CNews опубликовал первый рейтинг компаний, поставляющих ИТ-решения в сферу образования

Эпидемия коронавируса стала мощным стимулом роста спроса на услуги в области онлайн-образования. Соответственно, резко вырос и спрос на решения, обеспечивающие онлайновый учебный процесс на всех его стадиях. В результате выручка лидеров первого тематического рейтинга CNews увеличилась почти на 80%, до ₽5,7 млрд, и, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы рост продолжится.

Кризис порой действительно время возможностей

Несмотря на то, что рынок образования в целом существенно пострадал от эпидемии коронавируса, его сегмент, связанный с информационными технологиями, от пандемии существенно выиграл. EdTech (этот термин часто используют как синонимом ставшего модным онлайн-образования, однако в него входит весь набор ИТ-средств, обеспечивающих процесс образования) получил мощный стимул для развития. В наибольшей степени вырос спрос на решения для получения образования «на дому», поэтому в самом большом выигрыше оказались компании, предоставляющие услуги удаленного доступа к знаниям, однако и компании, разрабатывающие ИТ-решения, также не остались внакладе.

Как свидетельствуют данные рейтинга «Крупнейшие поставщики ИТ-решений для образования 2020», собранного в рамках подготовки обзора «ИТ в образовании 2021», выручка топ-10 участников рейтинга выросла на 78,7% до ₽5,7 млрд (сравнивалась выручка самых успешных участников рейтинга в 2019 и 2020 гг.), а порог входа в топ-10 — на 30,7%, до ₽142,1 млн.

№2020 г. Название компании Город (расположение центрального офиса) Выручка от создания ИТ-решений для образования в 2020 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от создания ИТ-решений для образования в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Динамика 2019/2020 гг., % 1 Учи.ру Москва, Сколково 1 710 093 981 990 74,1% 2 ЛАНИТ Москва 1 261 348 473 374 166,5% 3 Система Геткурс Москва, Сколково 681 063 0 — 4 Дневник.ру Санкт-Петербург 524 268 351 932 49,0% 5 Вебинар Технологии Москва, Сколково 427 581 188 979 126,3%

Источник: CNews Analytics, 2021

Полные результаты рейтинга можно найти в обзоре «ИТ в образовании 2021».

Надо отметить, что в рейтинг вошло довольно много «сколковских» компаний, что показывает интерес главного государственного технопарка к теме образования.

Рост рынка EdTech неудивителен, также как интерес к нему со стороны как государственных, так и коммерческих структур — еще лет пять назад пандемия привела бы к практически полной остановке учебы, но в 2020 г. технологии смогли «подхватить» процесс, хотя, конечно, и не идеально.

«Когда люди столкнулись с пандемией, именно цифровые технологии позволили не прерывать образовательный процесс, — говорит Илья Паршин, генеральный директор «Учи.ру». — Вынужденная «дистанционка» стала и большим вызовом, и точкой роста. У учителей появились необходимые цифровые навыки и инструменты для автоматизации части своей работы, школьники привыкли к новым форматам». «Даже те люди, которые консервативно относились к онлайн-обучению, и считали, что это менее эффективно, или менее удобно, на практике убедились, что большой разницы нет» — согласен с ним Игорь Морозов, ректор «Академии АйТи».

В результате рынок онлайн-образования вырос на 20-30%, в этом и следующем годах, как ожидается, рост продолжится, даже если не будут объявляться локдауны.

В лидерах рынка по выручке и зачастую по темпам роста оказались компании, предоставляющие собственно образовательные услуги, такие как Skyeng или Skillbox. Прогрессу компаний, предоставляющих ИТ-решения для онлайн-образования, по мнению экспертов, мешало то, что большинство крупных EdTech-компаний разрабатывают ИТ-решения самостоятельно, а большого платежеспособного спроса со стороны новых игроков пока нет.

«Образовательные» ИТ выиграли от коронакризиса и в мировом масштабе»

Качественное представление о динамике мирового рынка образования и его ИТ-сегмента можно получить из исследований компании HolonIQ, специализирующейся на изучении этой сферы. В начале «доковидного» 2019 г. и в начале 2021 г. эта компания выпускала отчеты, посвященные состоянию и прогнозам развития рынка образования и его ИТ-составляющей. Из сравнения данных отчетов видно, что «постковидная» оценка рынка в 2020 г. на $500 млрд меньше, чем «доковидная» — 2018-го. При том, что по прогнозам от 2019 г. рынок в 2018-2025 гг. должен был довольно быстро расти.

При этом, что кажется парадоксальным, инвестиции в сферу образования резко выросли. Если в 2018 г. они составляли $4,2 млрд, то в 2020 г. — уже $16,1 млрд. При этом более 60% инвестиций в образование в 2020 г. пришлось на Китай — $10,2 млрд. Для сравнения в США в эту сферу инвестировали $2,5 млрд, в Индии — $2,3 млрд, в Евросоюзе и Великобритании — $0,8 млрд.

Динамика инвестирования в образования по регионам В лидерах по темпам роста инвестиций - Китай и Индия, Европа стагнирует, доля Инвестиции в сферу образования в 2018 г., $млрд Инвестиции в сферу образования в 2018 г., $млрд Инвестиции в сферу образования в 2020 г., $млрд Инвестиции в сферу образования в 2020 г., $млрд 5,2 10,2 Китай 1,6 2,5 США 0,8 2,3 Индия 0,7 0,8 Евросоюз и Великобритания 0,2 0,3 Остальной мир

Резкий рост инвестиций в условиях падения рынка неудивителен — востребованность онлайн-технологий увеличилась многократно. Соответственно — выросли и затраты на ИТ в общей доле трат на образование.

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По данным исследования HolonIQ 2019 г., в 2018 г. расходы сферы образования на информационные технологии составляли менее 2,6% от общих ($152 млрд, прогноз на 2020 г. — 4,4% $342 млрд). Это, как отмечали в HolonIQ, существенно меньше, чем в других отраслях.

В 2021 г. оценили ИТ-сегмент сферы образования в 3,6% ($227 млрд), прогноз на 2025 г. — $404 млрд.

То есть, для цифровизации образования эпидемия коронавируса стала настоящим подарком — ее ход резко ускорился в связи с вынужденным массовым переходом на онлайн-обучение.

Впрочем, в HolonIQ считают, что эта доля все еще слишком мала, и уверены, что доля затрат на цифровые технологии будет расти.

При этом опережающими темпами будут увеличиваться затраты на передовые технологии — средства виртуальной/дополненной реальности, искусственный интеллект, роботов, блокчейн.

«Горячие технологии» в образовании Затраты на средства виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, роботов и блокчейн за 2018-2025 гг. вырастут многократно. Инвестиции в «горячие» технологии в 2018 г., $млрд Инвестиции в «горячие» технологии в 2018 г., $млрд Инвестиции в «горячие» технологии в 2025 г., $млрд Инвестиции в «горячие» технологии в 2025 г., $млрд 1,8 12,6 AR/VR 0,8 6,1 Искусственный интеллект 1,3 3,1 Робототехника 0,1 0,6 Блокчейн

Подробнее читайте в новом обзоре CNews «ИТ в образовании 2021».