На рынке печати идёт тихая революция

Что из техники может быть привычнее и стабильнее принтера? За последние 10 лет мы перешли с десктопа на смартфон, облачные вычисления и большие данные стали доступны каждому, а в печатной технике, кажется, что все обошлось без революций.

Ключевое слово – «кажется», потому что в это время производители принтеров непрерывно двигались маленькими шажками (в духе японской философии «кайдзен») и заметно изменили свои продукты, сделав их максимально легкими в использовании. Как следствие, за 2017 год рынок этих устройств вырос на 14% в штуках и 34,6% в деньгах.

В чем выражается легкость, мы разберем на примере Ricoh С261SFNw, цветного лазерного МФУ из новой серии SP C26x компании Ricoh. Несколько слов о линейке: в Ricoh взяли существовавшие модели и изобрели устройства заново. Инженеры компании сделали все, чтобы пользователь мог легко купить, легко установить и легко работать с принтером или МФУ. Все модели линейки имеют сбалансированную цену, наиболее компактные в своих сегментах размеры и позволяют отправить документ на печать или сканирование нажатием всего одной кнопки. Управлять печатью документов на новых устройствах можно и со смартфона.

Ricoh С261SFNw, цветного лазерного МФУ из новой серии SP C26x

МФУ С261SFNw – не просто компактное цветное устройство. Его можно установить в стенную нишу и не вынимать оттуда в течение всего срока эксплуатации, для этого элементы управления вынесены на переднюю панель. Доступ к лотку с бумагой и другой начинке также предусмотрен во фронтальной части устройства. Замена картриджей при такой компоновке занимает меньше минуты. Подобная, на первый взгляд, мелочь крайне важна, поскольку чаще всего это приходится делать, когда документ нужен срочно, а порошок по закону Мерфи заканчивается в самый неподходящий момент.

Элементы управления С261SFNw вынесены на переднюю панель

Любопытно, как в Ricoh решили задачу с расходными материалами. Даже относительно большой ресурс стартового картриджа (тысяча отпечатков) рано или поздно будет исчерпан. И расходных материалов к моделям новой серии в этот момент под рукой, как назло, может не оказаться. Так вот, к устройствам Ricoh SP C26x подходят расходники предыдущей серии SP C250, что сразу снимает проблему возможного дефицита. Нет новых – всегда найдутся «классические».

К новому МФУ подходят расходные материалы предыдущей серии SP C250

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что огромное количество разных кнопок и переключателей всегда смотрится эффектно. Однако пользоваться таким устройством неудобно – если кнопки можно перепутать, их обязательно перепутают. В МФУ С261SFNw печать, сканирование и копирование можно сделать легким нажатием одной кнопки. Кроме того, на корпусе устройства расположена интуитивно понятная цветная сенсорная панель, с помощью которой любой сможет настроить устройство. Это не просто ускоряет работу и уменьшает количество ошибок, но и сокращает время на освоение устройства.

Цветная сенсорная панель на корпусе устройства интуитивно понятна

Скорость печати часто принято относить к основным характеристикам, однако для конечных пользователей, представителей среднего и малого бизнеса, эти цифры остаются загадкой: 20 страниц в минуту – это много или мало? Давайте посмотрим на примере конкретной задачи. Средний годовой отчет, включающий текст, таблицы, цветные графики и диаграммы, обычно занимает 100–120 страниц. МФУ SP С261SFNw напечатает его за 5–6 минут. Даже если отчет требуется в самом начале рабочего дня, то это не проблема. Время разогрева МФУ составляет 30 секунд, а от начала печати до выхода первой страницы проходит всего 14 секунд. Это позволяет оперативно готовить объемные полноцветные документы.

Документ часто встречают «по одежке». Поэтому современный офисный принтер должен не только быстро печатать, но и выдавать материалы полиграфического качества. МФУ C261SFNw поддерживает двустороннюю печать в черно-белом или в цветном режиме, разрешение при этом составляет 2400х600 DPI. Такое качество печати обеспечит идеальную читаемость не только текста, но даже изображений и диаграмм с тонкими линиями.

Доступ к лотку с бумагой и другой начинке предусмотрен во фронтальной части устройства. Замена картриджей занимает меньше минуты.

Сканер в современном офисе востребован не меньше, чем принтер. В частности, реалии электронного документооборота часто требуют отсканировать бумажный документ и отправить его партнеру по электронной почте. Благодаря модулю автоподачи МФУ C261SFNw сканирует лист с двух сторон за один проход, что в 2 раза сокращает время на обработку многостраничных документов. При необходимости результат сразу отправляется на электронную почту, загружается на флешку, в сетевую папку или мобильное устройство – приложения для этого есть и в Google Play, и в Apple App Store.

МФУ сканирует лист с двух сторон за один проход, что в 2 раза сокращает время на обработку многостраничных документов

МФУ C261SFNw поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi, а также технологии Wi-FiDirect и NFC. Это позволяет использовать для печати не только фирменные приложения, но также сервисы Mopria, Google Cloud Print, AirPrint.

При работе на настольном компьютере или ноутбуке проблема «не той системы» отсутствует. Помимо Mac OS и Windows, МФУ поддерживает Linux, что актуально для предприятий и организаций, участвующих в программе импортозамещения, или просто желающих сэкономить деньги, переходя на свободное ПО.

МФУ поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi, а также технологии Wi-FiDirect и NFC.

Кстати, о деньгах, Цена МФУ C261SFNw незначительно превышает 20 тыс. рублей. Таким образом, за среднюю для рынка цену можно получить легкую в управлении машину для офиса, которая избавит от неожиданных проблем.

Еще несколько лет назад для настройки офисного принтера или МФУ требовался системный администратор. Устройства занимали много места и постоянно шумели. О возможности печатать документы со смартфона и вовсе приходилось только мечтать. Сейчас же всю работу с принтером может легко сделать любой сотрудник. «Тихая» революция на рынке печати уже произошла и теперь никто не выберет в офис устройство, которое не умеет работать по Wi-Fi, и требует отдельного специалиста для обслуживания и техподдержки.