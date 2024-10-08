Бизнес заставят объяснять цели массовых обзвонов под угрозой блокировки звонков

Согласно новому законопроекту, компании и ИП не смогут больше совершать анонимные обзвоны граждан. Операторы связи должны будут каждый раз извещать абонента кто и зачем ему звонит или заблокировать вызов, если у него нет информации. Для граждан такое информирование должно быть бесплатным.



Законопроект от Минцифры

Минцифры разработало проект федерального закона, который обяжет компании сообщать оператору связи о целях массового обзвона. Оператор должен будет предоставить информацию о том, кто и зачем звонит, абоненту. В отсутствие такой информации звонки будут блокироваться. Об этом CNews сообщили представители ведомства. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Это нужно для того, чтобы граждане видели, кто и зачем им звонит, — говорится в сообщении министерства. — У некоторых операторов уже есть сервисы, которые позволяют определить, кто совершает обзвон. Важно, чтобы эта функция была доступна для всех абонентов на постоянной основе».

О разработке законопроекта в апреле этого года рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. Он сказал, что запрет собираются ввести на рекламные обзвоны, особенно если они проводятся роботами. Чиновник сказал, что у абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам и дальше возникнет вопрос, как быть с мессенджерами, потому что распространение спама и мошенничество переместились в них.

Как будет работать механизм

Компании, совершающие звонки абонентам мобильной сети, особенно массового характера, будут обязаны сообщить своему оператору, кто они и зачем звонят.

Эти данные автоматически передадутся от оператора к оператору, и на телефоне абонента отобразится маркировка звонка, благодаря которой он сможет отличить полезные звонки от нежелательных.

Freepik Все звонки бизнеса гражданам будут маркировать, а немаркированные блокировать

Информировать об инициаторе и целях вызова, то есть маркировать звонок, будет оператор связи на основе полученной от компании — инициатора обзвона. При этом в проекте закона указано: «Осуществление массовых вызовов в целях распространения рекламы не допускается».

Критерии массовых звонков, правила передачи сведений и порядок осуществления маркировки в законопроекте не обговариваются. Там говорится, что все это будет определять Правительство России.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает меры, направленные на сокращение спам-звонков и SMS-сообщений, которые направляются абонентам без их согласия. По информации ФАС, такая реклама и сейчас запрещена законом «О рекламе», но в течение нескольких последних лет подобные нарушения являются самыми распространенными. Так, в 2023 г. реклама по сетям связи без согласия абонента составила 31,4% от всех выявленных службой нарушений закона «О рекламе».

В конце 2022 г. в России была запущена система «Антифрод», которая должна выявлять звонки, совершенные мошенниками с подменных номеров. До 1 марта этого года к ней должны были подключиться все российские операторы связи. Как сообщил Шадаев, к настоящему времени к системе подключилось 90% операторов России, закончить подключение Минцифры рассчитывает к концу 2024 г.

Что получит абонент

В случае принятия и исполнения этого закона, граждане перестанут получать анонимные звонки от юрлиц или ИП. Каждый раз, когда поступит вызов, на экране телефона можно будет видеть, кто звонит.

Причем, согласно положениям законопроекта, платить за это не придется: «Телефонные вызовы в сети связи общего пользования, осуществляемые абонентами – юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями, а также массовые телефонные вызовы, допускаются при условии информирования на безвозмездной основе абонента».

Более того, проект закона предусматривает право абонента «предоставить оператору подвижной радиотелефонной связи отказ от получения любых массовых вызовов, либо перечень юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, инициирующих вызовы, которые оператор связи обязан пропускать».

Пожаловаться на несоблюдение норм этого закона можно будет через «Госуслуги».

Спам уже запрещен законом

Каждый месяц только крупнейшие мобильные операторы блокируют в среднем до 0,5 млрд нежелательных звонков. Такие вызовы часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями, отметили представители Минцифры.

В апреле 2024 г. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о введении штрафов до одного млн руб. за спам-звонки от роботов и автоинформаторов.

Действующее законодательство разрешает распространение рекламы только с предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

За нарушение этих требований устанавливается штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб. и для юрлиц — от 300 тыс. до одного млн руб.

Главными спамерами в 2023 г. стали банки и микрофинансовые организации — жалобы на них составляют 33% от всего объема обращений граждан в ФАС. На втором месте — разного рода услуги (25%), на третьем — медицина (11%).

Рост числа спам-звонков

В России, несмотря на все усилия операторов связи и властей, постоянно растет количество спам-звонков, отвлекающих россиян от их повседневных дел. Как сообщили CNews в «Мегафоне», менее чем за год нежелательных звонов стало на треть больше, и исчисляются они не в тысячах и даже не в сотнях тысяч, а в десятках миллионов в месяц.

Для примера, в январе 2023 г. рекламщики, пытались позвонить россиянам 28,5 млн раз – это примерно по одному звонку на каждого пятого гражданина России. К августу 2023 г. их стало 48,5 млн, то есть прирост составил 35%, гласит статистика «Мегафона». Это лишь те звонки, которые оператору удалось отфильтровать, то есть до абонентов спамеры не дозвонились. К тому же статистика не учитывает звонки мошенников, только рекламщиков, к тому часть звонков все же достигают своей цели, то итоговое их количество, вероятнее всего, намного более впечатляющее.

Опрошенные изданием CNews эксперты также говорят о том, что нежелательных звонков в России с начала 2023 г. стало больше – по их подсчетам, прирост находится в пределах 40%. В качестве основной причины они называют массовые утечки информации в России. Действительно в 2022 и 2023 гг. сливов происходило так много, что они уже становятся едва ли не нормой, ежедневной рутиной. Очень часто в утекших непреднамеренно или проданных специально базах данных содержатся имена и номера сотовых телефонов россиян – это все, что нужно спамерам.

По данным «Лаборатории Касперского», 63% входящих вызовов с неизвестных номеров оказываются спамом. Российские власти пытаются бороться с телефонным спамом путем придумывания новых законов даже не годами. CNews писал об их инициативах и в 2013 г., и в 2022 г. Но пока это не работает – доходит до того, что жертвами спамеров становятся даже работники государственных ведомств, занимающие высокие посты.

Согласно данным Минцифры, российские операторы и так каждый месяц блокируют полмиллиарда спам-звонков. Но опыт определения звонящего должен стать шире, чтобы абоненты могли отличать нужные звонки от информационного мусора и мошенников.