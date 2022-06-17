Разработчики «Артвелл» придумали технологии экстренного импортозамещения
Перед многими компаниями стоит задача перейти на российское ПО. В этом готова помочь компания «Артвелл», которая более 14 лет помогает заказчикам внедрять передовые ИТ-технологии.
ИТ-компания «Артвелл» проводит внедрение технологии искусственного интеллекта, разработку MDM, систем электронного документооборота, сайтов и внутренних порталов. Компания с 2008 г. реализует информационные системы, используя только открытый исходный год, свободно распространяемое программное обеспечение и российское ПО.
Примеры внедрений
Как выяснил CNews, «Артвелл» внедрила искусственный интеллект для автоматического мониторинга изменения цен на товары, для разбора обращений граждан, мониторинга нарушений. Также ИИ используется в интернет-магазинах (позволяет сводить прайс-листы поставщиков в единую БД) и туризме (можно комбинировать в турах «землю» и «воздух»). Стоит отметить, что «Артвелл» занял 1 место в области автоматизации туристической отрасли в РФ.
Также «Артвелл» реализовала технологию искусственного интеллекта (ИИ) для информационной системы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка («Росалкогольрегулирование»).
Не только ИИ
За почти 14 лет работы на ИТ-рынке компания реализовала ряд успешных проектов. В их числе:
- Реализация проектов с использованием Blockchain и Web 3.0 и 1 место в России по итогу 2021 года.
- Успешная реализация части систем «Сбербанка» и программы лояльности «Спасибо».
- Реализация новой версии программы лояльности РЖД.
- Проектное управление контроля исполнения федеральный целевых программ, проектов (заказчик — Минобразования РФ).
- Система мониторинга коррупционных нарушений при закупках заказчика и его подведомственных учреждений. Масштабирование на уровне субъекта РФ (АИС ГКУ МО для Главного контрольного управления Московской области)
- Система электронного документооборота (заказчик — Минстрой РФ).
- Рекомендательные письма от иностранных клиентов за качественную реализацию ИТ-проектов (САТ, Mercedes-Benz, благодарности от первого секретаря посла Японии в России, структуры LG и др.)
- 5 лет подряд 1 место в рейтинге разработчиков web-ориентированных информационных систем, сайтов, для государственных заказчиков.
Карта импортозамещения
Компания предлагает набор технологий для импортозамещения: