Как взять в аренду виртуальный сервер?

Рынок предоставления вычислительных мощностей из облака в России растет достаточно быстро. При этом основной рост сегодня здесь происходит за счет клиентов из сектора среднего и малого бизнеса. Каким должен быть провайдер такой услуги, и главное, каким должен быть сервис, чтобы клиент обратил на него внимание?

По данным аналитических агентств, объем отечественного сектора IaaS (Infrastructure as a Service, Инфраструктура как Услуга), под которым традиционно понимаются услуги предоставления виртуальных серверов из облака, продолжает активно расти. Так, по данным CNews Analytics, совокупный объем выручки топ-14 компаний в 2015 г. составил ₱3,8 млрд, увеличившись на 63% по сравнению с 2014 г. Согласны с коллегами и специалисты из J’son & Partners Consulting. Они полагают, что рынок IaaS в 2015 г. составил ₱3,4 млрд, это на 31% больше, чем в 2014 г.

Сектор «дозревает» за счет СМБ

Если говорить о прогнозах, то, согласно прогнозам TAdviser, к 2019 г. сектор IaaS может составить ₱12,5 млрд, при этом объем корпоративного потребления облачных серверных мощностей достигнет ₱18 млрд, включая проекты за рубежом.

Что касается краткосрочной перспективы, то, согласно прогнозам аналитиков J’son & Partners, к 2017 г. объем сектора составит немногим менее ₱ 8 млрд — при условии среднегодового роста в 45%.

Эти выкладки подтверждает управляющий партнер компании RUVDS Никита Цаплин: «Еще пару лет назад объем рынка не превышал и ₱2 млрд в год. К концу 2017 года мы рассчитываем, что потребление виртуальных серверов в России составит не менее ₱10 млрд в год. Наша компания ставит целью попасть в 10 крупнейших поставщиков уже в этом году, второму для проекта RUVDS».

Очевидно, что даже при таких темпах роста и постоянном технологическом и сервисном совершенствовании рынок IaaS довольно далек от насыщения. Это, в частности, проявляется в том, что сегодня арендой вычислительных мощностей все чаще интересуются компании СМБ (среднего и малого бизнеса).





1 | 2 | 3 Никита Цаплин: К концу 2017 года мы рассчитываем, что потребление виртуальных серверов в России составит не менее ₱10 млрд в год

Отчасти это явление связано с экономическим кризисом, подчеркивает Максим Березин, директор по развитию продаж облачных услуг компании «Крок»: «В сложившейся макроэкономической ситуации предприятия стремятся все больше непрофильных функций передать на аутсорсинг и сфокусироваться на основном бизнесе. В этом смысле аренда инфраструктуры (IaaS) становится оптимальным сценарием сокращения капитальных затрат и помогает оптимизировать операционную деятельность. Кроме того, IaaS позволяет снизить зависимость от ИТ-оборудования санкционных поставщиков, а сама облачная модель становится привлекательным сценарием импортозамещения. Среди наших заказчиков мы видим стабильное увеличение спроса на IaaS и дополнительные сервисы».

Согласно недавно проведенному опросу Forrester, корпоративный рынок России «созрел». Так, в крупном бизнесе более 90% респондентов знают про облачные услуги и 54,5% используют одновременно два и более типа облачных услуг. В малом бизнесе эти показатели составляют соответственно 70% и 43%.

Виртуальный сервер: плюсы без минусов

Как уже было сказано, это услуга аренды вычислительных ресурсов. В их объем обычно входят процессорные мощности, память и собственно устройства, используемые для хранения и считывания данных. С помощью специалистов компании-провайдера или самостоятельно заказчик «создает» конкретный виртуальный сервер в соответствии со своими нуждами.

О плюсах услуги размещения сервера в облаке говорилось неоднократно, однако вспомнить будет не лишним. Первым — и, возможно, основным для бизнеса — плюсом является значительное снижение затрат на содержание и поддержку вычислительных мощностей. Тут же стоит вспомнить уже ставшую классикой цитату Gartner: виртуальный сервер повышает КПД ресурсов до 85%, а общий объем издержек на электричество при этом падает на 80%.

Другим, не менее важным плюсом является то, что при использовании виртуального сервера собственный ИТ-отдел практически не задействуется, поскольку нет физических серверов, которых надо было бы обслуживать.

Следующие плюсы связаны с сервисной составляющей, предоставляемой компаниями – провайдерами данной услуги. Одним из них является, конечно, надежность резервного копирования, производимого точно в указанное в договоре время, четко и с гарантией. Кроме того, при восстановлении бэкапа с физического сервера оно может занять достаточно много времени, что приведет к простою и, как следствие, репутационным и материальным издержкам. При работе на виртуальном сервере для восстановления конкретного бэкапа достаточно обратиться к конкретной виртуальной машине, что, конечно, значительно ускоряет процесс восстановления данных.

