Гигантский ритейлер электроники превращается в Wildberries. Теперь он торгует куртками и сумками

«М.Видео» запустил продажи одежды и аксессуаров к ней. Компания, которая десятилетиями торговала телевизорами, холодильниками, телефонами и прочей техникой, отныне предлагает покупателям сумки, куртки, футболки и зонты с очками – пока только в онлайне. По совпадению за несколько дней до этого во главе «М.Видео» встал бывший совладелец Wildberries – маркетплейса, в котором одежда и аксессуары продаются в ассортименте и больших количествах.

Новое направление

Ритейлер «М.Видео» открыл новое направление деятельности. Отныне он торгует куртками, футболками, майками, свитерами, рюкзаками, сумками и зонтиками вместе с солнечными очками, сообщили CNews представители компании.

Редакция CNews нашла на сайте компании отдельный раздел «Одежда и аксессуары». В числе прочего у него есть подраздел «Обувь», но к моменту выпуска материала он пустовал.

Новую категорию товаров «М.Видео» рассматривает исключительно как новое отдельное направление. Компания намерена расширять этот ассортимент. «Выход в fashion-сегмент отражает стратегию компании по развитию мультикатегорийной платформы и усилению присутствия в повседневных покупательских сценариях. Новая категория формируется как полноценное направление – от базовой и повседневной одежды до сезонных коллекций и аксессуаров. Основной фокус сделан на наиболее востребованных сегментах, формирующих регулярный спрос», – заявили CNews представители «М.Видео».

«М.Видео» образца 2026 года

Пока нет данных, планирует ли компания отдать часть площадей своих магазинов под продажи курток и маек – купить их в настоящее время можно исключительно на сайте «М.Видео». CNews обратился с вопросом об этом к представителям «М.Видео», но они отказались от комментариев.

С чего все начиналось

«М.Видео» всегда был ритейлером техники и электроники. В этом направлении компания работала с начала 1990-х годов и со временем стала одним из крупнейших игроков в этой сфере. Сейчас основную конкуренцию в офлайн-рознице ей составляет DNS, а в онлайн-ритейле – DNS и «Ситилинк», а также основные маркетплейсы.

Ранее «М.Видео» также конкурировала с магазинами «Эльдорадо». Соперничество прекратилось в 2018 г., когда появилась объединенная группа «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео» У «М.Видео» обширная сеть офлайн-магазинов по всей России

К 2026 г. компания «М.Видео» осталась одним из последних игроков на рынке офлайн-ритейла техники, основанным в 1990-х годах. Другие сети, например, «Техносила», «Партия» и «Белый Ветер», давно прекратили свое существование.

Также в 2006 г. на российский рынок вышла немецкая сеть Media Markt, но она продержалась недолго – в 2018 г. компания покинула Россию. Как сообщал CNews, более 40 своих магазинов она передала «М.Видео» в обмен на 15% ее акций, доплатив при этом 258 млн евро.

К чему все пришло

К началу 2025 г. бизнес «М.Видео» переживал не лучшие свои времена. Компания накопила многомиллиардные убытки, и даже появилась вероятность ее продажи и закрытия значительной части ее магазинов.

В марте 2025 г. ритейлер получил почти 12 млрд руб. от инвесторов. Общая сумма докапитализации на первую половину 2025 г. составила 30 млрд руб.

Не исключено, что следом за одеждой и обувью в каталоге «М.Видео» появятся и другие товары из классических маркетплейсов

В августе 2025 г. стало известно, что китайский онлайн-ритейлер JD станет косвенным совладельцем «М.Видео». А спустя месяц акции «М.Видео» обвалились почти на 25%. Это произошло на фоне объявления о новой допэмиссии. Над акционерами нависла угроза колоссального размытия долей – почти в 10 раз.

Сделать свой Wildberries, с техникой и кроссовками

Во второй половине 2025 г. изменилось кое-что еще. В августе 2025 г. в «М.Видео» пришел Владислав Бакальчук – бывший муж самой богатой женщины России Татьяны Ким и экс-совладелец маркетплейса Wildberries. Последний активно продает одежду и аксессуары наряду с десятками других видов товаров.

Бакальчук был назначен на пост главного исполнительного директора «М.Видео». В его обязанности вошла цифровая трансформация розничной сети, которая годами ориентировалась на офлайн-продажи. Важно подчеркнуть, что поначалу в «М.Видео» скрывали его должность.

В середине марта 2026 г. Бакальчук стал генеральным директором «М.Видео». Сразу же после этого ритейлер запустил направление, в котором один из основных его конкурентов – Wildberries.

Напомним, в апреле 2025 г. у Бакальчука через суд забрали его 1-процентную долю в Wildberries. Эта история сопровождалась, в числе прочего, перестрелкой в центре Москвы.

Новое направление бизнеса по продаже одежды и аксессуаров «М.Видео» намерена развивать именно в формате классического маркетплейса, с привлечением сторонних продавцов. По этой схема работает, в том числе, Wildberries.

«По мере подключения новых селлеров (продавцов – прим. CNews) ассортимент категории будет последовательно расширяться, охватывая дополнительные сегменты и ценовые предложения», – заявили CNews представители «М.Видео».