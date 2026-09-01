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«Руцентр»: Готовность администраторов к обязательной идентификации доменов через «Госуслуги» приближается к 50%

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» провела исследование безопасности доменной инфраструктуры российских компаний. Одной из ключевых тем стал уровень готовности к идентификации через ЕСИА, которая вводится с 1 сентября 2026 г. согласно Федеральному закону от 29.12.2025 № 569-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В крупнейших игроках рынка идентификацию прошли меньше половины пользователей — в «Руцентре» 42,2% администраторов, а в «Рег.ру» лишь 25,7%. Ежедневно эти цифры прирастают на несколько процентных пунктов. Совокупно эти два регистратора занимают долю в 68% Рунета. Основные сложности связаны с несовпадением данных — многие домены оформлены на устаревшие данные, вымышленные имена, бывших сотрудников и фрилансеров.

Ключевым барьером для прохождения идентификации остается многолетняя практика регистрации корпоративных доменов на физические лица. В 2026 г.у в зоне .ru на долю физических лиц приходится 72,7% доменов, в зоне .рф — 82,9%. При этом среди топ-5000 полезных для пользователей сайтов Рунета на физлица зарегистрировано 32% ресурсов. В случае увольнения администратора или его недоступности компания рискует остаться без возможности продлить или перенести критически важный онлайн-актив.

«Руцентр заблаговременно подготовил инфраструктуру и первым в России запустил идентификацию через ЕСИА и на данный момент единственный предоставляет такую возможность для юридических лиц. Это к настоящему моменту позволило пройти процедуру чуть более 40% аудитории, а среди клиентов на индивидуальном сопровождении показатель достиг 87,9%. Однако очевидно, что к дате вступления в силу требований администраторы доменов пока не смогли выполнить требования в полном объеме: бизнес десятилетиями регистрировал домены на сотрудников и подрядчиков, накопился значительный объем устаревших данных. Ряд регистраторов провел интеграцию с ЕСИА только к концу лета и пока только для физических лиц», — сказал Андрей Кузьмичев, генеральный директор «Руцентра».

Нормативно-правовые акты, разъясняющие формат применения новой нормы закона, еще не приняты. Закон устанавливает новый порядок регистрации, при котором регистрировать домены смогут только регистраторы из специального перечня. Порядок включения регистраторов в перечень будет определен Правительством России в ближайшее время. Координационный центр доменов .RU/.РФ уведомил регистраторов, что работа аккредитованных регистраторов продолжится по действующим правилам до включения в перечень, либо до 18 января 2027 г. Это означает, что ограничения на операции с доменными именами для администраторов, еще не прошедших идентификацию, с 1 сентября 2026 г. пока применяться не будут.

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Наряду с регуляторными изменениями эксперты «Руцентра» зафиксировали рост внешних киберугроз, связанных с брендовым фишингом. 38,5% компаний столкнулись с появлением сайтов-имитаторов, еще 35,9% — со сканированием доменной инфраструктуры и попытками перехвата управления. Это подтверждается и ростом объема Whois-запросов к доменам почти вдвое — до 95 млн за полугодие, из которых 83 млн пришлись именно на корпоративные домены. Чаще всего мишенями атак становятся крупные онлайн-площадки. Злоумышленники целенаправленно собирают данные о владельцах ресурсов для последующего фишинга или перехвата управления. В то же время защита учетных записей администраторов остается слабым звеном. Доля пользователей с включенной двухфакторной аутентификацией составляет лишь 15-16%.

Дополнительным системным риском стал массовый отзыв иностранных SSL/TLS-сертификатов. С июня по август 2026 года удостоверяющие центры отозвали 6 997 сертификата, из которых 4 677 — от GlobalSign. Причина — введение санкционных проверок клиентов по требованию международного консорциума CA/Browser Forum. Доля российских сертификатов в зоне .ru составляет менее 1%, как и доля устройств с установленными отечественными корневыми сертификатами. После отзывов активные сертификаты Национального удостоверяющего центра выросли на 7,7% за неделю, а Технического центра Интернет — в 4,5 раза с начала июня 2026 г.

«Руцентр» провел исследование безопасности доменной инфраструктуры российских компаний уже во второй раз. Предыдущее исследование было выпущено в сентябре 2025 г. В 2026 г. к созданию исследования присоединилась компания Технический центр Интернет, технический оператор российской национальной доменной зоны верхнего уровня, которая предоставила дополнительные данные о ситуации на рынке SSL/TLS-сертификатов. Как и в прошлый раз исследование содержит две части, включающие количественный и качественный анализ. Методология построена на анализе системных метрик и операционных показателей, отражающих состояние защищенности онлайн-активов на уровне всего доменного рынка в России. В опросе принимали участие представители ИТ- и ИБ-подразделений компаний, преимущественно из сегмента крупного бизнеса, — почти 40% компаний с численностью свыше 1000 сотрудников. Сбор и обработка данных проводились экспертами «Руцентра» в августе 2026 г.

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