О последнем в очереди, но не по значению плюсе использования виртуального сервера уже было упомянуто: это сокращение периода простоя. Поскольку виртуальный сервер не зависит от физического оборудования клиента, то при его поломке или обновлении необходимые компании вычислительные мощности продолжают работать, то есть, простоя не происходит.

Фокус на малый бизнес

Как уже было отмечено, и аналитики, и участники сектора отмечают повышение интереса к аренде вычислительных мощностей со стороны компаний малого и среднего бизнеса. Об этом говорит, к примеру, Никита Цаплин (RUVDS): «Если пару лет назад основную массу клиентов составляли физические лица и компании среднего и крупного бизнеса, то теперь осознание востребованности облачных сервисов очевидно в самых широких слоях потребителей. Сами сервисы также заметно прогрессируют — компании борются за клиента разнообразными системами тарификации, использованием передовых систем виртуализации и даже в оффлайне».

Соглашается с коллегой Сергей Самоукин, заместитель руководителя департамента облачных технологий компании Softline: «За последнее время на рынке появилось много новых игроков. В основном это компании, ориентированные на сегмент СМБ. У них стандартный перечень сервисов, но у каждого свой подход к автоматизации. То есть рынок СМБ становится более конкурентным».

Какие же факторы важны для небольшой компании, желающей перенести свои данные на виртуальный сервер? В первую очередь, это такие факторы как стоимость услуги, предоставляемый тестовый период, скорость интернет-соединения, характеристики самого оборудования, на котором работает провайдер. Затем клиенты обычно обращают внимание на частоту резервного копирования, скорость восстановления данных, период простоя и возможность динамического вертикального масштабирования.

Сравнение провайдеров виртуальных серверов

Провайдер (сайт) Город CPU Диск (R/W, MBps) Интернет (D/U, Mbps) Тестовый период (дней) Стоимость ( p /месяц) ruvds.com Москва 2,5 ГГц R, HDD: 722

W, HDD: 800 D: 668

U: 99 3 360 firstvds.ru Москва 2,6 ГГц R, HDD: 2192

W, HDD: 78 D: 97

U: 97 1 1 749 ultravds.com Москва 2,8 ГГц R, HDD: 718

W, HDD: 502 D: 244

U: 195 3 440 vps.house Москва 2 ГГц R, SSD: 429

W, SSD: 372 D: 418

U: 100 7 800 bigd.host Москва 2,8 ГГц R, HDD: 803

W, HDD: 546 D: 109

U: 71 4 469 ihor.ru Москва 2,4 ГГц R, SSD: 590

W, SSD: 115 D: 103

U: 114 3 1 625 incloud.ru Москва 3,5 ГГц R, HDD: 104

W, HDD: 116 D: 96

U: 94 1-3 1 160 1gb.ru Москва 2,2 ГГц R, HDD: 102

W, HDD: 91 D: 91

U: 58 10 780 cloudlite.ru Москва 2,2 ГГц R, HDD: 688

W, HDD: 486 D: 9

U: 9 - 1 800 neoserver.ru Москва 2,6 ГГц R, HDD: 39

W, HDD: 39 D: 85

U: 83 1 645

Источник: Хабрахабр, AlexeyKh, 2016

При этом сам автор этого своеобразного ранкинга оговаривается, что его оценка крайне субъективна и базируется исключительно на его представлении об «идеальном» виртуальном сервере. Также он отмечает, что многие провайдеры показывают достойные результаты.

Как же должен работать провайдер вычислительных мощностей, чтобы не затеряться в ряду подобных? «Если коротко, — рассуждает начальник отдела развития облачных проектов компании Caravan Андрей Листопад, — то ответ очень простой: быстро, дешево, качественно. А если серьезно, компания должна предлагать простой для понимания клиентов продукт по конкурентной цене, тогда пользователь ответит взаимопониманием. Сейчас большинство компаний лишь декларируют данные характеристики, но не каждому бизнесу удается быть замеченным пользователем».

Как видно, со временем ниша обещает стать весьма конкурентной, поскольку, как полагает г-н Самоукин, «нишевые игроки и облачные провайдеры на рынке услуг для SMB будут развивать именно автоматизацию, пытаясь продать эту ценность в enterprise-сегмент». Да, собственно, она конкурентна уже и сейчас: это видно и по качеству предоставляемых услуг, и по усилиям, предпринимаемым для «завоевания» клиента компаниями-провайдерами.