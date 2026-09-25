В ГИС «Панорама» для Linux доработаны средства настройки интерфейса и автоматизированной обработки снимков местности

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.4.4 для ОС Astra Linux Special Edition, «Альт Линукс», «Ред ОС», Ubuntu и «АльтерОС». Об этом CNews сообщил представитель КБ «Панорама».

В новой версии добавлена возможность создания пользовательских панелей инструментов, объединяющих режимы различных задач и кнопки запуска Python-скриптов. Доработаны средства настройки автоматического распознавания объектов на снимках, ускорено получение и отображение данных о рельефе местности по протоколу OGC WCS. Реализованы задачи построения горизонталей по матрицам высот, формирования карт минимальных высот полета и карт условных знаков, расширен функционал задач экспорта пространственных данных в форматы HTML, GML, GeoJSON. Добавлена настраиваемая сетка с привязкой объектов к ее узлам, дополнены инструменты создания, Редактирования и поиска объектов карты, пространственного анализа и подготовки отчетов.

Добавлена возможность создания и настройки пользовательских панелей инструментов. Пользователи могут создавать собственные панели инструментов, объединяя режимы типовых задач «Редактор карты», «Расчеты по карте», «Геодезический редактор», режимы главной панели инструментов или любой реализованной прикладной задачи. Поддерживается размещение кнопок запуска Python-скриптов, что позволяет включать собственные средства автоматизации в привычный интерфейс программы. Состав и порядок инструментов можно изменять, формируя удобную последовательность операций. Объединение инструментов из различных задач на одной панели сокращает количество переключений между ними и обеспечивает быстрый доступ к функциям, необходимым для повседневной работы.

В задачах «Автоматическое распознавание снимков» и «Поиск незарегистрированных объектов» добавлены функции сохранения параметров распознавания и работы с результатами обработки заявок. Изменения направлены на сокращение числа ручных операций и повышение удобства работы с сервисом при обработке больших территорий. При выборе области вывода «По объекту» контур выбранного объекта передается на сервер вместе с заявкой. На завершающем этапе обработки все распознанные объекты автоматически обрезаются по границе исходного контура. Это позволяет дешифрировать данные строго в границах выбранного объекта (а не по прямоугольной области), что особенно удобно при обработке административных участков и кадастровых контуров. Добавлен механизм сохранения профилей настроек распознавания в формате JSON. Все параметры, включая модель нейронной сети, класс распознаваемых объектов и расширенные параметры векторизации, автоматически сохраняются при закрытии диалога и восстанавливаются при следующем запуске задачи. Кроме того, добавлены кнопки «Сохранить профиль» и «Загрузить профиль», позволяющие переносить настройки между рабочими местами или использовать заранее подготовленные наборы параметров для различных типов данных.

В задаче «Поиск незарегистрированных объектов» появилась возможность выбирать эталонные объекты с помощью фильтра карты. После настройки фильтра подходящие объекты автоматически подсвечиваются на карте, что упрощает контроль исходных данных перед запуском обработки. Все отобранные объекты также сохраняются в профиль распознавания и восстанавливаются при следующем запуске задачи. Для повышения удобства работы со списком заявок реализована возможность удаления завершенных заявок через контекстное меню. Это позволяет поддерживать список обработки в актуальном состоянии и быстрее находить необходимые результаты. Также добавлена команда «Копировать слой на карту», позволяющая переносить результаты распознавания непосредственно на текущую карту. Если распознанный слой был сформирован для этой же карты, объекты автоматически перекодируются из классификатора panvision.rsc в классификатор текущей карты.

Ускорено получение и отображение данных о рельефе местности, запрашиваемых по протоколу OGC WCS. Визуализация выполняется с учетом текущего масштаба карты: для ускорения отображения с сервера запрашиваются тайлы, соответствующие текущему уровню приближения. При этом для аналитических операций - построения профиля рельефа, запроса информации в точке и других вычислений - всегда используются данные наиболее высокого разрешения. Подключение к GIS WebService SE позволяет быстро получать данные о высоте на весь земной шар. Например, слой GEBCO с разрешением 15 секунд содержит данные о батиметрии океанов, включая глубины, топографию морского дна и названия подводных объектов, а также сведения о высоте поверхности суши и льда.

