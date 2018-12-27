Как создаются облачные рабочие места «1С»

Фирма «1С» активно инвестирует в развитие своих облачных решений, чтобы предоставлять клиентам те сервисы, которые они уже активно требуют от вендоров. Про развитие компании и ее облачных технологий в интервью CNews рассказывают директор «1С» Борис Нуралиев и руководитель проекта «1С:Готовое рабочее место» Тимур Шакирбеков.

CNews: Насколько активно, на ваш взгляд, сейчас развивается российский рынок ИТ, и как на его фоне выглядят результаты фирмы «1С»?

Борис Нуралиев: Российский рынок растет не очень быстро. В 2017 году ВВП вырос по официальным данным примерно на 1,5%, что касается рынка ИТ – софт и сервисы выросли процентов на 6. При этом продажи «1С:Предприятия», нашей основной системы, выросли в 2017 году больше, чем на 9%, а за первые 5 месяцев 2018 года относительно такого же периода 2017 года – почти на 18%. Это, конечно же, повод для гордости.









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CNews: В чем причина таких различий?

Борис Нуралиев: Мы делаем системы, которые позволяют эффективно автоматизировать бизнес и самым крупным предприятиям, и самым маленьким. За счет чего? Во-первых, правильная архитектура: единая технологическая платформа и на ней прикладные решения, которые пишутся на языке этой платформы.

Борис Нуралиев

Во-вторых – партнерская модель. У нас более 7000 партнеров-франчайзи, которые приходят на предприятие, понимают, какие там должны быть бизнес-процессы и эти процессы автоматизируют – быстро, эффективно, именно то, что нужно предприятию сейчас или завтра. Не то, что было нужно в соответствии с обследованием позапрошлого года, не то, что предположительно понадобится через десять лет, а то, что требуется именно сейчас. Быстрый, гибкий бизнес – это очень важно.



Что еще очень важно в платформенной архитектуре – она позволяет быстро развивать технологии. Ведь мода в ИТ быстро меняется, потребность в развитии технологий очень большая. Когда мы выпускали «1С:Предприятие 8», это была десктопная, on-premise система, в локальных сетях, только в операционной среде Microsoft. Сейчас платформа «1С:Предприятие 8» обеспечивает работу одного и того же решения, одной и той же ERP-системы в разных операционных средах, и в локальной сети, и в облаке, и на мобильных устройствах. При этом все это может работать вместе, часть рабочих мест мобильные (например – рабочие в цеху или начальники в поездках), часть в облаке, часть десктопные в локальной сети предприятия – такие решения бывают очень эффективными.

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CNews: Насколько плотно вы занимаетесь облачными технологиями?

Борис Нуралиев: Облачные решения растут очень быстро. Наш SaaS-сервис 1CFresh.com ежегодно вдвое увеличивает количество платных пользователей. Но нам важно развивать партнерскую модель и в «облачном мире». Автоматизация теперь облачная, софт и данные не обязательно должны быть у пользователя, они могут быть размещены в каком-нибудь дата-центре, где о них заботятся. Но надо, чтобы они были настроены, кастомизированы в соответствии с потребностями конкретного пользователя.

Мы уже достаточно давно начали проект «1С:Аренда программ»: продаем партнерам право развертывать «1С:Предприятие» в их дата-центрах и сдавать в аренду пользователям. Хотя мы это направление практически не рекламируем, проект растет хорошо, около 40% в год, такие облака для клиентов разворачивают в ЦОДах многие партнеры.

На Западе такая модель называется ASP, application service provider. Но, как у любой модели, у нее есть свои сложности. Во-первых, партнер должен довольно много вложить, инвестировать: купить оборудование, арендовать или построить дата-центр, держать инженеров поддержки 24/7, обеспечивать хорошую надежность. Для маленьких партнеров это достаточно сложно. Они специалисты в другом, в том, чтобы понять бизнес-процессы клиента и под него систему подстроить. Вторая особенность, неприятность для нас – мы столкнулись с тем, что некоторые партнеры слегка занимались пиратством и сдавали в аренду софт, который у нас не покупали.

