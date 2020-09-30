Поставщики комплектующих для самолетов разорвали контракты с Россией. На очереди электроника

Разрыв контрактов с Россией

Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно прекратили сотрудничество с Россией. Об этом рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак на международном форуме «Микроэлектроника-2020». «Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут», — пояснил Шпак.

По его словам, таким образом Запад пытается остановить российское гражданское авиастроение, пишет «РИА Новости». Дальнейшие ограничения, уверен Шпак, могут коснуться микроэлектроники.

Василий Шпак отметил, что правительство держит под контролем ситуацию с созданием электроники для космической техники. По его словам, большая часть оснащения космических аппаратов состоит из отечественной компонентной базы. «Мы практически каждый год открываем большое количество работ по этому направлению. И значительную часть импортозамещения в космических аппаратах мы на сегодняшний момент уже провели. Больше 80% электронной компонентой базы на сегодняшний момент в космических аппаратах – это уже электронно-компонентная база российской разработки как минимум», – сказал он.

Электронная компонентная база в оборонно-промышленном комплексе более, чем на 60% состоит из отечественных изделий. Шпак также напомнил об исследовании 2018 года, которое показало, какой объем импортной электронной компонентной базы при производстве вооружения, военной и специальной техники в США. «80% — это Китай и Тайвань. Это не только для нас характерно», — рассказал чиновник, подчеркивая, что такова общемировая практика.

Глава департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак говорит, что западные поставщики комплектующих для авиации единовременно разорвали торговые отношения с Россией

Импортозамещение в этом направлении в России ведется, но с недостаточной скоростью, сказал Шпак. «Нам, чтобы полностью себя обеспечивать российской компонентной базой, нужно очень серьезные усилия предпринять», — говорит чиновник. Он уточнил, что есть две категории: разработано и произведено в России и разработано в России — произведено за рубежом. «Эта проблема в фокусе, все время находим возможность направлять на нее ресурсы, там ситуация меняется в лучшую сторону. Мы в этом году больше 30 работ поставили на разработку отечественной радиационно-стойкой электронной компонентной базы», — добавил Шпак.

Запрет на госзакупку импортной электроники

Шпак заявил, что Правительство России должно до ноября 2020 г. принять решение о запрете госзакупок импортной электроники при наличии аналогов. «До 1 ноября, надеюсь, будет принято постановление правительства о запрете закупки импорта при наличии отечественного аналога в российском реестре», — сказал Шпак, отметив, что это вопрос безопасности и суверенитета России. Как пишет ТАСС, чиновник отметил, что если не сделать этого сейчас, то через 10-15 лет будет поздно. «Во всей инфраструктуре будет стоять импорт и никакой возможности поменять и изменить не будет», — пояснил он.

Минпромторг подготовил проект постановления Правительства – документ под названием «Об установлении запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд» был принят еще в мае 2020 г.

В июне проект поправок к постановлению Правительства России о стимулировании производства радиоэлектроники был направлен в ФАС, Казначейство, Минфин и Минэкономики. Помимо прочего, он позволяет расширить список российских компаний, подпадающих под преференции при госзакупках в соответствии с федеральным законом (ФЗ) №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. Согласно проекту, новые ограничения, в том числе, запреты покупок иностранной электроники предложено вводить по списку, составленному Минпромторгом. Его действующая редакция состоит из семи позиций, включая бытовые электроприборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, а также осветительные приборы.

Проект Минпромторга предполагает новые правила проведения госзакупок. Так, в отраслях, производство в которых недостаточно сформировано для полного покрытия спроса, закупки будут проходить по принципу «второй лишний». Этот принцип подразумевает отклонение всех иностранных заявок на поставку в том случае, если имеется как минимум одна российская заявка, условия которой соответствуют требованиям, установленным заказчиком. Итоговая фиксация приоритета российской электронной продукции в государственных заказах будет проведена к 2023 г.

23 июня 2020 г. Госдума приняла в первом чтении поправки к законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции. Законопроекты предусматривают внесение поправок, которые дают Правительству право утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также Правительство будет устанавливать размер квоты, а положение о квотировании закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС.