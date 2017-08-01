Капитальный ЦОД за четыре месяца: как это сделали в «ФосАгро»

Можно ли построить корпоративный ЦОД за четыре месяца? Недавно реализованный проект в группе «ФосАгро» показал, что это достижимый срок. Что представляет собой новый дата-центр и благодаря чему удалось выдержать рекордный темп, рассказывает директор по ИТ «ФосАгро-Череповец» Сергей Диденко.

CNews: Как выглядела ИТ-инфраструктура компании до начала проекта, и почему возникла необходимость в ЦОДе?

Сергей Диденко: «ФосАгро-Череповец» входит в группу «ФосАгро», которая имеет производственные площадки также в Балаково, Волхове и Кировске. «ФосАгро-Череповец» управляет операционной деятельностью предприятий группы.

В 2015 году «ФосАгро» начал проводить централизацию процессов, которые затронули бухгалтерию, финансовый и кадровый учет, а также ИТ-службу. Фактически на площадку в Череповце легла половина всей ИТ-нагрузки холдинга. Это, безусловно, повлияло на необходимость скорейшей модернизации ИТ-инфраструктуры.

На нашей площадке расположены два завода, разнесенные на расстояние 14 километров. На момент принятия решения о строительстве нового ЦОДа у «ФосАгро-Череповец» было четыре серверных помещения, которые к 2016 году перестали соответствовать требованиям к корпоративным ИТ. То есть оборудование, особенно кондиционеры и системы бесперебойного питания, выработало свой срок эксплуатации и нуждалось в модернизации или замене.

Сергей Диденко: Среди известных мне аналогичных проектов нет ни одного, выполненного за такой срок

После перераспределения нагрузки на ИТ-системы также выявилась потребность в реинжиниринге инфраструктуры связи – волоконно-оптических линий и коммутаторов ядра, потому что сетевая инфраструктура перестала справляться с возросшей нагрузкой.

CNews: Вы рассматривали возможности размещения в коммерческом ЦОДе? Почему выбрали строительство собственного?

Сергей Диденко: Да, мы провели расчеты стоимости аренды площадей, мощностей, сервисов в коммерческих ЦОДах. Получилось, что в пятилетней перспективе с учетом стоимости миграции оборудования, развертывания сервисов, перенастройки сетевых устройств затраты были соизмеримы со строительством собственного дата-центра. Кроме того, ИТ в компании активно развиваются, и потребность в аренде дополнительных мощностей была бы постоянной. Так что аренда коммерческого ЦОДа не давала никакого заметного экономического эффекта.

CNews: Какие требования вы предъявляли к площадке, к самому дата-центру?

Сергей Диденко: Прежде всего нужно было определить, какой ЦОД мы строим: модульный или капитальный. Сначала мы рассматривали вариант, при котором будем строить модульный дата-центр. Но при его разработке поняли, что у нас довольно много оборудования от разных вендоров, которое размещается в серверных шкафах больших габаритов и веса. Следовательно, их размещение и обслуживание в модульном ЦОДе будут затруднены. Второй момент, который мы приняли во внимание – модульный дата-центр больше подходит компании, которая может сменить свое местонахождение. А наши заводы, конечно же, никто никуда переносить не будет. Также оказалось, что стоимость строительства здания из бетона соизмерима со стоимостью контейнерного решения. То есть при выборе модульного ЦОДа компания не получила бы существенной экономии на CAPEX.

После того как стало понятно, что нужен капитальный ЦОД, мы оценили преимущества и недостатки его расположения в новом отдельно стоящем здании или в существующем корпусе. С точки зрения затрат переделка имеющегося у нас здания под ЦОД получалась значительно дешевле строительства нового. Это и стало определяющим фактором. Таким образом, окончательное решение было принято в пользу того, чтобы разместить ЦОД площадью 360 квадратных метров в здании, где располагается ИТ-служба «ФосАгро».

CNews: Какими характеристиками обладает ваш новый дата-центр?

Сергей Диденко: Его структура, как и у каждого ЦОДа, состоит из нескольких систем: инженерной, телекоммуникационной и информационной. Нами была спроектирована и построена подстанция из двух трансформаторов суммарной мощностью 1000 кВА, установлен дизель-генератор мощностью 500 кВт для аварийного энергоснабжения всего дата-центра. ИТ-нагрузка распределена на два зала в расчете 250 кВт на каждый. Система охлаждения применена двухкомпонентная – вода с этиленгликолем.

По основным параметрам новый ЦОД соответствует высоким требованиям стандарта Tier III, но сертифицировать его не имеет смысла, поскольку мы не собираемся оказывать коммерческие услуги на его базе.

ИТ-инфраструктура – это 36 стоек с оборудованием. Дополнительные вычислительные комплексы мы не приобретали, а перенесли в ЦОД то «железо» IBM, EMC, Dell и других производителей, которое у нас работало в серверных комнатах. Мы приобретаем то, что экономически целесообразно, не привязываясь к одному вендору, чтобы не дать ему возможности диктовать нам невыгодные ценовые условия.

CNews: Как компании удалось построить ЦОД за такой короткий срок – четыре месяца?

Сергей Диденко: В первую очередь это заслуга проектной команды, в которую входили представители вендора Schneider Electric, системного интегратора IBS Platformix и «ФосАгро». Они постоянно были на связи и очень быстро решали все возникающие вопросы. Вендор в кратчайшие сроки поставил оборудование, подрядчик, не задерживаясь, выполнил строительные работы и смонтировал инженерные системы. И наша команда тоже не отставала – в нее входили высококвалифицированные специалисты с опытом строительства ЦОДа на Кировской промплощадке. Руководство «ФосАгро» держало проект на контроле, и благодаря его поддержке мы быстро решали такие вопросы, как допуск специалистов на предприятие, согласование документации и т.д.

Именно консолидированная работа стала основным фактором успеха. Честно говоря, среди известных мне аналогичных проектов нет ни одного, выполненного за такой срок. Я горжусь работой нашей команды и результатом, который был достигнут.

CNews: Как ввод в строй нового дата-центра отразился на бизнес-процессах компании?

Сергей Диденко: В ходе проекта мы реорганизовали ядро корпоративной сети, полностью заменили коммутационное оборудование, проложили более 15 км ВОЛС между площадками, и в результате ядро сети стало работать в 40 раз быстрее, уже на скорости 40 Гбит/с. Соответственно, пользователи получили существенное уменьшение времени отклика корпоративных систем при работе – исчезло «бутылочное горло», тормозившее работу.

CNews: Какое значение вы придаете вопросам энергоэффективности?

Сергей Диденко: «ФосАгро» уделяет очень большое внимание вопросам и энергоэффективности, и экологической безопасности. Этот подход отразился и на нашем проекте. Мы учли даже климатический фактор, который позволяет использовать технологию естественного охлаждения – фрикулинг. То есть с октября по апрель мы расходуем энергию только на работу циркуляционных насосов, а охлаждение хладагента идет за счет внешней среды.

Наличие собственной подстанции и дизельгенератора дает нам возможность сократить количество аккумуляторных батарей и, следовательно, снизить негативное воздействие на природу, которое неизбежно при их утилизации.