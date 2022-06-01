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Силовики и коллекторы получат доступ к персональным данным россиян по номерам их мобильников

В России создается новая система проверки данных владельцев мобильных номеров телефонов, получить доступ к которой смогут, помимо банков и Росфинмониторинга, силовые структуры и коллекторы. Операторов заставят подключиться к ней, но они резко против.

Доступ силовиков к персональным данным россиян

Центробанк России (ЦБ) намерен предоставить силовикам и коллекторам возможность пользоваться новой системой проверки мобильных номеров телефонов россиян, пишет «Коммерсант». Первоначально предполагалось, что доступ к ней будет лишь у банков и у платежных систем.

В данном случае речь идет о разрабатываемой единой информационной системе проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА). Расширение списка структур, которые будут иметь к ней доступ, прописано в новой версии законопроекта по ее созданию.

Система представляет собой шлюз, то есть в ней самой данные об абонентах не хранятся. Через шлюз допущенные к нему пользователи смогут подавать запросы операторам связи, а те будут предоставлять им данные об абонентском номере, ФИО его владельца, серии и номере паспорта. Если речь идет о корпоративном клиенте, то операторы предоставят по запросу все данные, указанные при регистрации SIM-карты.

Сам законопроект существует достаточно давно – над его созданием работала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, и на рассмотрение в Госдуму он был внесен еще 20 июля 2018 г. Рассмотрение документа идет крайне медленно по современным меркам – первое чтение он прошел лишь в марте 2019 г., спустя почти год после внесения. До второго чтения на момент публикации материала он добраться не успел.

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Данные абонентов российских операторов связи выгрузят в новую систему

Законопроект преследует две основные цели. Под первой подразумевается борьба с телефонным мошенничеством, а под второй – «упрощение идентификации клиентов банков с помощью номера телефона». Пользоваться системой можно будет на платной основе.

Поправки Центробанка

Подготовленная ЦБ новая версия законопроекта предлагает гораздо более широкий перечень организаций и ведомств, которым будет предоставлен полный доступ к ЕИС ПСА. В перечне пользователей базы числятся сам Центробанк наряду с Росфинмониторингом и рядом коммерческих банков. К ним присоединились операторы платежных систем, коллекторы, операторы связи, российские силовые структуры, а также бюро кредитных историй.

Действующие на территории России операторы связи должны будут в обязательном порядке подключиться к ИСА ПСА. На них также ляжет обязанность по проверке актуальности данных в своих базах данных абонентов и оперативному внесению в них изменений.

Представители Банка России подтвердили изданию, что регулятор в настоящее время занят подготовкой законопроекта о создании ЕИС ПСА ко второму чтению в Госдуме. На момент публикации материала дата его проведения назначена не была. Регулятор отметил также, что над законопроектом в целом и над списком пользователей системы он работает совместно с «другими заинтересованными ведомствами». Перечислять их он не стал.

Две схожие системы

В России ведется разработка еще одной системы по противостоянию телефонному мошенничеству, то есть, в некотором роде, аналог грядущей ЕИС ПСА. Над ней трудится Роскомнадзор, и она нужна в первую очередь для борьбы с рынком «серых» SIM-карт.

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Данная система базируется на поправках к закону «О связи» от декабря 2020 г., которые обязывают всех корпоративных клиентов операторов связи регистрировать конечных пользователей в системе ЕСИА на «Госуслугах». Роскомнадзор со своей стороны осуществляет контроль над исполнением операторами данного требования законодательства. CNews писал, что эти требования могут привести к блокировкам миллионов SIM-карт.

Российское Минцифры не считает, что ЕИС ПСА является копией системы Роскомнадзора. «Создание такой системы считаем обоснованной, – заявили CNews представители ведомства. – Ее опции не дублируют функционал системы Роскомнадзора, которая создавалась для борьбы с "серыми" SIM-картами: абоненты должны подтверждать актуальность паспортных данных, на которые оформлена сим-карта. Эти данные Роскомнадзор не передает в другие ведомства, а анализирует информацию и блокирует "бесхозные" SIM-карты, чтобы их не могли использовать телефонные мошенники».

Представители Минцифры сообщили CNews, что министерство «поддерживает создание системы информационного обмена между операторами связи и кредитно-финансовыми организациями». «Это позволит сократить количество случаев мошенничества, когда злоумышленники используют чужие телефонные номера», – добавили они.

В Минцифры считают, что новая система ЕИС ПСА отличается по своим возможностям от разработки Роскомнадзораю. «Система не предполагает обработку персональных данных, все запросы и ответы будут направляться в зашифрованном виде, – рассказали CNews в министерстве. – Госорган или банк, который отправил запрос в систему, сможет узнать оформлен этот номер на абонента или нет».

Операторы против

Операторы связи, по информации «Коммерсанта», не желают подключаться к ЕИС ПСА. Так, в Tele2 сказали изданию, что в нынешних условиях операторы обмениваются с банками информацией об абонентах по прямым договорам, в которых нет пункта о передаче персональных данных. «Создание посредника избыточно и порождает риски компрометации сведений об абонентах», – заявили представители Tele2, подчеркнув, что подключении к ЕИС ПСА приведет к дополнительным расходам.

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Схожее мнение высказывают в «Вымпелкоме» («Билайн») и «Мегафоне». Его представители назвали «необоснованно широким» список сведений об абоненте, который придется передавать в ЕИС ПСА.

Эльяс Касми

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