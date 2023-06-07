Американец продал пиратского «железа» Cisco на $100 млн школам, больницам и армии США

Как продать контрафактное «железо» на $100 млн

Предприниматель из США на протяжении почти 10 лет снабжал своих клиентов контрафактной продукцией Cisco. В числе покупателей – американские школы, больницы, государственные и военные структуры. Совокупная выручка от незаконной деятельности бизнесмена превысила $100 млн. Об этом сообщил The Register со ссылкой на материалы Министерства юстиции США.

По данным ведомства, 39-летний житель Майами (Флорида, США) Онур Аксой (Onur Aksoy) в период с 2013 по 2022 г. зарегистрировал не менее 19 компаний в Нью-Джерси (США) и во Флориде. Он также запустил 15 и 10 магазинов на торговых площадках Amazon и eBay соответственно. Посредством этих платформ мужчина продал «десятки тысяч» единиц некачественного или вовсе неисправного сетевого оборудования, которое представляло собой имитацию продукции компании Cisco.

В США продукция импортировалась из КНР и Гонконга. «Начинка» многих из поставленных таким образом устройств на поверку оказалась основанной на пиратском программном обеспечении Cisco. «Железо» доставлялось в упаковке, практически неотличимой от оригинальной и содержавшей фирменные логотипы и наклейки Cisco. Документы на продукцию также были оформлены таким образом, чтобы не вызывать подозрений в их официальности, отмечает ведомство.

Фото: Cisco Американец заработал $100 млн на торговле контрафактом Cisco

Реализованное Аксоем сетевое оборудование значительно уступало оригинальному «железу» Cisco в качестве. Подделки отличались низкой производительностью и быстро выходили из строя. В отдельных случаях, как отмечает Минюст, эксплуатация такого оборудования оборачивалась для покупателей ущербом в десятки тысяч долларов.

Бизнес предприимчивого американца по импорту и перепродаже контрафакта в общей сложности заработал по меньшей мерее $100 млн. Большую часть этой суммы Аксой вывел из принадлежавших ему фирм на собственные счета.

Когда таможня и юристы Cisco не преграда

Деятельность бизнесмена привлекла к себе внимание Службы таможенного и пограничного контроля США. Американские таможенники в период с 2014 по 2022 г. конфисковали всего 180 партий контрафактного товара, получателем которого выступали компании, принадлежащие Аксою. Впоследствии мужчина предпринимал попытки растаможить задержанные партии по подложным документам на имя некоего Дэйва Дердена (Dave Durden).

Приток контрафактного сетевого оборудования в США не остался незамеченным со стороны Cisco. В 2014-2019 гг. компания неоднократно направляла в адрес юридических лиц, фактически контролируемых Аксоем, требования о прекращении противоправных действий (cease and desist letters). Как минимум в двух случаях из семи компании реагировали на запросы Cisco отправкой поддельных документов, оправдывающих их деятельность, утверждает Минюст.

Несмотря на давление со стороны таможенников и юристов Cisco Аксой как ни в чем не бывало продолжал осуществлять импорт и незаконную торговлю контрафактным сетевым оборудованием. При этом он не предпринимал каких-либо попыток скрыть свою деятельность и даже не удосужился сменить поставщиков.

Сколько веревочке не виться

В июле 2021 г. правоохранительные органы нагрянули с обыском на один из складов бизнесмена и изъяли немногим меньше 1,2 тыс. единиц контрафактной продукции. Розничная цена конфискованного, по оценке властей США, превысила $7 млн.

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Примечательно, что после этого Аксой оставался на свободе вплоть до июня 2022 г. Затем мужчину арестовали по обвинению в сговоре с целью сбыта контрафактных товаров и совершении мошенничества с использованием почты и электронных средств связи; в совершении мошенничества с использованием почты и электронных средств связи, а также в сбыте контрафактных товаров.

Что будет дальше

Обвиняемый просил о смягчении обвинения в обмен на признание собственной вины. В соответствии с соглашением о признании вины Аксою грозит тюремное заключение на срок от 48 до 78 месяцев (от четырех до шести с половиной лет). Кроме того, документ предусматривает штраф на сумму $15 млн из нелегально заработанных средств, а также выплату компенсации пострадавшим от деятельности фирм Аксоя клиентам.

Суд по делу Онура Аксоя состоится 6 ноябре 2023 г.

Враг внутри

В августе 2021 г. CNews писал о том, что суд в США отправил бывшего старшего директора Cisco по работе с поставщиками Притхвираджа Бхикху (Prithviraj Bhikha) в тюрьму на 3,5 года, а также конфисковал его калифорнийскую недвижимость. Высокопоставленный сотрудник получал «откаты» и незаконно оказывал Ciscoс услуги на миллионы долларов, используя для этого подставную фирму.

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В 2002 г. экс-вице-президент компании Роберт Гордон (Robert Gordon) признал себя виновным в хищении у Cisco $50 млн. Используя свое служебное положение, в 1999 г. он незаконно вывел принадлежащие компании акции и активы на свои счета в офшорных банках на Багамах.