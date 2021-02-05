Из коробок с iPhone исчезнут знаменитые самоуничтожающиеся кабели. Apple изобрела кабель, который не ломается

Apple подала заявку на регистрацию патента, описывающего новый стандарт ее кабелей зарядки для iPhone, iPad, и MacBook. В нем она исправила все недостатки нынешних кабелей – плохое качество оплетки и бесполезные пластиковые утолщения рядом с коненкторами, функцию защиты оплетки от истирания не выполняющие.

Apple пошла навстречу пользователям

Компания Apple работает над новыми кабелями для своей техники. Она подала в патентное ведомство США (USPTO) заявку, в которой описывается кабель, лишенный главной «фишки» - оплетки, которая приходит в негодность за считанные недели использования.

Такая проблема наблюдается с кабелями зарядки от iPhone, iPad и даже ноутбуков Mac, и рано или поздно каждый пользователь может столкнуться с ней, после чего у него будет три варианта – замотать кабель изолентой в месте повреждения, заказать новый более прочный от стороннего производителя или купить оригинальный кабель Apple.

Проблема, знакомая многим владельцам техники Apple

В российской рознице стоимость последнего начинается от 2000 руб. за однометровую версию – двухметровая обойдется минимум в 3000 руб.

Новая конструкция кабеля

В патентной заявке указано, что Apple может начать использовать новые более прочные материалы оплетки для предотвращения ее истирания в местах сгиба. Это может привести к увеличению толщины самого кабеля, но в документе нет информации, насколько именно он станет толще.

Одна из немногочисленных иллюстраций в патентной заявке

В дополнение к этому новый кабель лишится так называемых «гильз» - небольших пластиковых наконечников, располагающихся на концах кабеля и примыкающих к коннектору. Они нужны для снятия натяжения кабеля и предотвращают его отрыв от коннектора, но владельцы техники Apple знают, что чаще всего оплетка кабелей начинает трескаться именно рядом с этими гильзами.

Отсутствие гильз, защищающих кабель от отрыва коннектора, Apple компенсирует за счет изменения его гибкости и, наоборот, жесткости, в разных его местах. Как именно она планирует реализовать это, в патентной заявке не уточнятся.

Проблема и ее решение

Также в этой заявке нет ни единого упоминания Lightning – это слово в документе не встречается ни разу. Lightning – это фирменный интерфейс Apple, но для 2021 уже устаревший, поскольку в его основе лежит обычный USB 2.0, а его спецификация была принята еще в 2000 г. У Apple есть опыт использования современного универсального USB-C – этот интерфейс она использует в планшетах iPad Pro и новейшем iPad Air четвертого поколения образца сентября 2020 г.

Кабель уже существует?

Обновленный кабель Apple, лишенный некачественной оплетки и неудачных инженерных решений (пластиковых гильз), мог оказаться в комплекте со смартфонами iPhone 12, вышедшими в октябре 2020 г. CNews писал, что его фотографии «утекли» в Сеть за три недели до премьеры этих аппаратов.

Возможно, так будут выглядеть новые фирменные кабели Apple

На снимках отлично видно, что у нового кабеля действительно нет гильз на концах, как нет и стандартной оплетки – она заменена на плетеную. Ее нередко используют сторонние производители аксессуаров, в том числе и для iPhone, и она же применяется в кабелях для игровых клавиатур и мышек. Такое решение доказало свою долговечность.

Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора Новое в СХД

Источник фотографий также утверждал, что новые кабели получат усиленные коннекторы – вероятно, именно они должны были заменить собой пластиковые гильзы.

Владельцы дорогостоящих MacBook тоже вынуждены мириться с плохим качеством комплектного кабеля

Apple никак не отреагировала на появление в интернете фотографий кабеля, и их происхождение на момент публикации материала оставалось неизвестным. В комплекте со всеми iPhone 12 оказались обычные Lightning-кабели старого образца.

Простое и эффективное решение китайских инженеров

В то же время существует вероятность, что Apple полностью откажется от разъема зарядки в своих будущих iPhone. Об этом пишет портал ZDnet. Вместо нее Apple намерена использовать беспроводную зарядку – для этого она возродила бренд MagSafe и представила множество беспроводных зарядных устройств. В этом случае кабель, который она хочет запатентовать, можно будет найти в коробке с iPad и MacBook.