Видео: Почему, создавая инфраструктуру для готовых рабочих мест, компания выбрала в качестве партнера Mail.Ru Cloud Solutions

Поэтому сейчас запустили и развиваем, параллельно с ранее начатыми проектами, новый проект «1С:Готовое рабочее место». Идея в том, что мы организуем и обеспечиваем централизованный хостинг, а партнеру продаем необходимое количество готовых рабочих мест «1С:Предприятия», ровно столько, сколько потребуется его клиенту, в тот момент, когда они понадобятся. У партнеров нет затрат, не нужно держать свою смену инженеров, не нужно инвестировать существенные деньги в развертывание своих серверов, в построение дата-центров – они могут сосредоточиться на том, в чем являются специалистами.

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CNews: Учитывая масштабы применения решений «1С», выбор партнеров-облачных провайдеров был не очень широким?

Борис Нуралиев: Да, под новый проект «1С:Готовое рабочее место» нам нужен был очень надежный, серьезный партнер для хостинга, для обеспечения инфраструктуры. Мы выбрали Mail.Ru Cloud Solutions. Это обеспечило нам достаточную надежность хостинг-инфраструктуры. Еще очень важно, что специалисты Mail.Ru реально стремятся понять, что нам нужно, сотрудничают с нами достаточно глубоко в техническом плане, мы вместе обсуждаем архитектуру, которая будет реализована. Мы очень довольны сотрудничеством с Mail.Ru, считаем, что в том числе благодаря правильно выбранному технологическому партнеру, направление «1С:Готовое рабочее место» будет развиваться достаточно быстро, наши партнеры-внедренцы получат новое перспективное направление бизнеса и смогут предложить клиентам реальную, эффективную автоматизацию.

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CNews: Расскажите, пожалуйста, историю запуска «1С:Готовое рабочее место» в облаке Mail.Ru Cloud Solutions.

Тимур Шакирбеков: Тестирование облака Mail.Ru мы начали в июне 2017 года, в сентябре подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, в октябре выпустили наше решение в пилотном режиме, а уже с 1 января 2018 года «1С:Готовое рабочее место» было запущено в коммерческую эксплуатацию.

Мы оценивали в первую очередь производительность инфраструктуры Mail.Ru и остались очень довольны высокой скоростью работы приложений «1С» в их облаке, а также тем уровнем доступности, который предоставляет Mail.Ru – он уже долгое время держится на уровне 99,98%, и это очень высокий показатель.

Тимур Шакирбеков

Нам понравилось, как команда Mail.Ru взаимодействовала с нами, решала возникавшие проблемы, которых нельзя избежать на таких больших и серьезных проектах. Например, у технологии «1С:Готовое рабочее место» одним из важных требований является наличие нескольких независимых зон хранилища для обеспечения более высокого уровня сохранности данных наших пользователей. Мы минимизируем таким образом возможные риски, а также увеличиваем производительность баз «1С». На тот момент, когда начинали работу с облаком Mail.Ru, у коллег не было такого функционала, но они внимательно изучили наши требования и через очень короткое время предоставили нам то, что мы просили. В результате мы смогли запуститься в тот срок, в который планировали.

Наши партнеры получили удобный, быстрый, гибкий, надежный и отказоустойчивый инструмент для запуска облачного направления в своих компаниях, при этом без каких-либо дополнительных затрат. Они оплачивают только то количество рабочих мест, которые реально были использованы их клиентами. Партнеры не задаются вопросами поддержки инфраструктуры, резервного копирования и т.п., они могут сосредоточиться на том, что они умеют и хорошо делают – на работе с клиентами, на автоматизации их бизнеса, на кастомизации приложений «1С» под нужды пользователей.