В диалоге «Экспорт карты в форматы CSV, TXT, XYH, XLSX» добавлена возможность сохранять таблицы атрибутов объектов в форматах HTML и DBF. Формат HTML обеспечивает удобное представление данных в виде таблиц для просмотра в веб-браузере и подготовки отчетных материалов. Формат DBF предоставляет возможность дальнейшей обработки экспортированных данных в различных информационных системах, базах данных и специализированном программном обеспечении. Поддержка XLSX позволяет подготавливать таблицы атрибутов в популярных табличных редакторах (например, Microsoft Excel или Libre Office) для выполнения расчетов, анализа характеристик объектов, построения диаграмм и подготовки сводных отчетов. Расширение перечня поддерживаемых форматов упрощает обмен данными между различными программными комплексами и повышает удобство использования результатов картографических работ.

Доработана задача экспорта данных в формат GML. Добавлен новый режим сохранения внешнего вида (стилей) объектов. В данном режиме сохраняется изображение точечных объектов в виде картинки в выходной файл. В формат GML данные сохраняются в соответствии со стандартом OGC 02-070 версии 1.0.0 - SLD (StyledLayerDescriptor). Реализована поддержка экспорта в формат GeoJSON, обеспечивающий передачу геометрии и атрибутивных характеристик объектов для дальнейшего использования в веб-приложениях и других геоинформационных системах. Расширение возможностей экспорта упрощает обмен пространственными данными и их интеграцию в различные программные комплексы.

В задаче «Конструктор отчетов» добавлен режим нанесения сетки геодезических координат на рамку врезки карты. Сетка координат формируется с шагом, заданным в диалоговом окне параметров задачи. Вокруг врезки карты формируется рамка, на которую наносятся значения широты и долготы сформированных линий сетки. При редактировании контура врезки или ее содержимого (изменение масштаба, перемещение и поворот карты) перестроение сетки выполняется автоматически. Для режима «Редактирование содержимого врезки» добавлена новая инструментальная панель, которая появляется при активации основного режима. На панель вынесены вспомогательные режимы, доступные при редактировании содержимого врезки. Выполнение этих режимов может быть также активировано при выборе соответствующего пункта меню, появляющегося при нажатии правой кнопки мыши или нажатии «горячей» клавиши.

Разработана задача построения горизонталей по матрице высот, обеспечивающая автоматическое создание векторного представления рельефа по одной или нескольким матрицам высот. Пользователи могут настраивать состав предварительной обработки данных: проверку и исправление некорректных высот, сглаживание поверхности, согласование с высотными отметками и объектами гидрографии. Параметры сглаживания позволяют регулировать степень изменения поверхности рельефа. Для согласования с гидрографией предусмотрен выбор слоев и типов объектов, включая водотоки и водоемы, а также использование объектов с трехмерной метрикой. Обработка матриц и построение горизонталей могут выполняться независимо, что позволяет учитывать степень подготовленности исходных данных. Результаты сохраняются на отдельной пользовательской карте или добавляются в существующую.

Реализована задача построения карты минимальных высот, которая автоматизирует расчет и отображение минимально допустимых высот полета с учетом рельефа местности и искусственных препятствий. Совместная обработка матриц высот, высотных отметок и данных о препятствиях позволяет учитывать наиболее высокие объекты на каждом участке и необходимую высоту пролета над ними. Поддерживаются правила расчета MORA и AMA, представление результатов в метрах и футах и оформление подписей в установленных условных знаках. Сохранение сведений об источниках высот обеспечивает возможность проверки результатов, а гипсометрическая раскраска помогает наглядно оценивать различия между участками территории. Использование предварительно подготовленной базовой карты максимальных высот сокращает объем повторной обработки рельефа при актуализации данных о препятствиях.

