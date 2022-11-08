«Дочка» Softline выпустила целую кучу отечественных серверов в различных форм-факторах

Inferit (ранее Softline Computers) выпустила серию серверов для российских компаний. В большинстве своем это стоечные решения форматов от 1U до 4U включительно, но также есть и несколько башенных моделей. Многие серверы рассчитаны на подключение большого количества накопителей с горячей заменой, что делает их пригодными для использования в качестве сетевого хранилища.

Российские серверы на замену иностранным

Отечественная компания Inferit, входящая в ГК Softline и до сентября 2022 г. называвшаяся Softline Computers, сообщила CNews об анонсе полноценной линейки серверов, которые она будет выпускать под своим брендом. Целевая аудитория новых моделей – это коммерческий сегмент.

По заверениям разработчика, основу каждого сервера составляет актуальное «железо» ведущих мировых производителей. На вопрос CNews, кто именно является производителем и поставщиком комплектующих для серверов, и есть ли среди них российские компании, представители Softline на момент публикации материала ответить не смогли.

Форм-факторы на любой вкус

Разрабатывая свою линейку серверов, Inferit сосредоточилась на стоечных моделях, уделив им максимум внимания и отодвинув башенные версии на второй план. Открывает модельный ряд линейка серверов форм-фактора 1U. Эти сверхкомпактные серверы, по словам представителей разработчика, предназначены в первую очередь для компаний малого и среднего бизнеса.









За ними следуют модели 2U, занимающие в два раза больше места в стойке и нацеленные на использование в промышленных задачах. От устройств 1U они отличаются увеличенным объемом оперативной памяти. Суммарная емкость хранилища данных тоже выше.

Стоимость серверов напрямую зависит от выбранной модели. Например, Inferit RS208 на момент публикации материала оценивался в 456,9 тыс. руб., согласно официальному сайту Softline.

RS208 – это 2U-сервер, фронтальная панель которого способна разместить до восьми накопителей с интерфейсом SAS или SATA в формате 2,5/3,5 дюйма с возможностью горячей замены. Опционально возможна установка четырех накопителей SAS/SATA и такого количества 2,5-дюймовых SSD U.2 NVMe.

Inferit RS208

На задней панели данного сервера расположено два отсека под 2,5-дюймовые накопители, оба с поддержкой горячей замены. Внутри корпуса есть еще четыре 2,5-дюймовых слота для SSD-накопителей, один из которых при необходимости можно заменить оптическим приводом.

Когда нужны действительно большие серверы

Серия Inferit 3U состоит из серверов, называемых представителями Inferit гибридными. За счет своих размером (они втрое крупнее 1U) их можно использовать и в качестве хранилища данных (в них уместится немало носителей информации), и для вычислений. На их основе также можно строить полноценные вычислительные кластеры.

3U-серверы Inferit вмещают много накопителей. A 4U - еще больше

Для примера, сервер Inferit RS316 формата 3U стоит 924,9 тыс. руб. и позволяет разместить до 16 3,5/2,5-дюймовых накопителей SAS/SATA или восемь накопителей таких же размеров одновременно в с восемью SSD U.2 NVMe. Горячая замена – в наличии. Тыльная панель сервера открывает доступ к еще двум отсекам для 2,5-дюймовых твердотельных накопителей SAS/SATA с поддержкой горячей замены. Внутри корпуса возможна установка трех 2,5-дюймовых SSD с интерфейсом SAS/SATA и тонкого оптического дисковода.

Некоторые модели серверов Inferit уже поступили в продажу

Завершает модельный ряд стоечных серверов полноразмерные 4U-серверы. Это профессиональные решения с максимальной вместительностью для размещения жестких дисков. Также в них можно устанавливать SSD-накопители с поддержкой NVMe.

Дополнительные предложения

Каталог башенных серверов включает модели 4306 и 4312. Подробности о них к моменту выхода материала Inferit не раскрывала. Также компания выпустила линейку графических станций, где подбор комплектующих осуществляется индивидуально под запросы клиента.

Башенное решение с индексом RS4312

Каждый сервер получает гарантию Inferit сроком на 36 месяцев. Компания гарантирует оперативный ремонт в АСЦ или на производстве, покрытие всех расходов на логистику, а также оперативный ответ на заявки по гарантийным случаям – в течение восьми часов после обращения.

Про пользователей тоже не забыли

Подавляющее большинство обычных потребителей не нуждаются в сервере, стоечном или башенном. Для них у Inferit есть решения другого класса – ноутбуки на процессорах Intel с высокоскоростными SSD-накопителями, достаточным объемом оперативной памяти и процессорами Intel.

Ноутбук Inferit Nova

На октябрь 2022 г. в ассортименте Inferit было три ноутбука – два с экранами 15,6 дюйма и один 14,1-дюймовый. Первые два работают на CPU Intel 11 поколения, а третий – на процессоре 10 поколения. Поставляются ноутбуки без операционной системы. Это сделано, во-первых, для снижения цены, во-вторых, для предоставления пользователю свободы выбора нужной ему программной платформы. На лэптопы Inferit можно установить современные ОС Windows или почти любой из существующих дистрибутивов Linux.

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