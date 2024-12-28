Выручка крупнейших ИБ-поставщиков выросла на треть в 2023 г, однако в дальнейшем темпы роста замедлятся. При этом наблюдается две противоположные тенденции. С одной стороны, рынок концентрируется в руках крупнейших провайдеров средств безопасности. С другой, увеличивается число небольших игроков и стартапов, которые также пытаются монетизировать уход с рынка иностранных вендоров. Согласно рейтингу CNews Security, выручка 100 крупнейших отечественных поставщиков решений в области информационной безопасности (ИБ) выросла на 30,7% до ₽361 млрд по итогам 2023 г. На топ-30 компаний пришлось 84% выручки всех участников исследования (₽304,9 млрд), в то время как годом ранее на тридцатку лидеров приходилось 82% выручки. Также немного увеличилось число крупных ИБ-компаний с оборотом более ₽1 млрд — c 48 до 51 участников.