J’son & Partners Consulting: исследование российского рынка фиксированного ШПД за 2016 год

J'son & Partners Сonsulting представила предварительные результаты исследования развития рынка фиксированного широкополосного доступа (ШПД) среди частных пользователей за 2016 г. Как рассказали CNews в компании, число абонентов фиксированного ШПД в 2016 году, по предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, выросло на 1,5 % и составило 30,8 млн.

Число абонентов фиксированного ШПД в 2016 году

В условиях снижающихся темпов роста рынка операторы связи все больше акцентируют внимание на повышении качества обслуживания, «срока жизни» и лояльности абонентов. Для этого операторы выбирают мультисервисную стратегию развития для своего бизнеса. По оценкам J'son & Partners Consulting, в городах с населением более 100 тыс. человек пакетными предложениями пользуются около 44 % домохозяйств.

Рост потребления трафика стимулирует рост скоростей и технологическое развитие сетевой инфраструктуры операторов. Все чаще появляются сверхскоростные предложения со скоростью доступа в интернет свыше 100 Мбит/с. По оценкам J'son & Partners Consulting, в средних и крупных городах доля сверхскоростных тарифных планов среди пользователей фиксированным ШПД составила по итогам 2016 года почти 10 %.

Основные тенденции на российском рынке фиксированного широкополосного доступа в интернет среди частных пользователей включают развитие пакетных тарифных планов и конвергентных услуг, рост скоростных тарифных планов (100 Мбит/с и более), рост подключений по оптическим технологиям, в том числе PON и активность операторов в сфере M&A.

В 2016 году продолжилось развитие тарифных планов, включающих услуги фиксированной и мобильной связи от одного оператора. В марте 2016 года оператор «Вымпелком» вывел на рынок конвергентное предложение «ВСЁ в одном», в ноябре 2016 компания «Ростелеком» запустила в коммерческую эксплуатацию мобильные услуги связи под своим брендом.

Компания «Эр-Телеком» запустила совместный проект с «Мегафоном» по пакетированию фиксированных и мобильных услуг. Ранее подобные проекты запустили «МГТС» и «NETBYNET» совместно со своими материнскими компаниями. Подобные предложения пользуются успехом среди населения. По данным компании «Вымпелком», к услуге «ВСЁ в одном» подключилось 500 тысяч семей за 10 месяцев. На конец 2016 года мобильными услугами от компании «МГТС» пользовалось более 200 тыс. абонентов.

По оценкам J'son & Partners Consulting, в средних и крупных городах 1–2 % семей уже используют четыре услуги связи от одного оператора. Внедрение подобных решений снижает отток абонентов, повышает лояльность клиентов и общую выручку с одного домохозяйства. Оператор «Эр-Телеком» отмечает, что при подключении пакета «4 в 1» отток составляет примерно в 3–4 раза меньше, чем при подключении моноуслуги. Обратной стороной пакетных предложений является снижение ARPUпо каждой отдельно взятой услуге, входящей в пакетный тарифный план.

Во внутреннем потреблении услуг фиксированного ШПД операторы отмечают рост доли онлайн-видео в структуре входящего трафика. По данным «АКАДО Телеком», доля онлайн-видео в структуре потребления трафика одного абонента в сети оператора составляет примерно 40 %. Рост потребления трафика стимулирует рост скоростей и технологическое развитие сетевой инфраструктуры операторов. Все чаще появляются сверхскоростные предложения со скоростью доступа в интернет свыше 100 Мбит/с. По оценкам J'son & Partners Consulting, в средних и крупных городах доля сверхскоростных тарифных планов среди пользователей фиксированным ШПД составила по итогам 2016 года почти 10%.

Операторы идут дальше в продвижении высоких скоростей для пользователя. С ростом числа мобильных устройств в семье все актуальней становится скорость передачи данных по Wi-Fi-технологии. На стандартном Wi-Fi-оборудовании сверхвысокоскоростные тарифные планы не имеют смысла за счет ограничения в нем скорости беспроводной передачи данных. Для решения этой проблемы операторы предлагают двухдиапазонные роутеры, которые работают на двух частотах – 2,4 и 5 ГГц – и обеспечивают более высокую скорость передачи данных по Wi-Fi. Наметившийся тренд в 2014–2015 годах продолжает развитие, и все больше операторов начинают предлагать продвинутое Wi-Fi-оборудование в рамках своих тарифных планов на фиксированный ШПД.

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 2016 года топ-5 операторов обслуживали 70% от всех абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет в частном сегменте. За год доля лидеров на рынке увеличилась на 3,2% за счет активности в области M&Aи органического роста.

Доля лидеров рынка ШПД в России

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, за 2016 год общая абонентская база топ-5 игроков выросла почти на 1,3 млн абонентов, годовой рост составил 6,3%. В 2016 году уверенный рост показали компании «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «МТС» – 56%, 24% и 16% от всех новых абонентов соответственно. Часть новых абонентов была получена неорганическим путем за счет покупки локальных операторов. В 2016 году компания «Ростелеком» купила провайдеров «АИСТ» и «Мортон Телеком». В начале 2016 оператор «Эр-Телеком» завершил сделку по приобретению «Энфорты», а в августе компания выкупила у группы «Вестколл» бизнес в сегменте фиксированной связи в Санкт-Петербурге и Рязани (компании «ИнтерТелеком» и «Энлинг Телекоммуникации»).

Существенных изменений в рейтинге топ-5 операторов фиксированного ШПД в 2016 году не произошло. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются компании «Ростелеком» и «Эр-Телеком».