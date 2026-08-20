В Android внедрили защиту от россиян. Изуродован процесс ручной установки приложений – теперь он длится сутки вместо нескольких секунд

В Android внедрена новая система ручной установки сторонних приложений – в целях защиты она принудительно ставит 24-часовой тайм-аут. Установить ПО вручную можно будет только по истечении этого срока. Это удар по россиянам – многие нужные им приложения удалены из Google Play, и ставить их приходится в ручном режиме, скачивая АРК-файлы с сайта разработчиков.

24 часа – не срок

Владельцам устройств на базе ОС Android теперь придется ждать целый день, чтобы установить нужное им приложение, минуя Google Play и другие магазины, пишет профильный портал Android Authority. Подобное очень распространено – многих программ нет в сторах по тем или иным причинам, но пользователям они очень нужны.

По всей видимости, новшество не относится к сторонним магазинам, только к ручной установке. Раньше поставить программу не составляло труда – достаточно было скачать АРК-файл с ней внутри и запустить процесс установки, то теперь Google принудительно отложит этот процесс ровно на 24 часа. Компания делает это в целях защиты пользователей от вредоносного ПО, поскольку в АРК-файлах, скачанных откуда угодно, кроме магазинов приложений, могут быть опасные компоненты – вирусы, трояны и пр.

Что не менее важно, новшество будет распространяться и на ранее установленные сторонние приложения. К примеру, если пользователь захочет обновить одно или несколько из них, ему тоже придется ждать 24 часа.

Все познается в сравнении

Новая система защиты Google лишь кажется избыточно жесткой. На деле Google намеревалась превратить Android в iOS путем полного запрета ручной установки приложений – CNews писал об этом в августе 2025 г. Решение моментально вызвало критику мирового сообщества, поскольку подобная открытость – то немногое, что отличает современную Android от программной платформы Apple, где никакое самовольство не разрешено.

Alexander London / Unsplash ОС Android моментально стала менее удобной для сотен миллионов пользователей

Такое приводит к тому, что удаление приложения из App Store лишает возможности пользоваться ею. Россияне в полной мере ощущают это на себе с весны 2022 г., когда Apple начала удалять отечественный софт из своего каталога под предлогом поддержки санкций.

Подобное продолжается до сих пор – к примеру, летом 2026 г. из App Store исчезли все приложения холдинга VK, включая нацмессенджер «Макс».

После волны критики Google отменила решение по превращению Android в клона iOS, пообещав доработать идею. Судя по всему, 24-часовое ожидание – это то, что она придумала вместо тотального запрета на ручную установку ПО.

Удар по россиянам

Новая стратегия безопасности Google непременно ударит по россиянам, поскольку Google, как и Apple, повадилась удалять российские приложения из своего магазина Play. Один из недавних примеров – исчезновение всех программ VK и некоторых сервисов маркетплейса Ozon из Google Play. Их по-прежнему можно скачать из сторонних магазинов, например, RuStore, но это дополнительные неудобства.

Также в Google Play в настоящее время нет приложений Сбербанка, «Т-Банка», «Авито» и многих других российских компаний. Многие из них предлагают скачать АРК-дистрибутивы фирменных приложений со своих веб-сайтов, но теперь их установка будет принудительно отложена на 24 часа.

Также миллионы россиян устанавливают на свои смартфоны приложения, позволяющие им продолжать пользоваться любимыми зарубежными сервисами. Многие из них не представлены в Google Play и других магазинах, и приходится ставить их вручную.

Когда ждать

Пока нет ясности, оставит ли Google возможность отключения функции 24-часового ожидания. Также пока нет информации, будет ли она распространяться на все приложения без исключения, или же можно будет временно отключить ее для разовой установки пакета сторонних программ.

Первыми, на ком Google опробует новую систему защиты, станут жители Бразилии, Индонезии, Сингапура и Таиланда – в этих странах она заработает в сентябре 2026 г. На весь мир обновление распространится в начале 2027 г.