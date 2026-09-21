«СберТех» и «Аскон» успешно протестировали совместимость своих продуктов по работе с инженерными данными

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и «Аскон» подтвердили совместимость своих систем для управления данными. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Компании протестировали комплексную работу продуктов, которые в связке образуют сквозной контур инженерных данных на промышленных предприятиях: PostgreSQL-нативную систему управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB от «СберТеха» и две системы от «Аскон» — «Лоцман:PLM» 24 для управления инженерными данными и жизненным циклом изделия, а также «Полином:MDM» 24 для управления нормативно-справочной информацией.

Результаты испытаний доказали, что решения стабильно и корректно работают вместе в единой ИТ-инфраструктуре. Благодаря этому пользователи инженерного ПО могут быстро и безопасно работать с 3D-моделями, чертежами, спецификациями и другими инженерными данными.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Системы для работы с данными — один из ключевых компонентов ИТ-ландшафта современных компаний. В промышленной отрасли к таким программным продуктам предъявляются особые требования с упором на технологический суверенитет, безопасность КИИ и надежность конструкторско-технологической подготовки производства. Мы учитываем их при развитии Platform V Pangolin DB, а также работаем над ее совместимостью с ПО ведущих отечественных поставщиков, в том числе наукоемкими инженерными решениями. Благодаря этому наша СУБД обеспечивает стабильность бизнес-процессов даже при пиковых нагрузках, сохранность критически важных данных и соответствие отраслевым и нормативным стандартам».

Павел Щербинин, директор по стратегическому маркетингу в машиностроении «Аскон»: «На предприятиях промышленности требования к производительности и надежности СУБД особенно высоки. По опыту наших заказчиков, решения этого класса должны обеспечивать надежное хранение и быстрый доступ к критически важной технической документации. На примере совместимости Platform V Pangolin DB с «Лоцман:PLM» 24 и «Полином:MDM» 24 подтверждается ее готовность работать с большими объемами инженерных данных, включая цифровые макеты и централизованные справочники. Такая связка может стать прочной основой для автоматизации и выстраивания эффективных процессов управления инженерной и нормативно-справочной информацией».

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД для повышенной безопасности и надежности высоконагруженных систем. Решение разработано «СберТех»ом на базе PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих его использовать в масштабах корпораций. СУБД уже доказала свою эффективность в ряде крупнейших компаний России. Решение сертифицировано ФСТЭК России, что гарантирует защиту инженерной информации и чертежей на необходимом уровне. Также СУБД включена в Реестр российского ПО, что позволяет организациям соблюдать требования законодательства при закупках в рамках госзаказа (223-ФЗ и 44-ФЗ).

«Лоцман:PLM» — система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия. Включает в себя базовые инструменты и прикладные модули для решения широкого спектра задач: управление требованиями и системная инженерия, конструкторская и технологическая подготовка производства, анализ логистической поддержки и управление качеством. Объединяет бизнес-процессы предприятия, работу инженерных департаментов и использование программных решений в единый процесс разработки изделий. Решение включено в Реестр российского ПО и сертифицировано ФСТЭК России для работы с информацией ограниченного доступа.

«Полином:MDM» — корпоративное решение для централизованного управления нормативно-справочной информацией промышленного предприятия с применением единых инструментов, классификаторов, подходов и методов работы со справочными данными.