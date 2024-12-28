Информационная безопасность 2024
28.12.2024
Доля иностранных вендоров на российском рынке ИБ сократилась втрое
С 1 января 2025 г. в России вводится запрет на использование средств защиты информации из недружественных стран на объектах КИИ. Это привело к взрывному росту проектов импортозамещения в области ИБ в 2023 г. и появлению большого количества альтернативных решений от отечественных разработчиков. Однако уже с конца 2024 г. наблюдается замедление темпов роста. Рынок возвращается в «плановый» формат развития.Читать полностью
CNews Security: Крупнейшие поставщики решений для защиты информации
|№ 2023
|№ 2022
|Название компании
|Выручка ИБ в 2023 г., млн ₽, c НДС
|Выручка ИБ в 2022 г., млн ₽, c НДС
|Рост выручки 2023/2022, в %
|1
|1
|Лаборатория Касперского
|47 736
|36 439
|31,0%
|2
|4
|Газинформсервис
|40 809
|18 837
|116,6%
|3
|3
|Softline
|34 240
|23 428
|46,1%
|4
|6
|Positive Technologies
|22 633
|13 991
|61,8%
|5
|5
|Солар
|17 300
|14 400
|20,1%
В России более 50 ИБ-компаний с оборотом в миллиард рублей и более
Выручка крупнейших ИБ-поставщиков выросла на треть в 2023 г, однако в дальнейшем темпы роста замедлятся. При этом наблюдается две противоположные тенденции. С одной стороны, рынок концентрируется в руках крупнейших провайдеров средств безопасности. С другой, увеличивается число небольших игроков и стартапов, которые также пытаются монетизировать уход с рынка иностранных вендоров. Согласно рейтингу CNews Security, выручка 100 крупнейших отечественных поставщиков решений в области информационной безопасности (ИБ) выросла на 30,7% до ₽361 млрд по итогам 2023 г. На топ-30 компаний пришлось 84% выручки всех участников исследования (₽304,9 млрд), в то время как годом ранее на тридцатку лидеров приходилось 82% выручки. Также немного увеличилось число крупных ИБ-компаний с оборотом более ₽1 млрд — c 48 до 51 участников.Читать полностью
На сетевую защиту пришлась четверть ИБ-расходов
На российском рынке изменилась структура затрат. Лидирующим сегментом стали средства сетевой защиты. Ранее здесь доминировали иностранные решения, но теперь появились десятки отечественных продуктов, и заказчики активно внедряют альтернативы. Рост также наблюдается по направлениям SIEM и сервисов безопасности, при этом доля затрат на защиту данных, наоборот, сокращается.Читать полностью
CNews Security: Крупнейшие отечественные поставщики средств сетевой защиты
|№ 2023
|Название компании
|Сетевая защита, выручка 2023 г., в ₽млн
|Доля сетевой защиты в ИБ-выручке, в %
|1
|UserGate
|7 173
|90,0%
|2
|Код Безопасности
|6 450
|70,1%
|3
|Positive Technologies
|3 947
|17,4%
|4
|Гарда
|2 285
|29,4%
|5
|Innostage
|2 042
|17,2%
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Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны
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