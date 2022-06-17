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Разработчики «Артвелл» придумали технологии экстренного импортозамещения

Перед многими компаниями стоит задача перейти на российское ПО. В этом готова помочь компания «Артвелл», которая более 14 лет помогает заказчикам внедрять передовые ИТ-технологии.

ИТ-компания «Артвелл» проводит внедрение технологии искусственного интеллекта, разработку MDM, систем электронного документооборота, сайтов и внутренних порталов. Компания с 2008 г. реализует информационные системы, используя только открытый исходный год, свободно распространяемое программное обеспечение и российское ПО.

Примеры внедрений

Как выяснил CNews, «Артвелл» внедрила искусственный интеллект для автоматического мониторинга изменения цен на товары, для разбора обращений граждан, мониторинга нарушений. Также ИИ используется в интернет-магазинах (позволяет сводить прайс-листы поставщиков в единую БД) и туризме (можно комбинировать в турах «землю» и «воздух»). Стоит отметить, что «Артвелл» занял 1 место в области автоматизации туристической отрасли в РФ.

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За почти 14 лет работы на ИТ-рынке компания «Артвелл» реализовала ряд успешных проектов.

Также «Артвелл» реализовала технологию искусственного интеллекта (ИИ) для информационной системы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка («Росалкогольрегулирование»).

Не только ИИ

За почти 14 лет работы на ИТ-рынке компания реализовала ряд успешных проектов. В их числе:

Карта импортозамещения

Компания предлагает набор технологий для импортозамещения:

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О компании
Согласно официальному сайту, первоначально ИТ-компания «Артвелл» занималась созданием и продвижением сайтов; впоследствии она превратилась в системного интегратора. В компании работает более 120 сотрудников. Среди ее услуг — тестирование ПО, разработка баз данных, реклама и PR и др. Презентация: https://artwell.ru/upload/ARTWELL.pdf

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