«Платформа ОФД» представила статистику по расходам россиян в праздники и выходные июня

Согласно экспресс-обзору потребительской активности, подготовленному оператором фискальных данных «Платформа ОФД» на основе обработки полученных чеков с начала июня, величина среднего чека между первыми и предпоследними выходными днями июня возросла на 13%. Накануне Дня России число покупок увеличилось примерно на 10%, при этом величина среднего чека россиян за выходные и праздники в разных регионах разнится в 3,5-4 раза.

«Платформа ОФД» ежедневно обеспечивает прием и передачу в ФНС России нескольких миллионов чеков, поступающих в обезличенном виде с онлайн-касс во всех российских регионах (на сегодняшний день к «Платформе ОФД» подключено свыше 170 тыс. ККТ по всей России).

Анализ потребительской активности в преддверии Дня России и неделей ранее показал, что стремительный рост покупок к празднику начался еще накануне, 8 и 9 июня (в четверг и пятницу): в это время количество чеков по всей стране увеличилось на 10%, в сравнении с аналогичным периодом прошедшей недели (четверг и пятница 1-2 июня). При этом средний чек по сумме вырос на 4%, с 602 до 629 руб.

На выходных, 10 и 11 июня (в субботу и воскресенье), рост числа чеков составил 9% в сравнении с предыдущими выходными днями, хотя средний чек в это время составлял лишь 497 руб., что на 4% превышало значение предыдущих выходных, 3-4 июня - 479 руб.

В отдельных регионах накануне праздничных выходных, 8 и 9 июня, средний чек показывал и более резкий рост. Например, в Красноярском крае увеличение составило 20%, с 567 до 680 руб.; в Курской области – 19%, с 472 до 562 руб.; в Белгородской области – 17%, с 720 до 842 руб.; в Краснодарском крае – 14%, с 864 до 985 руб.

Наибольший средний чек в предпраздничные дни зафиксирован в регионах: Хабаровский край (1080 руб.), Забайкальский край (1036 руб.), Новосибирская область (998 руб.), Краснодарский край (985 руб.), Белгородская область (842 руб.). Для сравнения, в Москве этот показатель составил 784 руб., в Санкт-Петербурге – 779 руб.

В обычные выходные россияне тратили меньше. Тем не менее, средний чек за 17-18 июня составил 546 руб., что на 9% превышает показатель предыдущих выходных 10-11 июня (497 руб.) и на 13% - выходных 3-4 июня.

В первые выходные, 3-4 июня, лидерами по величине среднего чека являлись Хабаровский край (1046 руб.), Новосибирская область (976 руб.), Краснодарский край (972 руб.), Москва (850 руб.), Самарская область (826 руб.). Меньше всего средний чек был в Чувашской Республике (241 руб.), Саратовской области (287 руб.), Республике Марий Эл (294 руб.), Вологодской области (317 руб.) и Рязанской области (318 руб.).

В предпоследние выходные, 17-18 июня, в ТОП-5 также были Хабаровский край (1067 руб.), Краснодарский край (1013 руб.), Новосибирская область (1003 руб.), Москва (855 руб.), Забайкальский край (822 руб.), Самарская область (811 руб.). Наименьшие средние чеки 17-18 июня вновь отразились в Чувашской Республике (305 руб.), Саратовской области (311 руб.), Вологодской области (315 руб.), Брянской области (324 руб.), в Республике Марий Эл (332 руб.).

Таким образом, средняя сумма покупок в разных субъектах России в обычные выходные дни (3-4 и 17-18 июня) различалась порой в 3,5 - 4,3 раза, а в предпраздничные дни - в 3,5 раза.

Исходя из полученных фискальных данных ККТ за три недели июня можно судить, что в числе наиболее популярных товарных категорий в группе продуктов питания – колбасные изделия и пельмени, в группе алкоголя – водка региональных марок и бойлерное пиво (непастеризованное), в группе услуг – стоматология и иные медицинские услуги. Время пиковых посещений магазинов – 12-13 часов днем и 17-19 часов вечером.

«К операторам фискальных данных сейчас поступают чеки более 600 тыс. касс по всей стране. Только «Платформа ОФД» обрабатывает по 18-20 млн. фискальных документов в сутки. Это позволяет, например, анализировать различные особенности потребительской активности, видеть ситуацию по спросу на отдельных территориях, - отметил Алексей Баров, генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД». - С началом работы онлайн-касс и ОФД у граждан появилась возможность получать и хранить свои чеки в электронном виде, а у предпринимателей и компаний – отслеживать показатели продаж в режиме онлайн. Эта инфраструктура сейчас очень активно развивается, и без сомнения, будет наполняться новыми интересными решениями для бизнеса».