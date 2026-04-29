Экономика рунета выросла за год на треть, но темпы роста замедлились

Экономика рунета увеличилась в 2025 г. на 30%. Темп роста высокий, но он заметно ниже, чем в 2023 и 2024 гг. Начало 2026 г. подтверждает наметившийся тренд.

Экономика рунета по итогам 2025 г. выросла на 30% по отношению к 2024 г., до 38,3 трлн руб., приводят «Ведомости» результаты исследования Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

На 1 млн увеличилось количество пользующихся интернетом россиян (старше 12 лет) и составило 105 млн человек, то есть 86% населения России.

Стоимость российских компаний рунета выросла на 47% и достигла $91 млрд. В число крупнейших игроков, как указано в исследовании, вошли «Яндекс», Ozon, RWB, Avito и Cloud.ru.

ИКТ уступает электронной коммерции

Больше всего в 2025 г. заработал сегмент электронной торговли — 23,2 трлн руб. или 60% от общего объема. Показатель на 40% больше, чем годом ранее.

Электронная коммерция в рунете растет значительно быстрее ИКТ

На информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) пришлось 35% — 13,7 трлн руб. И рост здесь значительно ниже — 17% год к году. Это предварительные данные, отметили исследователи, включающие разработку ПО, консультационные и другие услуги (7,6 трлн руб.); производство компьютеров, электронных и оптических изделий (3 трлн руб.); деятельность в сфере телекоммуникаций (1,7 трлн руб.) и в области информационных технологий (1,4 трлн руб.).

Софтверный сегмент в 2025 г. вырос на 22,5% (1,5 трлн руб.), ИT-сервисы — на 13,6% (1,4 трлн руб.), отрасль аппаратного обеспечения — на 17,2% (970,7 млрд руб.), ИИ-оборудования — на 24,6% (112,1 млрд руб.). Сегменты сетевого оборудования (219,6 млрд руб.) и систем хранения данных (СХД, 175,3 млрд руб.) остались на прежнем уровне.

Доля направления рекламы и продвижения составила 1,57 трлн руб. при росте год к году на 27,6%.

Пиратское медиапотребление в стране оказалось вдвое выше легального, по словам Алексея Бырдина, гендиректора ассоциации «Интернет-видео» (входят онлайн-кинотеатры, в том числе «Иви», Okko, «Кион», Amediateka, Start). Дистрибуторы цифрового контента (онлайн-видео, музыка, игры и книги) заработали в 2025 г. 290 млрд руб. Эта цифра была бы на 500 млрд руб. больше, если бы пиратское медиапотребление конвертировалось в легальное, гипотетически предполагает Бырдин.

Тренд на снижение темпов роста

В целом озвученные цифры выглядят вполне закономерным и реалистичным отражением текущих макроэкономических условий, сказал Ведомостям” заместитель директора научно-исследовательского Центра стратегического анализа Высшей школы современных социальных наук МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин.

В 2023 и 2024 гг. рост экономики рунета был больше — 40%, приводит «Интерфакс» данные РАЭК. В I квартале 2026 г. также заметно снижение темпов роста. Так, выручка электронной коммерции в январе выросла на 11% против 47% годом ранее, в феврале — 21% против 38%, в марте — 16% против 47%.

«2025 г. может стать точкой перехода от периода быстрого экстенсивного роста к более зрелой стадии развития цифровой экономики. Несмотря на внушительные показатели, динамика рынка постепенно меняется: если в предыдущие годы драйвером выступало быстрое расширение аудитории и ускоренный рост цифрового потребления, то теперь рынок все заметнее приближается к насыщению», — считает генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев.

Анна Любавина

