Доля иностранных вендоров на российском рынке ИБ сократилась втрое

С 1 января 2025 г. в России вводится запрет на использование средств защиты информации из недружественных стран на объектах КИИ. Это привело к взрывному росту проектов импортозамещения в области ИБ в 2023 г. и появлению большого количества альтернативных решений от отечественных разработчиков. Однако уже с конца 2024 г. наблюдается замедление темпов роста. Рынок возвращается в «плановый» формат развития.

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CNews Security: Крупнейшие поставщики решений для защиты информации

№ 2023 № 2022 Название компании Выручка ИБ в 2023 г., млн ₽, c НДС Выручка ИБ в 2022 г., млн ₽, c НДС Рост выручки 2023/2022, в %
1 1 Лаборатория Касперского 47 736 36 439 31,0%
2 4 Газинформсервис 40 809 18 837 116,6%
3 3 Softline 34 240 23 428 46,1%
4 6 Positive Technologies 22 633 13 991 61,8%
5 5 Солар 17 300 14 400 20,1%
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В России более 50 ИБ-компаний с оборотом в миллиард рублей и более

Выручка крупнейших ИБ-поставщиков выросла на треть в 2023 г, однако в дальнейшем темпы роста замедлятся. При этом наблюдается две противоположные тенденции. С одной стороны, рынок концентрируется в руках крупнейших провайдеров средств безопасности. С другой, увеличивается число небольших игроков и стартапов, которые также пытаются монетизировать уход с рынка иностранных вендоров. Согласно рейтингу CNews Security, выручка 100 крупнейших отечественных поставщиков решений в области информационной безопасности (ИБ) выросла на 30,7% до ₽361 млрд по итогам 2023 г. На топ-30 компаний пришлось 84% выручки всех участников исследования (₽304,9 млрд), в то время как годом ранее на тридцатку лидеров приходилось 82% выручки. Также немного увеличилось число крупных ИБ-компаний с оборотом более ₽1 млрд — c 48 до 51 участников.

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На сетевую защиту пришлась четверть ИБ-расходов

На российском рынке изменилась структура затрат. Лидирующим сегментом стали средства сетевой защиты. Ранее здесь доминировали иностранные решения, но теперь появились десятки отечественных продуктов, и заказчики активно внедряют альтернативы. Рост также наблюдается по направлениям SIEM и сервисов безопасности, при этом доля затрат на защиту данных, наоборот, сокращается.

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CNews Security: Крупнейшие отечественные поставщики средств сетевой защиты

№ 2023 Название компании Сетевая защита, выручка 2023 г., в ₽млн Доля сетевой защиты в ИБ-выручке, в %
1 UserGate  7 173 90,0%
2 Код Безопасности 6 450 70,1%
3 Positive Technologies 3 947 17,4%
4 Гарда 2 285 29,4%
5 Innostage 2 042 17,2%
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Айдар Гузаиров
Innostage

Айдар Гузаиров, Innostage: Кибериспытания изменили компанию и меня лично

ИТ-компания Innostage стала первой в России, кто прошел кибериспытания на платформе Standoff Bug Bounty. Программа длилась полгода, и за это время Innostage удалось отразить 780 тысяч атак на свою инфраструктуру. Прохождение полугодовой программы подтвердил сертификат компании «Кибериспытания». Количество исследователей, пытавшихся взломать Innostage, превысило 950 человек, включая 4 Red team команды, победителей российских кибербитв. Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage, рассказал о том, как поменялась компания при таких испытаниях и что нового он узнал про кибербезопасность.

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Андрей Чапчаев
«ИнфоТеКС»

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

Андрей Чапчаев, генеральный директор «ИнфоТеКС» рассказал об успехах компании в 2024 году, о развитии индустриального направления, особенностях импортозамещения NGFW, участии в проекте «Цифровой рубль» и вкладе вендора в решение кадрового вопроса подготовки ИБ-специалистов.

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Виктор Сердюк
«ДиалогНаука»:

Виктор Сердюк, «ДиалогНаука»: Системный интегратор должен быть центром компетенций по ИБ для своих клиентов

Тема импортозамещения и защиты информации не перестает быть актуальной: на смену ушедшим с рынка западным компаниям приходят перспективные стартапы, многие организации переходят на отечественные аналоги средств информационной безопасности, а системные интеграторы осваивают новинки российских вендоров. CNews поговорил с генеральным директором системного интегратора «ДиалогНаука» Виктором Сердюком о том, как обстоят дела на рынке защиты информации сейчас.

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Вилионор Орехо
ОСК

Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны

Как устроена информационная безопасность (ИБ) крупнейшего судостроительного предприятия страны: каких ресурсов требует, какие средства защиты информации (СЗИ) использует, какой штат подразделения ИБ содержит, какие рутинные и экстренные задачи решает — обо всем этом рассказал Вилионор Орехов, начальник отдела ИБ департамента безопасности «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).

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Дмитрий Горелов
«Актив»

Дмитрий Горелов, «Актив»: Мы стараемся не конкурировать с игроками рынка, а дополнять их решения своими продуктами

В этом году компании «Актив» исполнилось 30 лет. Что определило и что будет определять развитие компании в дальнейшем? Об этом CNews побеседовал с управляющим партнером, коммерческим директором компании «Актив» Дмитрием Гореловым. Затронули такие темы как важность выстраивания долгосрочных партнерских отношений, выбор бизнес-подходов при продвижении продуктов и решений, принципы создания новых продуктов.

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Максим Степченков
RuSIEM

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть

Защита данных и информации — одна из главных задач, которую необходимо решить для создания цифрового суверенитета. После ухода с российского рынка западных вендоров и принятия ряда нормативных актов, сделавших защитные решения обязательными, отечественный рынок SIEM пришел в движение. О том, с какими сложностями столкнулись крупные игроки на пути импортозамещения и какие перспективы для них открыли западные санкции, CNews рассказал совладелец компании RuSIEM Максим Степченков.

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Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

DLP приносит результат, когда с ней грамотно работают и система правильно взаимодействует с инфраструктурой компании. Во-первых, потому что бизнес использует множество сервисов и ПО, данные из которых нужны DLP для точной настройки защиты. Во-вторых, потому что инфраструктура меняется, периметр размывается, и простая схема с контролем рабочих станций уже не учитывает всех факторов. Объясняет Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СёрчИнформ».

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Онлайн-офис с защитой: почему стоит перейти на VDR-решения

Когда сотрудники редактируют и хранят важные документы в общедоступных облачных хранилищах, чувствительная информация может стать доступной даже тем, кому она не предназначена. Ведь практика использования облачных сервисов часто предполагает, что к файлам может получить доступ любой, у кого есть соответствующая ссылка. Это открывает двери не только для случайных утечек, но и для целенаправленных атак злоумышленников.

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