных» алгоритмов в сотрудничестве с компанией «Инфосистемы Джет», рассказывают директор по развитию «Русагро Тех» Владимир Горохов и директор по разработке и внедрению ПО компании «Инфосистемы Джет» Максим Андрианов.

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Всеволод Воробьев
«Инфосистемы Джет»

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам

Один из крупнейших агропромышленных холдингов России «Русагро» в 2021 году создал производственный кластер полного цикла на Дальнем Востоке. Сроки были очень сжатыми, а местонахождения производства — вдалеке от крупной инфраструктуры. А еще обязательным условием была мобильность конструкции ЦОДа. Руководитель направления ЦОД Центра сетевых решений ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Всеволод Воробьев рассказывает, как было найдено оптимальное решение, какие у него преимущества и почему агропрому нужны ЦОДы.

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