Виталий Китаев: После участия в Imagine Cup наша жизнь кардинально изменилась

CNews: Были ли сомнения в своих силах на старте?

Виталий Китаев: Нет, сомнений не было, опыта работы с системами компьютерного зрения у нас было достаточно, и мы знали, в каком направлении можно развиваться. Однако нам пришлось научиться работать в команде, ставить цели, концентрироваться на практическом применении устройств, искать финансирование — все это не менее важно для стартапа, чем сами технологические компетенции. Так что все рекомендации, которые нам давали эксперты и на Imagine Cup, и в других конкурсах, оказались очень полезными. С правильным стартом нам помог акселератор IDealMachine: они стали для нас первым серьезным источником финансирования. После этого получали поддержку от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках программы СТАРТ, а также от Сколково, привлекали новый раунд инвестиций с участием TMT Investments. То, что серьезные инвесторы в нас поверили, очень помогло нам.

CNews: Oriense — это социальный проект, нацеленный на улучшение жизни людей с проблемами со зрением. Вы каким-то образом взаимодействуете с общественными организациями, оказывающими им поддержку?

Виталий Китаев: Безусловно. Более того — мы с самого начала создаем наши устройства в тесном взаимодействии с будущими пользователями и при их непосредственном участии. В этом нам помогает экспертный совет, в который входят, в том числе, представители Европейского союза слепоглухих, интерактивного пространства «Мир на ощупь».

Основная специфика нашего проекта в том, что мы работаем с очень разными людьми и с точки зрения возраста, и с точки зрения опыта использования современных технологий и т.д. К тому же, как вы понимаете, устройство для слабовидящих несколько отличается с точки зрения пользовательского опыта от тех, к которым привыкли люди с нормальным зрением. Поэтому мы много общаемся со слабовидящими, чтобы понять, какой именно функционал им нужен, и только потом добавляем его в прототип. С нами работает незрячий программист-тестировщик. Именно такой подход позволяет нам надеяться, что наши продукты будут востребованы и действительно помогут людям.

CNews: Какова технологическая составляющая вашего проекта?

Виталий Китаев: Для тестов и проверок гипотез нами использовалось огромное количество технологий. Кроме того, в процессе развития проекта комплектующие менялись. Были протестированы десятки различных «одноплатников» и несколько разных сенсоров. Сейчас оборудование мы преимущественно изготавливаем сами.

CNews: Каких результатов вам удалось добиться за прошедшее время?

Виталий Китаев: Мы полностью разработали и вывели на рынок два продукта. Первый — это GPS-навигатор OrNAvi, второй — расширение для навигатора OrCV, использующее технологии компьютерного зрения для получения информации об окружающих объектах. Нами проданы первые партии приборов в России, Белоруссии и на Украине. Мы стараемся выйти и на зарубежные рынки.

CNews: Как вы считаете, смогут ли индивидуальные разработчики и крупные корпорации с помощью ИТ решать глобальные проблемы человечества?

Виталий Китаев: Сегодня это уже риторический вопрос. Информационные технологии глубоко проникли и во все отрасли промышленности, и в жизнь каждого из нас. И я считаю, что было бы глупо использовать их только для развлечения: ИТ — это инструмент для улучшения жизни, тем более этот инструмент нужен тем, у кого есть проблемы со здоровьем. А кто будет его разрабатывать — один инженер, стартап или крупная корпорация — не имеет значения. Интересные идеи могут появиться у кого угодно.

CNews: Важно ли в таком случае иметь профильное образование?

Виталий Китаев: Не возьмусь однозначно ответить на этот вопрос, так как не являюсь специалистом в образовании. Наш опыт показывает, что знания нужны, как и умения, и сообразительность. Но как эти знания получить — учиться ли в университете или техникуме, заниматься ли самообразованием — каждый выбирает для себя.

CNews: Какие советы вы можете дать подрастающему сегодня поколению? Какие ИТ-навыки, по вашему мнению, будут необходимы им в будущем?

Виталий Китаев: Я сам еще подрастающее поколение, дал бы мне кто-нибудь грамотный совет на будущее. Но если серьезно, то иметь навыки сейчас вовсе не обязательно — технологии становятся дружелюбнее к пользователям. Так что если вы не хотите быть программистом или инженером, то глубоко разбираться в ИТ нет необходимости. Зато понимать ИТ, уживаться с ними и пользоваться их преимуществами очень важно. Иначе можно просто остаться невостребованным в любой профессии. Мы живем в такое время, когда уже практически не осталось возможностей работать без использования ИТ — сегодня даже мусорные баки становятся интеллектуальными. И в дальнейшем этот тренд только усилится — к этому надо приспосабливаться всем, независимо от возраста.