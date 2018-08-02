Северный Рейн-Вестфалия – один из самых технологически развитых регионов Германии. Его правительство приглашает молодые перспективные компании со всего мира развивать бизнес именно здесь. Что ждет российские стартапы в Германии, в интервью CNews рассказали Райнер Хорниг, исполнительный директор Агентства экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия NRW.Invest и Оливер Вайманн, управляющий директор Рурского хаба Ruhr:hub.

CNews: В России сегодня очень много говорят о нехватке квалифицированных кадров. Существует ли такая проблема у вас? Как вы ее решаете?

Райнер Хорниг: В Германии эта проблема тоже актуальна. Как она решается? В первую очередь, путем повышения уровня образования. Во-вторых, иммиграцией населения. Возможно, в будущем благодаря цифровизации производства мы сможем решить ее с помощью роботов.

CNews: Какую поддержку получают иностранные компании, которые хотят открыть бизнес в Северном Рейн-Вестфалии?

Оливер Вайманн: Мы всегда рады приходу на наш рынок зарубежных компаний, потому что они приносят с собой новые идеи. И хотели бы, чтобы их бизнес способствовал развитию нашей страны.

Например, расположенный в сердце Рурской области в городе Эссене хаб является своеобразным мостом между традиционным бизнесом и стартапами. Там мы ведем большую работу с крупными компаниями, уточняем их запросы и ставим перед стартапами соответствующие задачи. Стартапы, в том числе из России, могут участвовать в конкурсах идей (challenge pitches) и представлять там свои решения, которые могут быть внедрены на производстве.

Райнер Хорниг: Что касается поддержки, то мы готовы помочь компании, которая готова открыть в бизнес в нашем регионе, с поиском потенциальных клиентов – предоставить их прямые контакты. Мы также помогаем с выбором места для офиса, с наймом персонала – ведь это очень важно, с какими сотрудниками компания начинает свой бизнес. Также мы регулярно проводим мероприятия, на которых молодые компании могут представить свои решения и найти инвесторов, готовых помочь в реализации сложных проектов.

Эксперты NRW.Invest также оказывают поддержку по налоговым и правовым вопросам, а также подробно информируют о структуре экономики и об отраслевых кластерах. NRW.Invest сопровождает проекты с первых шагов до их успешной реализации.



1 | 2 Райнер Хорниг, исполнительный директор Агентства экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия NRW.Invest

Компаниям, уже разместившим свой бизнес в Северном Рейне-Вестфалии, агентство NRW.Invest активно помогает в дальнейшем развитии. Мы работаем в тесном сотрудничестве с региональными структурами по стимулированию экономического развития, Министерством экономики, компаниями, ассоциациями, торговыми и промышленными палатами и другими экономическими организациями.

В России открыто два представительства NRW.Invest – в Москве и Санкт-Петербурге, куда можно обращаться российским компаниям и стартапам, планирующим выход на рынок Европы.

CNews: Германия является одним из лидеров в построении «Индустрии 4.0». Как обстоят дела в Северном Рейн-Вестфалии?

Оливер Вайманн: Германия выступает в качестве одного из драйверов развития цифровой индустрии. Несмотря на то, что в стране уже внедрен достаточно широкий спектр цифровых технологий, она не намерена останавливаться в своем развитии. Бизнес и государство активно взаимодействуют друг с другом и постоянно движутся вперед, и одно из важнейших направлений этого движения – построение «Индустрии 4.0».

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, наиболее экономически развитый регион Германии, играет здесь первостепенную роль. Отечественные и зарубежные компании, чей бизнес ориентирован на цифровую трансформацию, получают здесь поистине уникальные возможности. В Северном Рейн-Вестфалиинаходятся штаб-квартиры большого количества технологически развитых корпораций, и мы уделяем им большое внимание. В регионе присутствуют частные и общественные инициативы, которые помогают предприятиям заниматься совершенствованием и внедрением инноваций.

CNews: Предприятия каких отраслей превалируют в вашем регионе?

Оливер Вайманн: В Северном Рейне-Вестфалии проживает практически 18 миллионов человек и работает более 750 000 компаний, представляющих самые разные отрасли. Это и химическая промышленность, и медийные компании, и энергетика, и сельское хозяйство. Среди наиболее крупных можно назвать такие компании, как Uniper, Claas, Lufthansa, Metro, DMG. Штаб-квартиры всех этих концернов находятся у нас.

