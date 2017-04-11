Виталий Китаев: После участия в Imagine Cup наша жизнь кардинально изменилась
В обществе есть убеждение, что социально ориентированные проекты — это очень трудная область для поиска финансирования и создания бизнеса. Участники конкурса Imagine Cup доказывают, что это не так. Например, проект Oriense (на Imagine Cup в 2012 г. он вышел под названием Canopus) разрабатывает навигатор для слабовидящих, основанный на технологиях машинного зрения. Перспективы проекта очень велики — даже Forbes в 2013 г. включил Oriense в список «7 технологий будущего, придуманных российскими компаниями». О том, как пройти путь от появления идеи до ее бизнес-воплощения, CNews рассказал Виталий Китаев, CEO компании Oriense.
CNews: Виталий, расскажите, когда и при каких обстоятельствах пришла идея проекта?
Виталий Китаев: Первый этап создания нашего проекта приходится еще на 2006 год, когда один из основателей нашей компании работал в научно-исследовательском институте и занимался компьютерным зрением для роботов. Предложение создать устройство, которое бы облегчило жизнь людям с проблемами зрения, поступило от одного из активистов общества слепых. Для НИИ эта тема была близка, ведь роботы, с которыми работали сотрудники, фактически, тоже слепые. Тогда были созданы первые прототипы, однако, на тот момент существовали серьезные технологические ограничения, поэтому на некоторое время проект был заморожен. В 2010 году к этому проекту вернулись, немного осовременили макет, однако, для достижения каких-то реальных результатов требовалось много времени, сил и денег, которых не было, поэтому проект опять был отложен.
Но в 2012 году он получил второе дыхание в качестве проекта для участия в Imagine Cup. К этому времени технологии сделали большой шаг вперед. Мы решили, что можем взять наш опыт и технологии, которые сейчас используют в самоуправляемых автомобилях, и сделать что-то полезное для людей, которым эти технологии действительно нужны.
CNews: Откуда узнали об Imagine Cup? Что дало участие в конкурсе?
Виталий Китаев: Однажды, когда я был еще студентом, друг позвал меня на лекцию Дмитрия Сошникова по программированию для Microsoft Kinect. Помимо основной темы, Дмитрий рассказал про конкурс, и он нас заинтересовал. Именно Imagine Cup дал нам «инициативный пинок». И хотя мы не победили во всероссийском этапе конкурса, но благодаря ему мы стали серьезно заниматься проектом, что позволило нам попасть в Открытый университет Сколково, школу для стартапов SumIT, а затем — в акселератор IDealMachine. После участия в Imagine Cup наша жизнь изменилась — и это не преувеличение. Поэтому я всегда рекомендую молодым командам участвовать в нем и других конкурсах — очень полезно узнать мнение о твоей идее компетентных и опытных людей. Это может стать весомым стимулом для того, чтобы она превратилась в успешный бизнес-проект.