Разработана задача отображения сетки на карте, расширяющая возможности точного размещения объектов и визуального контроля картографических данных. Пользователи могут настраивать шаг сетки независимо по вертикали и горизонтали в метрах на местности или миллиметрах на карте, а также смещать ее начало. Поддерживается отображение линиями, крестами или точками с выбором цвета и размеров элементов. Полупрозрачное отображение и размещение сетки под объектами позволяют сохранять читаемость карты. Привязка к узлам сетки помогает упорядочивать положение объектов при создании, редактировании и перемещении. Сетка также может применяться для визуальной оценки плотности размещения высотных отметок и других объектов при проверке оформления топографических карт.

В задаче «Редактор карты» добавлен новый режим «Построение геодезической дуги». Режим предназначен для нанесения на карту объекта - дуги по трем точкам: центр дуги, ее начало и конец. Если на карте поддерживается расчет геодезических координат - построения выполняются на эллипсоиде. Если тип карты, на которую выполняется нанесение нового объекта, не обеспечивает возможность пересчета из прямоугольных координат в геодезические, построения выполняются в плоской прямоугольной системе координат карты. При создании нового объекта методом ввода координат с клавиатуры дополнительно можно загрузить координаты точек узлов геометрии объекта из файлов обменных форматов SHP, OGC GML, GeoJSON.

Добавлен режим «Создание объектов по подобъектам» для создания площадных и линейных объектов по внутренним контурам одного или нескольких объектов. При активации режима необходимо выбрать вид создаваемых объектов, затем выбрать площадной объект с подобъектами. В результате выполнения по каждому внутреннему контуру выбранного объекта будут созданы новые объекты. Для создания объектов по подобъектам нескольких объектов перед активацией режима необходимо выделить площадные объекты. Выделение объектов карты выполняется с помощью диалога «Поиск объектов карты» или других режимов выделения объектов.

Добавлен режим «Удаление подобъектов внутри области». Режим позволяет удалять в выбранной пользователем области подобъекты площадных объектов и дополнительные контуры линейных объектов. При обработке мультиполигонов удаляются внутренние и внешние подобъекты, кроме главного контура. Порядок обработки: при активации режима необходимо выбрать редактируемый объект, затем нанести произвольный контур области. Для окончания нанесения выполнить двойное нажатие левой кнопки мыши - подобъекты в выбранном объекте будут удалены. При нанесении дополнительной области для выбранного объекта выполняется удаление подобъектов в новой области.

Разработана задача формирования карты условных знаков, позволяющая автоматически создавать наглядный каталог всех объектов выбранного классификатора. Изображения условных знаков размещаются в отдельных рамках и сопровождаются названиями, кодами и ключами объектов. Такое представление упрощает знакомство с составом классификатора, сравнение условных знаков и проверку их оформления. Пользователи могут настраивать размеры рамок для удобного отображения картографических обозначений. Сформированная карта автоматически открывается в программе, предоставляя возможность просматривать весь набор условных знаков без последовательного выбора объектов в редакторе классификатора.

Разработана задача выделения объектов по собственному названию, позволяющая быстро находить на карте объекты по заранее подготовленному списку наименований. Пользователи могут переносить списки из таблиц, документов и других источников через буфер обмена. Программа сопоставляет названия со значениями семантической характеристики «Собственное название» и выделяет соответствующие объекты на карте. Новый режим сокращает время поиска групп объектов и упрощает сопоставление внешних перечней с картографическими данными. Разработана задача вычисления значения характеристики в точке, которая позволяет определять значение выбранной числовой характеристики в указанной точке карты. Это позволяет учитывать только необходимые данные при исследовании конкретного показателя. Получение расчетных значений непосредственно в выбранных точках упрощает оценку пространственного изменения характеристик и анализ территорий по данным, сохраненным в семантике объектов.

ГИС «Панорама» - универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, растровых и матричных карт. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств GPS/ГЛОНАСС, печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и многих других.