CNews: Существует ли программа цифровизации вашего региона?

Оливер Вайманн: Конечно, существует целый ряд и государственных, и частных инициатив, которые помогают продвигать идеи цифровизации. Северный Рейн-Вестфалия – это чрезвычайно перспективный рынок с сильными промышленными структурами и развитой ИКТ-отраслью. Именно поэтому он является оптимальным для развития экосистемы стартапов.

Стартапы могут найти здесь все, что необходимо для успешного роста: это и близость к клиентам, и государственная поддержка, и возможность создания партнерской сети, и, конечно, квалифицированные кадры. Традиционный бизнес и молодые ИТ-компании совместными усилиями формируют цифровую экономику: создают новые бизнес-модели, услуги и продукты.



1 | 2 Оливер Вайманн, управляющий директор Рурского хаба Ruhr:hub

Кроме того, для иностранных стартапов в Северном Рейне-Вестфалии открываются широкие инвестиционные перспективы. Эта федеральная земля Германии поставила перед собой задачу стать ведущим цифровым регионом в Германии и Европе.

Райнер Хорниг: Что касается групп, на которых нацелены эти инициативы, они очень разнообразны – это и государственные, и частные компании, и даже такие организации, как, например, университеты.

CNews: Создана ли у вас инфраструктура, необходимая для построения цифрового региона?

Райнер Хорниг: За последние 10 лет в Северном Рейн-Вестфалии сформировалась и продолжает развиваться экосистема, способствующая развитию цифровых технологий. У насесть все необходимое:большое количество активно работающих стартапов, хорошо развитая сеть широкополосного доступа в интернет, множество высококлассных научно-исследовательских институтов, а также высококвалифицированная рабочая сила. Кроме того, в нашем регионе существует множество венчурных фондов, которые инвестируют в развитие инновационных проектов. Созданы целые структуры, способствующие росту таких инвестиций.

На сегодняшний день предприниматели, исследователи и инвесторы нашего региона могут воспользоваться всем спектром технологических ноу-хау, необходимых для построения «Индустрии 4.0». Информационные технологии открывают совершенно новые возможности для создания добавленной стоимости. Ни в одной из федеральных земель нет такого количества ИТ-компаний, как в Северном Рейне-Вестфалии. Среди них как малые и средние ИТ-компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, так и ИТ-гиганты.

CNews: Каких решений не хватает в данное время?

Оливер Вайманн: Компании должны пересмотреть имеющиеся у них бизнес-процессы, отказаться от устаревших методов работы и самостоятельно решить, какие именно решения им необходимы. Среди самых востребованных на сегодняшний день – системы сбора, хранения и обработки информации и поддержки принятия решений, большие данные, искусственный интеллект, предиктивная аналитика и так далее.

CNews: Работают ли в вашем регионе российские компании? И насколько желанными гостями они там являются?

Оливер Вайманн: На данный момент более 400 российских компаний ведут бизнес в нашем регионе. Стартапы – это международное движение, далекое от политики. И все политические неурядицы не оказывают влияния на эту сферу деятельности. Например, в октябре 2018 года у нас состоится Рурский саммит, на котором будет представлено 10 компаний-стартапов из России. Первый опыт участия зарубежных стартапов в подобном мероприятии был в прошлом году. На мой взгляд, это было очень интересно. В этом году также планируется привлечь к активному участию в саммите международные компании.

CNews: Вы и ваши коллеги из Северного Рейна-Вестфалии участвовали с отдельной сессией по «Индустрии 4.0» на Startup Village в Сколково. Удалось ли вам найти какие-то интересные проекты?

Оливер Вайманн: На Startup Village былопредставлено очень много интересных стартапов, которые работают в сегменте b2b. Мы провели множество важных встреч с инвесторами, высокотехнологичными компаниями, стартапами, венчурными фондами и рассматриваем возможности дальнейшего взаимодействия. Наш регион исторически связан с индустриализацией, технологиями, поэтому найти в нем клиентов не составит труда. Мы будем рады совместно с NRW.Invest поддержать российские стартапы и компании при выходе на рынок Северного Рейна-Вестфалии и приглашаем российский бизнес к сотрудничеству!