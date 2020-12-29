Выручка маленьких разработчиков ПО в России взлетела на 65%

Банк «Точка» опубликовал отчет о состоянии российского бизнеса МСП за 11 месяцев 2020 г. Выяснилось, что больше всего, на 65,6%, выросла выручка компаний, связанных с разработкой компьютерного ПО. В то же время, налоговые не оставили этот факт в стороне и в 2020 г. блокировали деятельность таких МСП на 26% чаще, чем в 2019 г.

Рост выручки МСП

Разработка программного обеспечения (ПО) принесла предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) на 65,6% больше выручки за 11 месяцев 2020 г., чем за тот же период 2019 г. Об этом рассказал CNews виртуальный банк «Точка», проанализировавший свою базу данных и открытые источники о компаниях до 2019 г. В выборку вошли бизнесы, показывающие уверенный рост и имеющие проверенные бизнес-модели.

На втором месте по росту выручки — производство одежды (+36,3%), на третьем — интернет-магазины (+21,7%), на четвертом — медицина и здравоохранение (+13,7%), а на пятом — продажа непродовольственных товаров (+10%).

С шестого по десятое место по росту выручки заняли торговля оборудованием (+9%), оптовая торговля (+8,5%), строительство (+7,6%), консультирование бизнеса (+7,2%), торговля бытовыми товарами (+5,7%).

Самые убыточные отрасли МСП

Самые большие потери понес в 2020 г. туристический бизнес (-61,3%), сфера спортивных и развлекательных мероприятий (-39,1%), гостиничный бизнес и хостелы (-34,4%), сферы, связанные с искусством и творчеством (-32,7%), а также ресторанный бизнес и общепит (-30,9%). Неважно также шли дела у такси (-24,8%), сфер, связанных с дизайном (-18,7%), финансовыми услугами (-17,6%), в рекламном бизнесе (-16,3%) и вспомогательном бизнесе, например, по организации выставок и конференций (-16,1%).

Лидирующие отрасли по росту выручки в первых 11 месяцах 2020 года

Сфера такси показала самые большие колебания спроса. Из-за строгой самоизоляции, введённой в городах-миллионниках в первую волну коронавируса, таксисты и таксопарки остались без работы. Это отражается в рухнувших показателях: почти в два раза по сравнению с началом 2019 г. К лету отрасль показала взрывной рост, однако с началом второй волны рост выручки замедлился.

Кого чаще всего проверяла налоговая

Самыми блокируемыми бизнесами в 2020 г. были те, которые «расцвели» в период пандемии. На одну такую компанию приходилось по две активных блокировки в месяц. Причем по таким компаниям количество блокировок увеличилось на 30-40% в сравнении с 2019 г.

Больше всего налоговые органы блокировали в 2020 г. компании, чья деятельность была связана с доставкой. Рост числа блокировок от налоговой по сравнению с 2019 г. составил 47%. Почти также часто «доставалось» поставщикам медицинского оборудования, их блокировали на 46% чаще, а также фрилансерам (+30%), колл-центрам (+30%) и образовательным организациям (+28%).

Компании, которые занимаются разработкой компьютерного ПО, а также научно-технологической деятельностью, налоговые органы блокировали на 26% чаще, чем за аналогичный период 2019 г.

Кто-то вообще ушел из бизнеса

В 2020 г. исследование «Точки» зафиксировало также тренд на увеличение числа ликвидаций компаний, в то время как в 2018 г. и 2019 г. тренд был на снижение. В 2020 г. топ отраслей ликвидированных компаний остался прежним: торговля (+18,1%), стройка (+16,9%), транспортировка и хранение (+15,3), профессиональная деятельность, в том числе научная и техническая (+13,5%), а также обрабатывающие производства (+13,1).

Чем известен банк «Точка»

«Точка» — российский цифровой банк, ориентированный на обслуживание предпринимателей и предприятий. Это совместный проект платежной системы Qiwi и банка ФК «Открытие». «Точка» работает как мультибанковская платформа с филиалами в банке «Открытие» и в «Киви Банке». Это означает, что клиенты «Точки» могут использовать её банковские продукты независимо от того, в каком банке-партнёре они хранят деньги. «Точка» не имеет отделений и оказывает все услуги онлайн — через интернет-банк и приложения для Android и iOS.

В декабре 2019 г. Банк «Точка» создал механизм, основанный на искусственном интеллекте и машинном обучении, который предсказывает блокировку счета клиента со стороны налоговой в ближайшие три месяца. Если вероятность блокировки высока, банк связывается с клиентом и объясняет ему, как этого избежать.