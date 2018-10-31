Говорит и показывает: что умеет indoor-навигация

Часто, придя за конкретной покупкой в огромный гипермаркет, вы не знаете наверняка, есть ли в наличии нужный товар. А если есть, где именно его искать? Представьте себе, что с помощью простого приложения на смартфоне вы могли бы найти в гипермаркете товар на полке, в торговом центре – магазин или лифт, а на парковке – свой автомобиль.

Современное решение indoor-навигации Aruba Meridian от Hewlett Packard Enterprise позволяет сделать все это и многое другое. Применять Meridian имеет смысл на стадионе, в аэропорту, музее, магазине и в любом другом общественном месте с большим потоком посетителей. Маршрут до конкретного объекта в здании выстраивается с точностью до нескольких метров.

Выигрывает не только покупатель, но и продавец. Грамотное использование навигационных сервисов помогает сократить расходы и дополнительно взаимодействовать со своей аудиторией. Локальное позиционирование можно использовать, чтобы информировать пользователей об акциях и услугах через push-уведомления, когда они находятся рядом. С помощью indoor-навигации можно определить самые популярные маршруты, POI (points of interest), количество потенциальных покупателей и их основные запросы.

Как это работает

Развертывается система очень быстро. Решение Meridian построено на открытых API-интерфейсах. Это позволяет интегрировать его практически в любое современное приложение или устройство.

Система состоит из контроллеров, точек доступа в Интернет (IAP) и маяков – «биконов» (англ. beacon). Маяк отправляет сигналы Bluetooth Low Energy (BLE), которые использует служба местоположения и уведомлений в мобильном приложении.

Пример навигации в мобильном приложении

Когда пользователь с мобильным приложением на основе Meridian проходит через зону с установленными маяками, приложение вычисляет его местоположение в режиме реального времени. Приложение «слышит» сигнал Bluetooth от ближайшего маяка и связывается с API Meridian по протоколу HTTPS, чтобы проверить, было ли назначено этому маяку уведомление. Если уведомление было назначено, то мобильное устройство его визуализирует. Маячки доступны в двух формах: устройство с батарейкой (срок работы около 3 лет) или USB-устройство. Кроме того, эти маяки встроены в Wi-Fi точки доступа Aruba.

Применение на российском рынке

Решение можно протестировать в демоцентре компании КОМПЛИТ, официального партнера Hewlett Packard Enterprise. На примере демостенда Aruba Meridian для внутриофисной навигации легко оценить все возможности решения применительно к конкретному бизнесу.

В этом году специалисты КОМПЛИТ разработали решение с использованием Meridian SDK для одного из крупнейших российских музеев. В специально созданном приложении посетители музея выбирают экскурсионный маршрут, видят, сколько он займет времени и какие объекты встретятся на пути. Приближаясь к экспонатам, они получают информацию об объектах в виде push-уведомлений. Причем это возможно, даже если приложение было выгружено из памяти мобильной ОС.

Схема расположения маячков в здании

Если вы пришли с компанией и в какой-то момент разделились, можно отправить свои координаты другому пользователю или назначить встречу в конкретной точке здания. Приложение построит оптимальный маршрут до этой точки, учитывая загруженность помещений, что особенно актуально для больших музейных комплексов и торговых центров. А маломобильные посетители могут выстроить удобный маршрут, на котором есть пандусы и подъемники.

Подробнее об оборудовании Aruba и о том, где его протестировать, можно узнать на aruba.complete.ru.

КОМПЛИТ обладает статусами HPE Platinum Partner и HPE Silver Networking. Специалисты компании внедряют решения indoor-навигации как на базе стандартных средств Meridian SDK, так и с помощью открытых API, разрабатывая кастомизированные клиентские приложения на платформах iOS и Android. Административную часть решения можно разместить в дата-центре заказчика или в ЦОД КОМПЛИТ в Петербурге.